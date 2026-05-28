OnePlus 16 की डिटेल्स लीक, 200MP पेरिस्कोप कैमरा और 185Hz डिस्प्ले मिलने की उम्मीद
OnePlus 16 में 185Hz OLED डिस्प्ले और 200MP पेरिस्कोप कैमरा के साथ यह फोन गेमिंग और फोटोग्राफी के लिए बेहद दमदार विकल्प बन सकता है.
Published : May 28, 2026 at 5:46 PM IST
हैदराबाद: OnePlus अपने अगले फ्लैगशिप फोन के साथ कुछ बड़ा करने की तैयारी में है. हाल ही में OnePlus 16 के बारे में कुछ नई जानकारियां सामने आई हैं, जो इसे एक बेहद दमदार डिवाइस बनाती है. डिस्प्ले से लेकर कैमरे तक, हर चीज़ में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. आइए हम आपको वनप्लस के इस अपकमिंग फोन की लीक न्यूज़ बताते हैं.
स्मार्ट पिकाचु नाम के एक टिप्स्टर की लीक रिपोर्ट के मुताबिक, OnePlus 16 में 6.78 इंच का LTPO OLED डिस्प्ले हो सकता है, जिसका रिफ्रेश रेट 185Hz तक जा सकती है. यह पैनल BOE कंपनी का बताया जा रहा है. अगर यह सच होता है तो यह वनप्लस के इतिहास का सबसे तेज़ रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले होगा. पिछले साल आए OnePlus 15 में 165Hz का डिस्प्ले था, तो इस बार एक अच्छी छलांग देखने को मिल सकती है.
इस डिस्प्ले में BT.2020 कलर गैमट सपोर्ट और एक कस्टम टच कंट्रोल IC भी होगा. चारों तरफ से बेहद पतले बेजल्स होने की बात भी कही जा रही है, जिससे इस फोन की डिस्प्ले में देखने का एक्सपीरियंस भी काफी बेहतर हो सकता है. इससे फोन के गेमिंग और स्क्रॉलिंग दोनों में बड़ा फर्क आ सकता है.
200MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा
OnePlus 15 के कैमरे को लेकर कई यूज़र्स ने शिकायत की थी, और लगता है कंपनी ने उसे गंभीरता से लिया है. OnePlus 16 में पीछे तीन कैमरे होंगे. मेन कैमरा 50MP का होगा, अल्ट्रावाइड सेंसर भी 50MP का रहेगा, और सबसे खास होगा 200MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा होगा, जिसमें 3x ऑप्टिकल ज़ूम फीचर मिलेगा. यह सैमसंग का HP5 सेंसर होगा. यह सेटअप दूर की चीज़ों को बेहद साफ कैप्चर करने में मदद करेगा.
परफॉर्मेंस के मामले में OnePlus 16 में Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro चिपसेट होने की बात कही जा रही है, जिसके साथ LPDDR6 RAM का सपोर्ट भी मिल सकता है. बैटरी की बात करें तो 9,000mAh की बहुत बड़ी बैटरी दी जा सकती है, जो आजकल के ज़्यादातर फ्लैगशिप फोन्स से काफी बड़ी है. अगर ऐसा होता है तो आप इस फोन को सिर्फ एक बार फुल चार्ज करके दो दिन आराम से चला सकेंगे.
इन सभी स्पेसिफिकेशन्स के अलावा OnePlus 16 में और भी कई खास फीचर्स होने की संभावना जताई जा रही है. इसमें Ultrasonic in-display फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा जो तेज़ और सटीक होता है. डुअल स्पीकर सिमिट्रिकल होंगे यानी आवाज़ दोनों तरफ से बराबर आएगी. X-axis वाइब्रेशन मोटर से हेप्टिक फीडबैक भी बेहतर होगा. IP68 और IP69 दोनों रेटिंग होने से पानी और धूल से सुरक्षा मिलेगी. इसके अलावा इसमें एक डेडिकेटेड एआई बटन भी होगा, जो एआई फीचर्स को तुरंत एक्सेस करने की सुविधा देगा.