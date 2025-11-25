OnePlus 15R की भारत में लॉन्च डेट का खुलासा, साथ में आएगा OnePlus Pad Go 2
OnePlus ने अपने नए OnePlus 15R को भारत में लॉन्च करने की घोषणा कर दी है. इस फोन में Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट होगा.
हैदराबाद: चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी OnePlus ने अपने नए OnePlus 15R को भारत में लॉन्च करने की घोषणा कर दी है और इसकी लॉन्च की तारीखों का भी खुलासा कर दिया है. यह हैंडसेट OnePlus Pad Go 2 के साथ लॉन्च किया जाएगा. आने वाला यह हैंडसेट, जो OnePlus 15 सीरीज़ का लेटेस्ट एडिशन होने वाला है.
इस स्मार्टफोन को भारत में Amazon और कंपनी के ऑनलाइन स्टोर से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. जानकारी के अनुसार इस स्मार्टफोन में Qualcomm का जल्द लॉन्च होने वाला Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट होगा. इसमें डुअल रियर कैमरा दिया जा सकता है. वहीं दूसरी ओर OnePlus Pad Go 2 में सिंगल रियर कैमरा इस्तेमाल किया जाएगा.
OnePlus 15R और OnePlus Pad Go 2 की लॉन्च डेट
चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने जानकारी दी है कि OnePlus 15R और OnePlus Pad Go 2 भारत में 17 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा. कलर ऑप्शन की बात करें तो OnePlus 15R को चारकोल ब्लैक और मिंटी ग्रीन कलर ऑप्शन में पेश किया जाएगा, वहीं OnePlus Pad 2 को शैडो ब्लैक और लैवेंडर ड्रिफ्ट कलर में बेचा जाएगा. यह हैंडसेट फ्लैगशिप OnePlus 15 मॉडल के साथ बेचा जाएगा, जिसे इस महीने की शुरुआत में भारत में पेश किया गया था.
OnePlus 15R के फीचर्स
यह स्मार्टफोन डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के लिए IP66 + IP68 + IP69 + IP69K रेटिंग के साथ आएगा. OnePlus 15R में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा, जो एक रेक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल के अंदर सेट किए जाएंगे. इसमें दाईं ओर एक पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल होंगे, जबकि बाईं ओर एक अतिरिक्त बटन दिया जाएगा, जो क्या काम करेगा, यह अभी अज्ञात है. यह फोन भारत में OxygenOS के साथ आएगा.
भारत में आने वाला OnePlus 15R, OnePlus Ace 6T का ग्लोबल वर्जन हो सकता है, जिसे जल्द ही चीन में लॉन्च किया जाएगा. इसके अलावा, जानकारी सामने आ रही है कि इसमें Qualcomm का Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर इस्तेमाल किया जाएगा.
इस स्मार्टफोन को 26 नवंबर को लॉन्च किया जाना है. इसके अलावा, इसमें 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और 8-मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा मिल सकता है. इसमें 16GB तक LPDDR5x अल्ट्रा RAM और 1TB तक UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज हो सकता है.
OnePlus Pad Go 2 के फीचर्स
वहीं दूसरी तरफ, OnePlus Pad Go 2 में स्टाइलस सपोर्ट दिया जाएगा, जिसे OnePlus Pad Go 2 Stylo नाम दिया गया है. इसमें कंपनी सिंगल रियर कैमरा सेटअप देने वाली है. आने वाला टैबलेट 5G कनेक्टिविटी के साथ आने वाला है. यह देश में OnePlus Pad Go के सक्सेसर के तौर पर लॉन्च होगा, जिसे अक्टूबर 2023 में लॉन्च किया गया था.