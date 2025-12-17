OnePlus 15R भारत में हुआ लॉन्च, 7400mAh बैटरी के साथ मिलेरा पावरफुल प्रोसेसर
वनप्लस ने भारत में एक नया फोन लॉन्च किया है, जिसका नाम OnePlus 15R है. आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं.
Published : December 17, 2025 at 8:39 PM IST
हैदराबाद: वनप्लस (OnePlus) ने भारत और ग्लोबल मार्केट में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसका नाम OnePlus 15R है. इस फोन का इंतजार पिछले काफी हफ्तों से किया जा रहा था. अब आखिरकार कंपनी ने अपने इस नए फोन को भारत में भी लॉन्च कर दिया है. इस फोन के साथ कंपनी ने एक नया टैबलेट भी भारत में भी लॉन्च किया है, जिसका नाम OnePlus Pad Go 2 है. हालांकि, इस आर्टिकल में हम OnePlus 15R के बारे में बात करेंगे, जिसे कंपनी ने Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट और 7400mAh की बैटरी के साथ लॉन्च किया है. आइए हम आपको इस फोन की स्पेसिफिकेशन्स और कीमत के बारे में बताते हैं.
OnePlus 15R की कीमत
इस फोन का पहला वेरिएंट 12GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 47,999 रुपये है, लेकिन इसे बैंक डिस्काउंट के साथ यूज़र्स 44,999 रुपये में खरीद सकते हैं. इस ऑफर को पाने के लिए यूज़र्स को Axis Bank या HDFC Bank कार्ड का इस्तेमाल करना होगा.
इस फोन का दूसरा वेरिएंट 12GB RAM और 512GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 52,999 रुपये है, लेकिन बैंक डिस्काउंट के साथ इसे 47,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. इस ऑफर को पाने के लिए यूज़र्स को Axis Bank या HDFC Bank कार्ड का इस्तेमाल करना होगा.
इस फोन का प्री-ऑर्डर आज यानी 17 दिसंबर 2025 की शाम 8:30 बजे से शुरू हो चुका है. प्री-ऑर्डर करने वाले यूजर्स को OnePlus Nord Buds 3 बिल्कुल मुफ्त मिलेगा. इस फोन की ओपन सेल 22 दिसंबर 2025 की दोपहर 12 बजे से शुरू होगी.
परफॉर्मेंस और गेमिंग पर खास ध्यान
डिजाइन की बात करें तो OnePlus 15R में OnePlus 15 जैसी ही डिजाइन फिलॉसफी देखने को मिलती है. फोन के कॉर्नर्स ज्यादा राउंडेड हैं और कैमरा बम्प भी छोटा रखा गया है. सिक्योरिटी के लिए इसमें Ultrasonic Fingerprint Sensor दिया गया है. इसके साथ ही यह फोन IP66, IP68, IP69 और IP69K रेटिंग्स के साथ आता है यानी पानी और धूल से इसे खासा मजबूत प्रोटेक्शन मिलता है.
OnePlus 15R में Snapdragon 8 Elite Gen 5 की जगह 3nm पर बना Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट दिया गया है. कंपनी के मुताबिक, इस चिप को खास तौर पर OnePlus 15R के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है. क्वॉलकाम के इस ऑप्टिमाइजेशन से CPU परफॉर्मेंस में 36 प्रतिशत, GPU में 11 प्रतिशत और AI परफॉर्मेंस में 46% का सुधार देखने को मिलता है, यह जानकारी कंपनी ने दी है.
फोन में LPDDR5X Ultra RAM और UFS 4.1 स्टोरेज दी गई है. थर्मल मैनेजमेंट के लिए इसमें 43,940 स्क्वायर एमएम का 360 Cryo Velocity Cooling System दिया गया है, जिसमें एरोजेल कूलिंग लेयर और 3D वेपर चैंबर शामिल है.
गेमर्स के लिए OnePlus 15R में UAV ग्रेड Gyroscope दिया गया है, जो इंडस्ट्री के सबसे हाई 4000 DPS से ऊपर और नीचे तक जा सकता है. लॉन्च इवेंट में OnePlus ने Jonathan Gaming को स्टेज पर बुलाया, जिन्होंने बताया कि बेहतर gyro की मदद से वह BGMI जैसे शूटिंग गेम्स सिर्फ दो अंगूठों से खेल पाते हैं.
डिस्प्ले और बैटरी
फोन में 165Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है. इसमें डेडिकेटेड Touch Response Chip भी है, जिससे 3200Hz का Instant Touch Sampling Rate मिलता है. डिस्प्ले 1800 निट्स HBM ब्राइटनेस सपोर्ट करता है और Reduce White Point के साथ 1 निट तक जा सकता है. बेहतर कनेक्टिविटी के लिए इसमें खास Wi Fi चिप भी दी गई है.
बैटरी की बात करें तो OnePlus 15R में 7400mAh की बैटरी दी गई है, जो अब तक किसी भी OnePlus फोन में सबसे बड़ी है. यह 80W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिससे 23 मिनट में 50 प्रतिशत चार्ज होने का दावा किया गया है. गेमिंग के दौरान हीट कम रखने के लिए Bypass Charging फीचर भी मौजूद है.
कैमरा और सॉफ्टवेयर
OnePlus 15R में डुअल रियर कैमरा सेटअप है. इसमें 50MP Sony IMX906 सेंसर OIS के साथ दिया गया है, जो OnePlus 15 में भी मिलता है. इसके साथ 8MP का अल्ट्रावाइड कैमरा है, जो 112 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू देता है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. यह फोन 4K वीडियो 120fps तक रिकॉर्ड कर सकता है और इसमें फ्लैगशिप OnePlus 15 वाला Detail Max Engine भी मिलता है.
फोन OxygenOS 16 पर चलता है, जिसमें होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन के लिए ज्यादा पर्सनलाइजेशन ऑप्शन्स मिलते हैं. यूजर्स Motion Photo को डायनामिक लॉक स्क्रीन के तौर पर भी सेट कर सकते हैं. AI फीचर्स की बात करें तो इसमें AI Recompose, AI Eraser, AI Perfect Shot, AI Detail Boost, AI Unblur, AI Reflection Eraser और AI Portrait Glow शामिल हैं. इसके अलावा AI PlayLab और Gemini पावर्ड Plus Mind भी दिया गया है. OnePlus 15R से Motion Photo को Instagram पर सीधे शेयर करने का ऑप्शन भी मिलता है. OnePlus 15R Charcoal Black और Mint Breeze कलर में आता है. इसके साथ एक India exclusive Electric Violet वेरिएंट भी लॉन्च किया गया है, जिसमें फाइबरग्लास फिनिश दी गई है.
OnePlus Pad Go 2 भी हुआ लॉन्च
वनप्लस ने अपने इस फोन के साथ इसी इवेंट में एक नया टैबलेट भी लॉन्च किया है, जिसका नाम OnePlus Pad Go 2 है. इस टैबलेट में 10,050 mAh बैटरी दी गई है. इसमें 12.1 इंच की डिस्प्ले भी दी गई है, जो 2.8K रिजॉल्यूशन के साथ आती है. इस टैबलेट की स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेट, 900 nits HBM ब्राइटनेस समेत कई खास फीचर्स के साथ आती है. इसे कंपनी ने Lavender Drift और Shadow Black कलर्स के ऑप्शन्स में लॉन्च किया है.
|स्पेसिफिकेशन्स
|डिटेल्स
|डिस्प्ले
|12.1-इंच (2800 x 1980) 7:5 आस्पेक्ट रेशियो LCD स्क्रीन, Dolby Vision, 60/90/120Hz रिफ्रेश रेट, 900 निट्स (HBM) / 600 निट्स (टिपिकल) ब्राइटनेस
|प्रोसेसर
|ऑक्टा कोर MediaTek Dimensity 7300 Ultra 4nm प्रोसेसर (2 x 2.5GHz Cortex-A78 + 6 x 2GHz Cortex-A55), Mali-G615 MC2 GPU
|रैम और स्टोरेज
|8GB LPDDR5X RAM, 128GB / 256GB UFS 3.1 स्टोरेज
|ऑपरेटिंग सिस्टम
|Android 16 के साथ OxygenOS 16
|रियर कैमरा
|8MP रियर कैमरा
|फ्रंट कैमरा
|8MP फ्रंट-फेसिंग कैमरा
|ऑडियो
|USB Type-C ऑडियो, क्वाड स्पीकर्स, Dolby Atmos
|डायमेंशंस और वजन
|266.01×192.77×6.83mm; वजन: 597g / 599g (5G)
|कनेक्टिविटी
|5G (ऑप्शनल), Wi-Fi 6 (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.4, USB Type-C
|बैटरी
|10050mAh बैटरी, 33W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग
|कलर ऑप्शंस
|Lavender Drift और Shadow Black
|कीमत (Wi-Fi 8GB+128GB)
|₹26,999
|कीमत (Wi-Fi 8GB+256GB)
|₹29,999
|कीमत (5G 8GB+256GB)
|₹32,999
|उपलब्धता
|18 दिसंबर से 12 बजे दोपहर: oneplus.in, OnePlus Store App, स्टोर्स, Reliance, Croma आदि। 8GB+128GB Wi-Fi: Amazon और Flipkart; 8GB+256GB Wi-Fi: Flipkart; 8GB+256GB 5G: Amazon