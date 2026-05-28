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OnePlus 16 की डिटेल्स लीक, 200MP पेरिस्कोप कैमरा और 185Hz डिस्प्ले मिलने की उम्मीद

OnePlus 16 पिछले साल लॉन्च हुए OnePlus 15 का अपग्रेडेड वर्ज़न होगा. ( Image Credit: OnePlus )

हैदराबाद: OnePlus अपने अगले फ्लैगशिप फोन के साथ कुछ बड़ा करने की तैयारी में है. हाल ही में OnePlus 16 के बारे में कुछ नई जानकारियां सामने आई हैं, जो इसे एक बेहद दमदार डिवाइस बनाती है. डिस्प्ले से लेकर कैमरे तक, हर चीज़ में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. आइए हम आपको वनप्लस के इस अपकमिंग फोन की लीक न्यूज़ बताते हैं. स्मार्ट पिकाचु नाम के एक टिप्स्टर की लीक रिपोर्ट के मुताबिक, OnePlus 16 में 6.78 इंच का LTPO OLED डिस्प्ले हो सकता है, जिसका रिफ्रेश रेट 185Hz तक जा सकती है. यह पैनल BOE कंपनी का बताया जा रहा है. अगर यह सच होता है तो यह वनप्लस के इतिहास का सबसे तेज़ रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले होगा. पिछले साल आए OnePlus 15 में 165Hz का डिस्प्ले था, तो इस बार एक अच्छी छलांग देखने को मिल सकती है. इस डिस्प्ले में BT.2020 कलर गैमट सपोर्ट और एक कस्टम टच कंट्रोल IC भी होगा. चारों तरफ से बेहद पतले बेजल्स होने की बात भी कही जा रही है, जिससे इस फोन की डिस्प्ले में देखने का एक्सपीरियंस भी काफी बेहतर हो सकता है. इससे फोन के गेमिंग और स्क्रॉलिंग दोनों में बड़ा फर्क आ सकता है. 200MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा