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Ola Electric अपनाएगी डीलर-आधारित रिटेल मॉडल, अपने स्टोर चलाने के पांच साल बाद किया फैसला

बता दें कि यह बदलाव संभावित डीलर पार्टनर्स के साथ एक महीने तक चली बातचीत के बाद हुआ है. Ola Electric का कहना है कि उसे देश भर से इसमें काफी दिलचस्पी दिखाई दी. अब डीलरशिप के ज़रिए बिक्री और सर्विस का विस्तार किया जाएगा, जबकि कंपनी के मौजूदा आउटलेट ग्राहकों के लिए 'एक्सपीरियंस सेंटर' के तौर पर काम करते रहेंगे.

कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार, उसके अपने आउटलेट्स ने इलेक्ट्रिक वाहनों में ग्राहकों का भरोसा बढ़ाने और Ola Electric ब्रांड को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई, जिससे उसे दस लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मालिकों का कस्टमर बेस बनाने में मदद मिली.

इस कदम के साथ ही कंपनी का पूरी तरह से खुद के मालिकाना हक वाले रिटेल नेटवर्क पर पांच साल से चला आ रहा निर्भरता का दौर खत्म हो गया है. इसके विस्तार की योजनाओं में एक नए चरण की शुरुआत हुई है.

हैदराबाद: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Ola Electric ने अपनी रिटेल रणनीति में एक बड़ा बदलाव किया है. कंपनी ने पूरे भारत में डीलर पार्टनर्स के लिए अपना सेल्स और सर्विस नेटवर्क खोलने की घोषणा की है.

इस नई योजना के बारे में जानकारी देते हुए Ola Electric के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भाविश अग्रवाल ने कहा कि "यह बदलाव भारत के EV मार्केट की परिपक्वता को दर्शाता है." उन्होंने आगे कहा कि, "स्थानीय डीलर पार्टनर छोटे शहरों और इलाकों में ब्रांड की पहुंच बढ़ाने के लिए बेहतर स्थिति में हैं."

इस रोलआउट में मदद के लिए, Hyundai Motor India के पूर्व प्रेसिडेंट बीवीआर सुब्बू सीनियर एडवाइजर के तौर पर Ola Electric से फिर जुड़ गए हैं. वे डीलरशिप स्ट्रैटेजी को लागू करने में मदद करेंगे. बता दें कि इससे पहले वे कंपनी के बोर्ड में और अग्रवाल के एडवाइजर के तौर पर काम कर चुके हैं.

डीलर पार्टनर्स को Ola Electric के इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोटरसाइकिल के मौजूदा पोर्टफोलियो के साथ-साथ, कंपनी के 10 लाख से ज़्यादा वाहनों के मौजूदा बेस से मिलने वाले सर्विस के मौकों का भी फ़ायदा मिलेगा. इस नई योजना से कंपनी को उम्मीद है कि 2026 की दिवाली तक डीलरशिप नेटवर्क काफ़ी बड़े स्तर पर पहुंच जाएगा.

इस कदम से Ola Electric, Ather Energy और TVS Motor जैसी प्रतिस्पर्धी कंपनियों के और करीब आ जाएगी. ये दोनों ही कंपनियां अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए डीलरशिप नेटवर्क पर निर्भर हैं. Ola Electric के लिए, इस बदलाव से उसकी रिटेल मौजूदगी मज़बूत हो सकती है, और इसके साथ ही इससे ज़्यादा बिक्री और बेहतर आफ्टर-सेल्स सपोर्ट की बढ़ती ग्राहक मांग को भी पूरा किया जा सकेगा.