OnePlus 15R के साथ ही लॉन्च होगा इसका Ace Edition, जानें क्या होंगे फीचर्स

हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी OnePlus ने गुरुवार को जानकारी दी है कि OnePlus 15R के Ace Edition को भारत में स्टैंडर्ड OnePlus 15R मॉडल के साथ ही लॉन्च किया जाएगा. इसे OnePlus 15R के लिए तीसरे कलर ऑप्शन के तौर पर पेश किया जाएगा.

इसके अलावा, फोन को दो अन्य कलर ऑप्शन चारकोल ब्लैक और मिंट ग्रीन शेड्स में भी पेश किया जाएगा. OnePlus 15R के इलेक्ट्रिक वॉयलेट वेरिएंट में बाकी दो कलर ऑप्शन की तुलना में कुछ कॉस्मेटिक बदलाव किए जाएंगे, जबकि हैंडसेट के मुख्य स्पेसिफिकेशन्स एक जैसे ही रहेंगे.

OnePlus 15R Ace Edition का भारत में लॉन्च

कंपनी ने एक प्रेस नोट में बताया कि OnePlus 15R Ace Edition भारत में Amazon और OnePlus India वेबसाइट के माध्यम से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. इसे स्टैंडर्ड OnePlus 15R और OnePlus Pad Go 2 के साथ 17 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा. इलेक्ट्रिक वायलेट कलर ऑप्शन के जुड़ने से अब OnePlus 15R देश में तीन कलर ऑप्शन में बेचा जाएगा, जिसमें चारकोल ब्लैक, इलेक्ट्रिक वायलेट और मिंट ग्रीन शामिल हैं.

OnePlus 15R के Ace Edition में फाइबरग्लास बैक पैनल दिया जा सकता है. इसमें एक खास कोटिंग दी गई है, जिस पर डिज़ाइन में 'Ace' लिखा हुआ है. यह नया कलर OnePlus Ace 6T के इलेक्ट्रिक वायलेट शेड जैसा ही है, जिसे 3 दिसंबर को चीन में लॉन्च किया गया था. खास बात यह है कि OnePlus 15R को भी ऊपर बताए गए स्मार्टफोन का रीबैज्ड वर्जन माना जा रहा है.