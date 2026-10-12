OnePlus 16 हुआ लॉन्च, 185Hz रिफ्रेश रेट स्क्रीन और 9000mAh बैटरी के साथ मिलेगा पावरफुल प्रोसेसर
वनप्लस 16 में 9000mAh की बड़ी बैटरी और दो नैनोमीटर वाला तेज प्रोसेसर लगाया गया है जो लंबे समय तक चलने वाला फोन बनाता है.
Published : October 12, 2026 at 8:59 PM IST
हैदराबाद: OnePlus ने अपने घरेलू मार्केट यानी चीन में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम OnePlus 16 है. यह कंपनी का नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, जो पिछले साल लॉन्च हुए OnePlus 15 का अपग्रेडेड वर्ज़न है. कंपनी ने नए फ्लैगशिप में कई अच्छी चीजें बढ़ाई हैं.
OnePlus 16 में भी पीछे का कैमरा मॉड्यूल चौकोर आकार का ही रखा गया है, जैसे पुराने मॉडल में था. हालांकि, चिपसेट, बैटरी और स्क्रीन को काफी बेहतर बनाया गया है. चीन में इस फोन की बिक्री इसी महीने के अंत से शुरू हो जाएगी. इसमें तीन अलग-अलग रंग और चार तरह की रैम-स्टोरेज विकल्प मिलेंगे.
OnePlus 16: स्पेसिफिकेशन्स
यह एक डुअल सिम स्मार्टफोन है. इसमें ओप्पो का लेटेस्ट ColorOS 17 सॉफ्टवेयर लगा है, जो Android 17 पर बेस्ड है. इस फोन में 6.78 इंच की Full HD+ Plus AMOLED है. इसकी रेजॉल्यूशन 1272 बाई 2772 पिक्सल है. इस स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 185Hz है. इसकी पिक्सल डेंसिटी 450ppi और पीक ब्राइटनेस 2000 निट्स है. इसके रंग 100% डीसीआई-पी3 में आते हैं. इसमें हमेशा ऑन-डिस्प्ले भी मिलता है. इस फोन को पानी और धूल से बचने के लिए IP66, IP68, IP69 और IP69K रेटिंग मिली हुई है.
इस फोन में प्रोसेसर के लिए क्वालकॉम का नया Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 चिपसेट दिया गया है, जो 2 नैनोमीटर प्रोसेस पर बना है और इसकी स्पीड 5.01 गीगाहर्ट्ज तक जा सकती है. इसके साथ एड्रेनो 850 GPU, 16 GB तक LPDDR5X अल्ट्रा रैम और 1 TB तक UFS 4.1 स्टोरेज दिया गया है. इसमें गेमिंग के लिए तीन खास चिप्स भी लगे हैं, जिनमें P4 Super Display, लिंग्शी टच चिप और जी3 एस्पोर्ट्स नेटवर्क चिप शामिल हैं.
OnePlus 16 is official in China, starting at ¥5,999 👀 📱 6.78" 2772×1272 BOE X4 OLED, LTPO, 165Hz system-wide, 185Hz in games, 2000 nits peak, 1-nit min, 3840Hz PWM dimming, Crystal Shield glass 🔳 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2nm), 8 cores up to 5.01GHz 🎮 Adreno 850 GPU @ 1200MHz 💾 LPDDR5X Ultra RAM, UFS 4.1 storage 🕹️ Self-developed G3 network, P4 display and T3 touch chips, 800Hz gyro, native 185 FPS gaming ❄️ Glacier cooling with 6,428mm² VC 📸 200MP Samsung S5KHPE main (1/1.4", f/1.6, OIS) 🔭 50MP Sony LYTIA 600 3x periscope (1/1.95", f/2.6, 73mm, OIS), up to 120x zoom 🌄 50MP ultra-wide (f/2.0, 116°, autofocus) 🤳 50MP front camera (f/2.0, autofocus) 🎥 8K 30fps, 4K 120fps Dolby Vision 🔋 9000mAh dual-cell Glacier Battery 🔌 100W SUPERVOOC + 100W UFCS wired, 50W wireless, 27W wired + 5W wireless reverse, bypass charging 💧 IP66/68/69/69K 🔐 3D ultrasonic fingerprint 🔊 Stereo speakers, X-axis linear motor 📡 Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, IR blaster, USB 3.2 Gen 1 🛰️ BeiDou, GPS (L1+L2+L5), Galileo, GLONASS, QZSS 📏 161.42 × 76.67 × 8.45–8.55mm, 217–220g 🧠 ColorOS 17 (Android 17) 🎨 Mars Masterpiece, Dark Forest, Tomorrow Starlight 💰 Prices (regular → launch offer): – 12GB + 256GB: ¥5,999 → ¥5,699 – 12GB + 512GB: ¥6,799 → ¥6,499 – 16GB + 512GB: ¥7,499 → ¥7,199 – 16GB + 1TB: ¥8,499 → ¥8,199 🤯 With China's national subsidy, the base model drops to just ¥5,199 🛒 Pre-orders live now, sale starts October 13 at 10 AM 🌍 Approx. conversion (regular price): – ¥5,999: $895 / ₹86,616 / €800 / £677 – ¥6,799: $1,015 / ₹98,166 / €906 / £767 – ¥7,499: $1,119 / ₹1,08,273 / €1,000 / £846 – ¥8,499: $1,268 / ₹1,22,712 / €1,133 / £959— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) October 12, 2026
इस फोन के पिछले हिस्से पर तीन कैमरा सेंसर लगे हैं. इसका मेन कैमरा 200MP का है, जो f/1.6 अपर्चर और ड्यूअ-एक्सिस ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है. इसमें 50MP अल्ट्रा-वाइड सेंसर दिया गया है, जिसका अपर्चर 2.0 और व्यूइंग एंगल 116 डिग्री है. इसमें 50MP का टेलीफोटो लेंस दिया गया है, जो 3 गुना ऑप्टिकल ज़ूम और 120 गुना डिजिटल ज़ूम के साथ आता है. इसमें सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 50MP का फ्रंट कैमरा लगा हुआ है. इस फोन से 60fps पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है.
इस फोन की सबसे खास बातों में से एक इसकी बैटरी है, जो 9000mAh की है. यह 100W की वायर्ड चार्जिंग और 50W की वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है. इसमें कनेक्टिविटी के लिए 5G, 4G LTE, WiFi 7, Bluetooth 6.0, USB टाइप-सी पोर्ट और कई सेंसर्स दिए गए हैं.
|फीचर
|डिटेल
|डिस्प्ले
|6.78 इंच फुल एचडी+ एमोलेड, 185Hz, 2000 नाइट्स
|प्रोसेसर
|स्नैपड्रैगन 8 एलीट एक्सट्रीम जेन 6 (2nm)
|रैम/स्टोरेज
|12/16 जीबी + 256 जीबी से 1 टीबी तक
|रियर कैमरा
|200MP + 50MP अल्ट्रावाइड + 50MP टेलीफोटो
|फ्रंट कैमरा
|50MP
|बैटरी
|9000mAh, 100W वायर्ड + 50W वायरलेस
|OS
|ColorOS 17 (एंड्रॉइड 17)
|वॉटरप्रूफ
|IP66 + IP68 + IP69 + IP69K
|वजन
|220 ग्राम
वेरिएंट और कीमत
OnePlus 16 की कीमत चीन में 5,999 रुपये से शुरू होती है, जो भारत में करीब 86,000 रुपये के बराबर बैठती है. इस कीमत में बेस मॉडल मिलता है, जिसमें 12GB RAM और 256GB स्टोरेज की सुविधा मिलती है. इसका टॉप मॉडल 16GB RAM और 1TB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 8,499 युआन यानी करीब 1.21 लाख रुपये है.
अब देखना होगा कि भारत में इस फोन को कब लॉन्च किया जाता है. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल के अंत यानी अगले साल की शुरुआत में वनप्लस अपने इस फोन को भारत में भी लॉन्च कर सकता है. ऐसे में यह भी देखना दिलचस्प होगा कि कंपनी भारत में अपने इस फ्लैगशिप फोन को कितनी कीमत में लॉन्च करती है.