Omega Seiki Mobility ने लॉन्च किया Vextra इलेक्ट्रिक स्कूटर, जानें क्या है कीमत

Omega Seiki Mobility ने अपना पहला तेज़ रफ़्तार इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, OSM Vextra भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है.

OSM Vextra
OSM Vextra इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च (फोटो - Omega Seiki Mobility)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 7, 2026 at 11:21 AM IST

हैदराबाद: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Omega Seiki Mobility (OSM) ने अपना पहला तेज़ रफ़्तार इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, OSM Vextra भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है, जिसके साथ कंपनी ने भारत के पर्सनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेगमेंट में एंट्री की है. कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को 99,900 रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है.

यह नया इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी के लिए एक स्ट्रेटेजिक बदलाव है, जिसने अब तक ज़्यादातर कमर्शियल इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर फोकस किया था. नए OSM Vextra के साथ, कंपनी रोज़ाना शहर में आने-जाने वाले लोगों के साथ-साथ ऐसे प्रोफेशनल यूज़र्स को टारगेट कर रही है, जो एक किफायती, हाई-परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक स्कूटर ढूंढ रहे हैं.

OSM Vextra के फीचर्स और परफॉर्मेंस
इस स्कूटर में 3.5-इंच का कलर LCD डिस्प्ले है, जो रियल-टाइम चार्ज स्टेटस और खाली होने तक की दूरी दिखाता है. अन्य फीचर्स के तौर पर इसमें USB चार्जिंग, रिवर्स पार्किंग असिस्ट और ऑप्शनल GSM कनेक्टिविटी शामिल हैं. इस स्कूटर को 0-80 परसेंट चार्ज करने में चार घंटे लगते हैं, जबकि होम चार्जर से फुल चार्ज होने में लगभग पांच घंटे लगते हैं.

OSM Vextra की टॉप स्पीड 70 km/h है और यह एक बार चार्ज करने पर 110 km से ज़्यादा की रियल-वर्ल्ड राइडिंग रेंज प्रदान करता है. इसे शहर में इस्तेमाल के लिए एक प्रैक्टिकल ऑप्शन के तौर पर पेश किया गया है, जिसमें परफॉर्मेंस, कम रनिंग कॉस्ट और मॉडर्न कनेक्टिविटी फीचर्स का कॉम्बिनेशन है.

बैटरी, मोटर और राइडिंग मोड
OSM Vextra की बैटरी की बात करें तो इसमें 3.45 kWh IP67-रेटेड LMFP बैटरी मिलती है और इसमें 3 kW BLDC हब मोटर लगाई गई है. यह 12 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी देता है, जिससे यह फ्लाईओवर और शहरी चढ़ाई के लिए उपयुक्त है. इस स्कूटर में तीन राइडिंग मोड - Eco, City और Sports मिलते हैं, जिससे राइडर्स एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस के बीच चुनाव कर सकते हैं.

मैन्युफेक्चरिंग और उपलब्धता
OSM Vextra का मैन्युफैक्चरिंग Omega Seiki Mobility की फरीदाबाद फैसिलिटी में होगा, जिसकी सालाना प्रोडक्शन कैपेसिटी 25,000 यूनिट्स है. भारत के अलावा, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को अफ्रीकी बाजारों में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा, जिससे कंपनी को अपने इंटरनेशनल मार्केट में विस्तार करने में मदद मिलेगी.

कंपनी इस स्कूटर को पूरे भारत में अपने 200 से ज़्यादा डीलर नेटवर्क के ज़रिए बेचने की योजना बना रही है, ताकि टियर -I, II और III शहरों के कस्टमर्स तक पहुंचा जा सके.

लॉन्च के बारे में जानकारी देते हुए, Omega Seiki Mobility के फाउंडर और चेयरमैन डॉ. उदय नारंग ने कहा कि, "OSM Vextra के लॉन्च के साथ, हम एक ऐसे वाहन के साथ फास्ट-स्पीड टू-व्हीलर सेगमेंट में एंट्री कर रहे हैं, जो परफॉर्मेंस, रेंज और किफायती कीमत के बीच बैलेंस बनाता है."

उन्होंने आगे कहा कि, "OSM Vextra पूरे भारत के लिए टेक्नोलॉजी पर आधारित इलेक्ट्रिक वाहन बनाने की हमारी कमिटमेंट को दिखाता है, सिर्फ़ मेट्रो शहरों के लिए नहीं, बल्कि टियर-2 और टियर-3 शहरों के लिए भी, जहां कुशल मोबिलिटी सच में लोगों की ज़िंदगी और रोज़ी-रोटी को बदल सकती है."

OMEGA SEIKI MOBILITY
OSM VEXTRA PRICE
OSM VEXTRA FEATURES
OSM VEXTRA RANGE
OSM VEXTRA LAUNCHED IN INDIA

