ETV Bharat / technology

OnePlus 15R की भारत में लॉन्च डेट का खुलासा, साथ में आएगा OnePlus Pad Go 2

OnePlus 15R की लॉन्च डेट का खुलासा ( फोटो - OnePlus India )

हैदराबाद: चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी OnePlus ने अपने नए OnePlus 15R को भारत में लॉन्च करने की घोषणा कर दी है और इसकी लॉन्च की तारीखों का भी खुलासा कर दिया है. यह हैंडसेट OnePlus Pad Go 2 के साथ लॉन्च किया जाएगा. आने वाला यह हैंडसेट, जो OnePlus 15 सीरीज़ का लेटेस्ट एडिशन होने वाला है. इस स्मार्टफोन को भारत में Amazon और कंपनी के ऑनलाइन स्टोर से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. जानकारी के अनुसार इस स्मार्टफोन में Qualcomm का जल्द लॉन्च होने वाला Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट होगा. इसमें डुअल रियर कैमरा दिया जा सकता है. वहीं दूसरी ओर OnePlus Pad Go 2 में सिंगल रियर कैमरा इस्तेमाल किया जाएगा. OnePlus 15R और OnePlus Pad Go 2 की लॉन्च डेट

चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने जानकारी दी है कि OnePlus 15R और OnePlus Pad Go 2 भारत में 17 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा. कलर ऑप्शन की बात करें तो OnePlus 15R को चारकोल ब्लैक और मिंटी ग्रीन कलर ऑप्शन में पेश किया जाएगा, वहीं OnePlus Pad 2 को शैडो ब्लैक और लैवेंडर ड्रिफ्ट कलर में बेचा जाएगा. यह हैंडसेट फ्लैगशिप OnePlus 15 मॉडल के साथ बेचा जाएगा, जिसे इस महीने की शुरुआत में भारत में पेश किया गया था.