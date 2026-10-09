OnePlus 16 और OnePlus 16R भारत में कब होंगे लॉन्च, फीचर्स में क्या होगा खास?
OnePlus 16R में 200MP मेन कैमरा, 9000mAh बैटरी और ColorOS 17 मिलने की मजबूत संभावना जताई जा रही है.
Published : October 9, 2026 at 8:50 PM IST
हैदराबाद: OnePlus फोन यूज़ करने वाले भारतीय यूज़र्स के मन में पिछले कई महीनों से ये सवाल चल रहा है कि वनप्लस का अगला फ्लैगशिप भारत में कब लॉन्च होगा. कुछ वक्त पहले तक ऐसी अफवाहें चल रही थी कि वनप्लस अब अपने टॉप फ्लैगशिप फोन्स को भारत में लॉन्च नहीं करेगा, लेकिन अब हालात बदलते हुए नज़र आ रहे हैं.
इससे बारे में एक पॉपुलर टिप्सटर गैजेट्सडाटा ने अपने एक्स अकाउंट के जरिए एक पोस्ट किया है कि वनप्लस जल्द ही भारत में दो फ्लैगशिप फोन लॉन्च करने वाली है. इन दो फोन्स में एक OnePlus 16 और दूसरा OnePlus 16R हो सकते हैं. टिप्स्टर के अनुसार, इन दोनों फोन्स को दिसंबर 2026 या जनवरी 2027 में भारत में लॉन्च किया जा सकता है.
🚨 Exclusive 🚨 OnePlus is planning to launch 2 flagship phones, soon in India 🇮🇳 ‼️ One is very likely the OnePlus 16R... The other flagship phone 🤔, I'm guessing, might be the OnePlus 16 ‼️ The launch is expected to take place ~ December 2026 or early 2027 ✅ OnePlus 16R expected specs : ✅ 6.78" 1.5K 185Hz flat OLED ✅ 200MP Main + 50MP 3.5x telephoto ✅ ~9000mAh🔋100W⚡ ✅ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ✅ Metal frame, US FS— Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) October 9, 2026
इसी टाइमलाइन के दौरान भारत में iQOO 16, Motorola Signature 27 और Xiaomi 18 Pro फोन्स का भी लॉन्च होना कंफर्म हो चुका है. ऐसे में OnePlus 16 सीरीज समेत कई फ्लैगशिप फोन्स का ऑप्शन भारतीय यूज़र्स को नए साल के मौके पर मिलने वाला है. बहरहाल, OnePlus 16 को चीन में 12 अक्टूबर यानी दो दिन बाद ही लॉन्च किया जाएगा और उसके बाद इसके भारत में लॉन्च होने की बातें क्लियर हो पाएंगी.
OnePlus 16R के संभावित स्पेसिफिकेशन्स
रिपोर्ट्स के अनुसार, OnePlus 16R के स्पेसिफिकेशन्स लगभग OnePlus Ace 7 जैसे ही हो सकते हैं. इसमें पिछले साल का फ्लैगशिप प्रोसेसर यानी Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट लगाया जा सकता है. यह फोन OnePlus 15R से काफी पावरफुल हो सकता है.
इस फोन में 6.78 इंच का 1.5K LTPS OLED हो सकता है, जिसका रिफ्रेश रेट 185Hz तक अपग्रेड हो सकता है जबकि पुराने मॉडल में 165Hz था. इस फोन के कैमरा सेटअप और फीचर्स में भी काफी बदलाव हो सकते हैं.
- मेन कैमरा के लिए 200MP का बेहतर कैमरा सेंसर मिल सकता है, जबकि पहले 50MP सेंसर था.
- अलग से 50MP टेलीफोटो लेंस 3.5x ऑप्टिकल जूम के साथ आ सकता है. ये फीचर OnePlus 15R में नहीं था.
- सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 16MP फ्रंट कैमरा मिल सकता है.
इस फोन में 9000mAh की एक बड़ी बैटरी मिलने की बात कही जा रही है, जो 100W की सुपरफास्ट चार्जिंग के साथ आ सकता है, जबकि OnePlus 15R में 7,400mAh बैटरी दी गई थी. इस फोन में सॉफ्टवेयर के लिए ColorOS 17 सपोर्ट मिल सकता है, जो Android 17 पर बेस्ड है. आपको बता दें कि अब वनप्लस फोन अपने पुराने सॉफ्टवेयर OxygenOS के साथ नहीं आते, अब ये फोन ओप्पो के सॉफ्टवेयर ColosOS पर चलते हैं.
These 3 phones are officially confirmed ✅ to launch in India 🇮🇳 with Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 : • iQOO 16 • Xiaomi 18 Pro • Motorola Signature 27 iQOO 16 Specs : • 6.85" 2K 165Hz flat M16 LTPO OLED , 2800 nits HBM 🔆, 1100 nits manual brightness 🔆 • 3300Hz PWM ✅, 5000Hz Instant TSR ✅, AR film • 2nm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 + Q4 chip • LPDDR5X RAM, UFS 4.1 storage 📸 50MP 1/1.3" OIS Omnivision50Q + 50MP 1/2.88" UW + 50MP IMX882 3x OIS W-shaped telephoto 🤳32MP GC32E1 1/3.1" sensor • OriginOS 7 • 8400mAh🔋100W wired⚡ 40W wireless ⚡USB 3.2 • IP68, IP69, slightly rounded metal frame, US FS, NFC, IR • AAC 091640 dual axis haptics, symmetrical dual stereo speakers, Android 17 Xiaomi 18 Pro Specs : • 6.4" 1.5K 120Hz flat LTPO OLED , TCL M11 panel , 2200 nits HBM 🔆, 🔴 Privacy display, 0.99mm ultra slim bezels, 4 mics 🔴 Snapdragon 8 Elite Gen 6 (TSMC 2nm) , LPDDR5X RAM, UFS 4.1 storage • Best haptics on Android • 2.9" 120Hz smart OLED display at the rear • Xiaomi Crystal glass 3.0 display protection ✅ New customisable AI button 📸 200MP Light Fusion 960 1/1.28" , f/1.67 OIS LOFIC main 📸 50MP OV51D UW 📸 200MP HP5 1/1.56" 3.2x OIS periscope telephoto , 12cm telemacro support 🤳50MP OV50M • IP66, IP68, IP69, US FS, stereo speakers, HyperOS 4, IR, WiFi 7, USB 3.2 Gen 1 • 7000mAh🔋100W wired⚡50W wireless⚡ • 8.4mm & 203g Officially confirmed specs of Moto Signature 27 : 📸 50MP Sony LYT910 1/1.28" 3.5° OIS main camera 🔭 200MP periscope telephoto with 3.5° OIS (could be the HP5 sensor) 🔴 AI video enhancement engine 💨 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 🥶 ArcticMesh Cooling system : 40% larger vapour chamber + copper mesh + liquid metal + thermal gel 📶 Six-antenna cloud arrey 🎨 Gemini Omni media creation : transform text prompts into photos and videos 🔴 Lyria Audio Generation : Generates background music and soundtrack synchronised with videos 🎵 Motorola's first phone with Bang and Olufsen speakers : • Dedicated B&O listening profiles & deeper integration with the software ✅ 7 years of OS updates • Pantone Capulet Olive 🫒 and Pantone Coal Smoke (black 🖤) colors 💪 Aluminium frame with contoured edges 🔴 The camera area has Ceramic and brushed aluminum Others : Motorola Edge 27 has total four rear cameras : ✅ 50MP LY910 Main + UW + W shaped telephoto + L shaped periscope telephoto • 6.8" Quad Curved 165Hz LTPO OLED • ~6000mAh🔋IP68, IP69— Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) October 9, 2026
OnePlus 16R की कीमत
OnePlus 16R की कीमत 70,000 से 75,000 रुपये के बीच हो सकती है यानी यह OnePlus 15R की तुलना में काफी महंगा होगा, जिसे 47,999 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया गया था, लेकिन अब उस फोन की कीमत भी बढ़कर 59,999 रुपये हो चुकी है. बता दें कि अभी तक वनप्लस ने अपने अगले फ्लैगशिप फोन्स के भारत लॉन्च के बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं किया है. अभी तक ये सभी बातें टिप्सटर के मुताबिक या अफवाहें ही हैं.