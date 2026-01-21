ETV Bharat / technology

OnePlus बंद होने की अफवाहों पर CEO का जवाब: 'सबकुछ पूरी तरह नॉर्मल है'

वनप्लस इंडिया के सीईओ ने क्लियर कर दिया है कि वनप्लस बंद नहीं होगा, लेकिन खराब परफॉर्मेंस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

OnePlus has performed very poorly in India. The company's sales here have declined by 36%, and its market share has fallen from 6.1% to 3.9%.
भारत में वनप्लस की स्थिति बहुत खराब रही है. यहां कंपनी की बिक्री में 36% की गिरावट आई और मार्केट शेयर 6.1% से घटकर 3.9% रह गया. (Image Credit: OnePlus)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 21, 2026 at 7:34 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: OnePlus India के सीईओ रॉबिन लियू ने उन ख़बरों को गलत बताया है जिनमें कहा जा रहा था कि कंपनी बंद होने वाली है. रॉबिन ने एक्स (पुराना नाम ट्विटर) पर लिखा कि वनप्लस पहले की तरह काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा. उनके इस बयान के बाद वनप्लस के फैंस को काफी राहत मिली है.

दरअसल, एंड्रॉइड हेडलाइंस नाम की एक वेबसाइट ने एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें दावा किया गया था कि वनप्लस को उसकी पेरेंट कंपनी ओप्पो धीरे-धीरे बंद कर रही है. उनकी रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया था कि लगातार गिरती बिक्री, नाकाम रणनीतियों और दुनियाभर में घटती अहमियत की वजह से ऐसा हो रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, भारत, चीन, यूरोप और अमेरिका में वनप्लस की बिक्री में भारी गिरावट आई है. इसके चलते दफ्तर बंद हो रहे हैं, टीमों में कटौती हो रही है, नए प्रोडक्ट्स रद्द हो रहे हैं और कंपनी अन्य कंपनियों के साथ पार्टनरशिप खत्म हो रही है.

सीईओ ने दी प्रतिक्रिया

रॉबिन लियू ने इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि वनप्लस के बंद होने की खबरें झूठी हैं और कंपनी का काम सामान्य तरीके से चल रहा है. उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी तरह की खबर शेयर करने से पहले उसे ऑफिशल सोर्स से वेरिफाई कर लें. हालांकि, सीईओ ने रिपोर्ट में उठाए गए खास मुद्दों पर कोई कमेंट नहीं किया और ना ही यह बताया कि क्या इन बातों का कंपनी के भविष्य पर कोई असर पड़ेगा या नहीं.

एंड्रॉइड हेडलाइंस की रिपोर्ट में कहा गया था कि वनप्लस को बंद किया जा रहा है और कंपनी लाइफ सपोर्ट पर चल रही है. रिपोर्ट में ऐसे कई संकेत दिए गए जो बताते हैं कि वनप्लस का भविष्य अनिश्चित है यानी कुछ पक्का नहीं है. रिपोर्ट के मुताबिक, भले ही कंपनी फिलहाल OnePlus 16 जैसे नए फोन लॉन्च कर रही है, लेकिन फिर भी वनप्लस का भविष्य अनिश्चित है.

वनप्लस का खराब परफॉर्मेंस

रिपोर्ट में बताया गया कि 2024 में वनप्लस ने करीब 1.7 करोड़ स्मार्टफोन बेचे थे, लेकिन यह संख्या 20% से ज्यादा घटकर 1.3 से 1.4 करोड़ यूनिट रह गई. जबकि पेरेंट कंपनी ओप्पो ग्रुप में 2.8% की बढ़ोतरी हुई. रिपोर्ट के मुताबिक, आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि जब कोई सब-ब्रांड कंपनी का परफॉर्मेंस कमजोर होता है तो उसकी पेरेंट कंपनी अच्छा काम करती है. ऐसे में उस सब-ब्रांड को या तो पेरेंट कंपनी में मर्ज कर दिया जाता है या बंद कर दिया जाता है.

Left - OnePlus Nord CE 5 | Right - OnePlus Nord 5
लेफ्ट साइड में OnePlus Nord CE 5 की पिक्चर और राइट साइड में OnePlus Nord 5 की पिक्चर (Image Credits: OnePlus)

भारत में वनप्लस की स्थिति बहुत खराब रही है. यहां कंपनी की बिक्री में 36% की गिरावट आई और मार्केट शेयर 6.1% से घटकर 3.9% रह गया. प्रीमियम सेगमेंट यानी महंगे फोनों की कैटेगरी में तो हालत और भी खराब रही, जहां वनप्लस का शेयर 21% से गिरकर सिर्फ 6% रह गया, जो एक साल में 71% की गिरावट है. चीन में भी वनप्लस की मार्केट शेयर 2% से घटकर 1.6% रह गई.

अमेरिका और यूरोप में भी हालत खराब

अमेरिका और यूरोप में भी कंपनी की हालत अच्छी नहीं है. रिपोर्ट में बताया गया कि वनप्लस ने मार्च 2024 में अमेरिका के डलास में अपना हेडक्वार्टर बंद कर दिया. यूरोप में भी कंपनी की टीमों में भारी कटौती की गई. अमेरिका में टी-मोबाइल के साथ पार्टनरशिप भी खत्म हो गई. आपको बता दें कि अमेरिका में पहले OnePlus के फोन T-Mobile जैसी बड़ी नेटवर्क कंपनी के साथ पार्टनरशिप में बिकते थे, जिससे ग्राहक आसानी से किस्तों पर या डिस्काउंट के साथ फोन ले सकते थे और कंपनी को अच्छी बिक्री मिलती थी. लेकिन अब यह पार्टनरशिप खत्म हो चुकी है, इसलिए OnePlus के फोन वहां सिर्फ "अनलॉक्ड" रूप में उपलब्ध हैं, यानी लोगों को बिना किसी नेटवर्क कंपनी की स्पेशल डील या किस्त सुविधा के पूरा दाम एक बार में देकर फोन खरीदना पड़ता है.

अमेरिका में ज्यादातर लोग फोन इसी तरह नेटवर्क प्रोवाइडर (जैसे T-Mobile, Verizon) के जरिए ही खरीदते हैं, क्योंकि यह सस्ता और सुविधाजनक लगता है. वनप्लस की पार्टनरशिप खत्म होने की वजह से अब वहां उनकी बिक्री में भारी नुकसान हो रहा है, जो कंपनी के अमेरिकी बाजार के लिए एक बड़ा झटका है.

In picture: The OnePlus Open foldable phone
वनप्लस के फोल्डेबल फोन OnePlus Open की पिक्चर्स (Image Credits: OnePlus)

ओप्पो का बड़ा निवेश

वनप्लस की मार्केटिंग और नए प्रोडक्ट लॉन्च में भी कटौती की गई है. OnePlus Open 2 नाम का फोल्डेबल फोन और OnePlus 15s नाम का कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप फोन कैंसिल कर दिया गया. दिसंबर 2022 में ओप्पो ने वनप्लस को बचाने के लिए 14 बिलियन डॉलर यानी करीब एक लाख करोड़ रुपये का निवेश किया था, लेकिन इससे भी कंपनी की स्थिति नहीं सुधरी. इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया कि वनप्लस की कहानी नोकिया, ब्लैकबेरी, एचटीसी और एलजी टाइप की कंपनियों जैसी लग रही है, जो मार्केट प्रेशर और कॉम्पिटिशन का सामना नहीं कर पाईं और बंद हो गईं.

हालांकि, रिपोर्ट में किए गए इन तमाम दावों के बावजूद वनप्लस इंडिया के सीईओ ने साफतौर पर कहा है कि उनकी कंपनी बंद नहीं हो रही है और उनके काम बिल्कुल सामान्य रूप से चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे.

TAGGED:

ONEPLUS INDIA CEO
ROBIN LIU ONEPLUS
ONEPLUS INDIA OPERATION
ONEPLUS
ONEPLUS SHUTDOWN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.