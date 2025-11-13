ETV Bharat / technology

OnePlus 15 हुआ लॉन्च: मिलेगा दुनिया का सबसे तेज चिपसेट, जानें कीमत और डिटेल्स

इस फोन में 165Hz रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन दी गई है. ( फोटो क्रेडिट: OnePlus )

हैदराबाद: वनप्लस फैन्स पिछले कई महीनों से वनप्लस के नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन का इंतजार कर रहे थे. अब आखिरकार उनका इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि कंपनी ने अपने नए फ्लैगशिप फोन यानी OnePlus 15 को लॉन्च कर दिया है. इस फोन की खास बात है कि इसे कंपनी ने दुनिया में अभी तक के सबसे तेज चिपसेट कहे जाने वाले Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC के साथ लॉन्च किया है, जिसे Qualcomm ने हाल ही में लॉन्च किया था. भारत में इस चिपसेट के साथ लॉन्च होने वाला OnePlus 15 पहला स्मार्टफोन भी बन गया है. इसके अलावा इस फोन में 1.5K रिजॉल्यूशन वाली स्क्रीन भी मिलती है, जिसकी रिफ्रेश रेट 165Hz है. आइए हम आपको इस फोन की कीमत और बाकी डिटेल्स के बारे में बताते हैं. OnePlus 15 की भारत में कीमत भारत में कंपनी ने OnePlus 15 को दो वेरिएंट में लॉन्च किया है. इसका पहला वेरिएंट 12GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमच 72,999 रुपये है. इस फोन को यूज़र्स लॉन्च ऑफर के साथ HDFC Bank के जरिए पेमेंट करके सिर्फ 68,999 रुपये में खरीद सकते हैं. इस फोन को कंपनी ने तीन कलर्स - Infinite Black, Sand Storm और Ultra Viole में लॉन्च किया है. इस फोन के साथ कंपनी ने कई खास लॉन्च ऑफर्स भी दिए हैं. (फोटो क्रेडिट: OnePlus) OnePlus 15 का दूसरा वेरिएंट 16GB RAM और 512GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 79,999 रुपये है. इस फोन को भी यूज़र्स लॉन्च ऑफर्स के साथ HDFC Bank के जरिए पेमेंट करके सिर्फ 75,999 रुपये में खरीद सकते हैं. इस फोन को कंपनी ने दो कलर्स - Infinite Black और Sand Storm में लॉन्च किया है. इन दोनों फोन्स के साथ यूज़र्स को सीमित समय के लिए OnePlus Nord Buds 3 बिल्कुल मुफ्त मिलेगा. भारत में इस फोन की बिक्री 13 सितंबर 2025 यानी आज ही रात 8 बजे से शुरू हो जाएगी. फोन की बिक्री वनप्लस इंडिया के आधिकारिक ऑनलाइन स्टोर्स के माध्यम से की जाएगी. OnePlus 15 के स्पेसिफिकेशन्स डिस्प्ले: इस फोन में कंपनी ने 6.78 इंच की थर्ड जनरेशन वाली BOE Flexible AMOLED डिस्प्ले दी गई है. यह डिस्प्ले 1.5K (1,272x2,772 pixels) रेजॉल्यूशन, 165Hz रिफ्रेश रेट, 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस, 330Hz टच सैंपलिंग रेट और 450 ppi की पिक्सल डेनसिटी के साथ आता है. इस फोन की स्क्रीन 100% DCI-P3 color gamut और 1.07 बिलियन कलर्स सपोर्ट के साथ आता है. यह फोन सन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी सपोर्ट के साथ आता है, जो यूज़र्स को सीधी धूप में भी बिल्कुल साफ-साफ स्क्रीन की चीजों को देखने की सुविधा देती है. इसके डिस्प्ले में गेमिंग के लिए Eye Comfort, Motion Cues, Eye Comfort Reminders और Reduce White Point जैसे कई खास फीचर्स दिए गए हैं.