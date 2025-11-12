ETV Bharat / technology

OnePlus 15 कल होगा लॉन्च: आज ही लीक हुई कीमत, जानें कितने में बिकेगा बेस मॉडल!

13 नवंबर को OnePlus 15 को भारत के साथ-साथ ग्लोबली भी लॉन्च किया जाएगा. ( फोटो क्रेडिट: OnePlus )

हैदराबाद: OnePlus 15 को कल यानी 13 नवंबर को भारत और ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जाएगा. इस फोन को कंपनी Qualcomm के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर यानी Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ लॉन्च करने वाली है. भारत में इस लेटेस्ट और दुनिया के सबसे तेज चिपसेट के साथ लॉन्च होने वाला पहला फोन OnePlus 15 ही होगा. इस फोन के लॉन्च से ठीक पहले इसकी कीमत के बारे में कुछ जानकारियां लीक हुई हैं.आइए हम आपको उनके बारे में बताते हैं और साथ ही इस फोन के कंफर्म हो चुके और संभावित स्पेसिफिकेशन्स के बारे में भी बताएंगे. OnePlus 15 की कीमत लीक Beebom ने इस फोन के लॉन्च होने से पहले ही एक ई-कॉमर्स वेबसाइट रिलायंस डिजिटल पर इसकी लिस्टिंग स्पॉट की है, जिसे पब्लिकेशन ने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है. रिलायंस डिजिटल में लिस्टेड हुए OnePlus 15 का प्राइस भी दिख रहा है. इसमें 12GB RAM और 256GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 72,999 रुपये दिख रही है. इसके अलावा लिस्टिंग में यह फोन अल्ट्रा वायलेट कलर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है. रिलायंस डिजिटल ने अब इस फोन की लिस्टिंग को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है. (फोटो क्रेडिट: X/ Beebom)