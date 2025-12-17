ETV Bharat / technology

OnePlus 15R भारत में हुआ लॉन्च, 7400mAh बैटरी के साथ मिलेरा पावरफुल प्रोसेसर

OnePlus 15R में 7400mAh की बैटरी दी गई है. ( फोटो क्रेडिट: OnePlus )

हैदराबाद: वनप्लस (OnePlus) ने भारत और ग्लोबल मार्केट में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसका नाम OnePlus 15R है. इस फोन का इंतजार पिछले काफी हफ्तों से किया जा रहा था. अब आखिरकार कंपनी ने अपने इस नए फोन को भारत में भी लॉन्च कर दिया है. इस फोन के साथ कंपनी ने एक नया टैबलेट भी भारत में भी लॉन्च किया है, जिसका नाम OnePlus Pad Go 2 है. हालांकि, इस आर्टिकल में हम OnePlus 15R के बारे में बात करेंगे, जिसे कंपनी ने Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट और 7400mAh की बैटरी के साथ लॉन्च किया है. आइए हम आपको इस फोन की स्पेसिफिकेशन्स और कीमत के बारे में बताते हैं. OnePlus 15R की कीमत इस फोन का पहला वेरिएंट 12GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 47,999 रुपये है, लेकिन इसे बैंक डिस्काउंट के साथ यूज़र्स 44,999 रुपये में खरीद सकते हैं. इस ऑफर को पाने के लिए यूज़र्स को Axis Bank या HDFC Bank कार्ड का इस्तेमाल करना होगा. इस फोन का दूसरा वेरिएंट 12GB RAM और 512GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 52,999 रुपये है, लेकिन बैंक डिस्काउंट के साथ इसे 47,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. इस ऑफर को पाने के लिए यूज़र्स को Axis Bank या HDFC Bank कार्ड का इस्तेमाल करना होगा. इस फोन का प्री-ऑर्डर आज यानी 17 दिसंबर 2025 की शाम 8:30 बजे से शुरू हो चुका है. प्री-ऑर्डर करने वाले यूजर्स को OnePlus Nord Buds 3 बिल्कुल मुफ्त मिलेगा. इस फोन की ओपन सेल 22 दिसंबर 2025 की दोपहर 12 बजे से शुरू होगी. परफॉर्मेंस और गेमिंग पर खास ध्यान डिजाइन की बात करें तो OnePlus 15R में OnePlus 15 जैसी ही डिजाइन फिलॉसफी देखने को मिलती है. फोन के कॉर्नर्स ज्यादा राउंडेड हैं और कैमरा बम्प भी छोटा रखा गया है. सिक्योरिटी के लिए इसमें Ultrasonic Fingerprint Sensor दिया गया है. इसके साथ ही यह फोन IP66, IP68, IP69 और IP69K रेटिंग्स के साथ आता है यानी पानी और धूल से इसे खासा मजबूत प्रोटेक्शन मिलता है. OnePlus 15R में Snapdragon 8 Elite Gen 5 की जगह 3nm पर बना Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट दिया गया है. कंपनी के मुताबिक, इस चिप को खास तौर पर OnePlus 15R के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है. क्वॉलकाम के इस ऑप्टिमाइजेशन से CPU परफॉर्मेंस में 36 प्रतिशत, GPU में 11 प्रतिशत और AI परफॉर्मेंस में 46% का सुधार देखने को मिलता है, यह जानकारी कंपनी ने दी है. फोन में LPDDR5X Ultra RAM और UFS 4.1 स्टोरेज दी गई है. थर्मल मैनेजमेंट के लिए इसमें 43,940 स्क्वायर एमएम का 360 Cryo Velocity Cooling System दिया गया है, जिसमें एरोजेल कूलिंग लेयर और 3D वेपर चैंबर शामिल है.