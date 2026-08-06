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अमेरिका और कनाडा में हमेशा के लिए आउट ऑफ स्टॉक हुआ वनप्लस फोन, जानें भारत में क्या होगा?

OnePlus ने आधिकारिक तौर पर अमेरिकी बाजार से बाहर निकलने का ऐलान करते हुए अपनी वेबसाइट से प्रोडक्ट्स की बिक्री बंद कर दी है.

OnePlus India dismissed speculations of shutting down operations in India, saying its local business is continuing as normal.
OnePlus India ने भारत में कारोबार बंद होने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि उसका लोकल बिजनेस सामान्य रूप से जारी है. (Image Credit: OnePlus)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 6, 2026 at 6:21 PM IST

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हैदराबाद: वनप्लस का अमेरिकी मार्केट से बाहर निकलने का सफर अब पूरा हो चुका है. वनप्लस ने 16 जुलाई को पहली बार ऐलान किया था कि वो उत्तरी अमेरिका और यूरोप में अपना कारोबार बंद करने जा रहे हैं और अब आधिकारिक वेबसाइट oneplus.com से आखिरी यूनिट भी बिक चुकी है.

OnePlus 15 और OnePlus 15R, दोनों ही ऑफिशियल साइट से पूरी तरह आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं. वेबसाइट पर अब न तो कोई टैबलेट बचा है, न ही कोई स्मार्टवॉच. हालांकि, कुछ हेडफोन्स और एक्सेसरीज़ जरूर मिल रही हैं, लेकिन बाकी सबकुछ खाली हो चुका है और बहुत जल्द सभी एक्सेसरीज़ भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी. अमेरिका के अलावा कनाडा के मार्केट से भी वनप्लस निकल चुकी है. कनाडा के मार्केट से OnePlus Buds भी स्टॉक से बाहर हो चुके हैं.

अमेरिका में क्या बचा और आगे क्या होगा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर कोई अमेरिका में अभी भी ऑफिशियल वनप्लस फोन खरीदना चाहता है, तो अमेज़न जैसे थर्ड-पार्टी रिटेलर्स पर कुछ आखिरी यूनिट्स मिल सकती हैं, लेकिन वो भी जल्द खत्म होने वाली हैं. फिलहाल सिर्फ OnePlus Buds Pro 3 (Lunar Radiance) और Nord Buds 3 Pro (Soft Jade) ही आधिकारिक तौर पर बिक्री के लिए बचे हैं.

OnePlus 15R out of stock on OnePlus website in America
अमेरिका की वनप्लस वेबसाइट पर आउट ऑफ स्टॉक हुए OnePlus 15R (Image Credit: OnePlus)

वनप्लस का अगला मॉडल OnePlus 16 अक्टूबर में आ सकता है, लेकिन यह सिर्फ चीन और शायद भारत में ही लॉन्च होगा, अमेरिका या यूरोप में नहीं. कंपनी ने साफ किया है कि मौजूदा यूजर्स को सॉफ्टवेयर सपोर्ट, वारंटी और रिपेयर सर्विस मिलती रहेगी, हालांकि आगे चलकर OxygenOS की जगह ColorOS ले लेगा.

भारत पर क्या होगा असर

भारत को लेकर स्थिति अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं है. वनप्लस ने शुरुआत में ही कहा था कि भारत उसके लिए सबसे अहम बाजारों में से एक बना रहेगा, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी अगले साल की शुरुआत में भारत में भी अपना कारोबार धीरे-धीरे समेट सकती है.

हालांकि, वनप्लस इंडिया ने हाल ही में इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि उसका लोकल कारोबार सामान्य रूप से चल रहा है. वनप्लस ने हाल ही में भारत में OnePlus N6 जैसे कई फोन कम प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किए हैं, जिससे ऐसा लगता है कि वनप्लस हाल-फिलहाल में तो भारत में अपना कारोबार बंद करने के मूड में नहीं है. हालांकि, भारत में OxygenOS की जगह ColorOS आने की पुष्टि हो चुकी है, हालांकि फ्यूचर फ्लैगशिप लॉन्च को लेकर कंपनी ने अभी कोई साफ बयान नहीं दिया है.

यह भी पढ़ें: Google Assistant होगा बंद, अब Android फोन में सिर्फ Gemini करेगा काम

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