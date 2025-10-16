ETV Bharat / technology

ओला इलेक्ट्रिक ने भारत में लॉन्च किया 'Ola Shakti' पोर्टेबल पावरबैंक, चला सकेंगे घर की AC

ओला इलेक्ट्रिक ने लॉन्च किया Ola Shakti ( फोटो - Ola Electric )

हैदराबाद: भारतीय टेक दिग्गज Ola Electric, जिसका नेतृत्व भाविश अग्रवाल करते हैं, ने अपने Ola Shakti पावरबैंक को लॉन्च किया है. कंपनी ने इसकी लॉन्च के साथ बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (BESS) में प्रवेश की घोषणा की. Ola Shakti एक पोर्टेबल उपकरण है, जिसका इस्तेमाल घरों में AC और रेफ्रिजरेटर, खेतों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में पानी के पंपों को चलाने के लिए किया जा सकता है. यह लॉन्च ओला के मोबिलिटी से आगे बढ़कर व्यापक स्वच्छ ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र में विस्तार का प्रतीक है. इसकी लॉन्च के दौरान भाविश अग्रवाल ने कहा कि, "हमने कंपनी का नाम Ola Auto रखा है, हमने इसे Ola Electric नाम दिया है, और हमारा लक्ष्य हमेशा से पूरी ऊर्जा भंडारण आपूर्ति श्रृंखला को बाज़ार में लाना रहा है. आज हम Ola Shakti लॉन्च कर रहे हैं, जो अंतिम-मील ग्रिड-पूरक समाधान है. हम पावर बैकअप, सौर भंडारण, वोल्टेज स्थिरता और पावर पोर्टेबिलिटी प्रदान करेंगे." कंपनी ने इसे कुल चार कॉन्फ़िगरेशन - 1.5 kWh, 3 kWh, 5.2 kWh और 9.1 kWh में उतारा है. Ola Shakti की कीमत पहले 10,000 यूनिट्स के लिए क्रमशः 29,999 रुपये, 55,999 रुपये, 1,19,999 रुपये और 1,59,999 रुपये रखी गई है. इसकी प्री-बुकिंग 999 रुपये से शुरू हो गई है, और इसकी डिलीवरी मकर संक्रांति 2026 तक शुरू हो जाएगी.