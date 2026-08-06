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अमेरिका और कनाडा में हमेशा के लिए आउट ऑफ स्टॉक हुआ वनप्लस फोन, जानें भारत में क्या होगा?

OnePlus India ने भारत में कारोबार बंद होने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि उसका लोकल बिजनेस सामान्य रूप से जारी है. ( Image Credit: OnePlus )

हैदराबाद: वनप्लस का अमेरिकी मार्केट से बाहर निकलने का सफर अब पूरा हो चुका है. वनप्लस ने 16 जुलाई को पहली बार ऐलान किया था कि वो उत्तरी अमेरिका और यूरोप में अपना कारोबार बंद करने जा रहे हैं और अब आधिकारिक वेबसाइट oneplus.com से आखिरी यूनिट भी बिक चुकी है. OnePlus 15 और OnePlus 15R, दोनों ही ऑफिशियल साइट से पूरी तरह आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं. वेबसाइट पर अब न तो कोई टैबलेट बचा है, न ही कोई स्मार्टवॉच. हालांकि, कुछ हेडफोन्स और एक्सेसरीज़ जरूर मिल रही हैं, लेकिन बाकी सबकुछ खाली हो चुका है और बहुत जल्द सभी एक्सेसरीज़ भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी. अमेरिका के अलावा कनाडा के मार्केट से भी वनप्लस निकल चुकी है. कनाडा के मार्केट से OnePlus Buds भी स्टॉक से बाहर हो चुके हैं. अमेरिका में क्या बचा और आगे क्या होगा रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर कोई अमेरिका में अभी भी ऑफिशियल वनप्लस फोन खरीदना चाहता है, तो अमेज़न जैसे थर्ड-पार्टी रिटेलर्स पर कुछ आखिरी यूनिट्स मिल सकती हैं, लेकिन वो भी जल्द खत्म होने वाली हैं. फिलहाल सिर्फ OnePlus Buds Pro 3 (Lunar Radiance) और Nord Buds 3 Pro (Soft Jade) ही आधिकारिक तौर पर बिक्री के लिए बचे हैं.