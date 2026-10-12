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OnePlus 16 हुआ लॉन्च, 185Hz रिफ्रेश रेट स्क्रीन और 9000mAh बैटरी के साथ मिलेगा पावरफुल प्रोसेसर

इस फोन की स्क्रीन 185 हर्ट्ज तक रिफ्रेश होती है और 2000 नाइट्स चमक के साथ पानी से पूरी सुरक्षा मिलती है. ( OnePlus )

हैदराबाद: OnePlus ने अपने घरेलू मार्केट यानी चीन में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम OnePlus 16 है. यह कंपनी का नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, जो पिछले साल लॉन्च हुए OnePlus 15 का अपग्रेडेड वर्ज़न है. कंपनी ने नए फ्लैगशिप में कई अच्छी चीजें बढ़ाई हैं.

OnePlus 16 में भी पीछे का कैमरा मॉड्यूल चौकोर आकार का ही रखा गया है, जैसे पुराने मॉडल में था. हालांकि, चिपसेट, बैटरी और स्क्रीन को काफी बेहतर बनाया गया है. चीन में इस फोन की बिक्री इसी महीने के अंत से शुरू हो जाएगी. इसमें तीन अलग-अलग रंग और चार तरह की रैम-स्टोरेज विकल्प मिलेंगे.

OnePlus 16: स्पेसिफिकेशन्स यह एक डुअल सिम स्मार्टफोन है. इसमें ओप्पो का लेटेस्ट ColorOS 17 सॉफ्टवेयर लगा है, जो Android 17 पर बेस्ड है. इस फोन में 6.78 इंच की Full HD+ Plus AMOLED है. इसकी रेजॉल्यूशन 1272 बाई 2772 पिक्सल है. इस स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 185Hz है. इसकी पिक्सल डेंसिटी 450ppi और पीक ब्राइटनेस 2000 निट्स है. इसके रंग 100% डीसीआई-पी3 में आते हैं. इसमें हमेशा ऑन-डिस्प्ले भी मिलता है. इस फोन को पानी और धूल से बचने के लिए IP66, IP68, IP69 और IP69K रेटिंग मिली हुई है. इस फोन में प्रोसेसर के लिए क्वालकॉम का नया Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 चिपसेट दिया गया है, जो 2 नैनोमीटर प्रोसेस पर बना है और इसकी स्पीड 5.01 गीगाहर्ट्ज तक जा सकती है. इसके साथ एड्रेनो 850 GPU, 16 GB तक LPDDR5X अल्ट्रा रैम और 1 TB तक UFS 4.1 स्टोरेज दिया गया है. इसमें गेमिंग के लिए तीन खास चिप्स भी लगे हैं, जिनमें P4 Super Display, लिंग्शी टच चिप और जी3 एस्पोर्ट्स नेटवर्क चिप शामिल हैं.