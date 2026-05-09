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Ola Electric को 4680 Bharat Cell के लिए मिला सरकारी सर्टिफिकेशन, Ola S1 X+ 5.2kWh में होता है इस्तेमाल

Ola S1 X+ (5.2kWh) ( फोटो - Ola Electric )

हैदराबाद: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Ola Electric ने जानकारी दी कि कंपनी के मास मार्केट इलेक्ट्रिक स्कूटर, Ola S1 X+ (5.2kWh) को सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स (CMVR), 1989 के तहत इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (ICAT), मानेसर से मंज़ूरी मिल गई है, जो एक सरकारी सर्टिफाइड टेस्टिंग एजेंसी है. Ola Electric ने अपने एक बयान में कहा कि Ola S1 X+ (5.2kWh) स्कूटर, जो कंपनी के अपने देश में ही बनाए गए 4680 Bharat Cell बैटरी पैक से चलता है, उसके मास मार्केट स्कूटर पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा रेंज वाला प्रोडक्ट बन गया है. Ola S1 X+ (5.2kWh) (फोटो - Ola Electric) कंपनी ने आगे जानकारी दी कि यह पूरे देश में ग्राहकों के एक बहुत बड़े वर्ग तक हाई-परफॉर्मेंस EV टेक्नोलॉजी पहुंचाने की दिशा में एक अहम पड़ाव है. Ola Electric के एक प्रवक्ता ने कहा कि, " Ola S1 X+ 5.2 kWh को सरकारी सर्टिफिकेशन मिलना एक अहम पड़ाव है, क्योंकि हम अपनी खुद से डेवलप की गई 4680 Bharat Cell टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर आम बाज़ार तक पहुंचा रहे हैं." कंपनी के प्रवक्ता ने आगे कहा कि, "हमारे मास मार्केट पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा रेंज वाला स्कूटर होने के नाते, यह रेंज, परफॉर्मेंस, सुरक्षा और भरोसे का एक मज़बूत मेल पेश करता है, जिससे EV पूरे भारत में ग्राहकों के एक बहुत बड़े वर्ग के लिए एक व्यावहारिक विकल्प बन जाता है."