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नई Honda CB500 की आधिकारिक बुकिंग हुई शुरू, जल्द ही होगी भारत में लॉन्च

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Honda Motorcycle & Scooter India (HMSI) ने हाल ही में अपनी 10 वाहनों की लाइनअप का खुलासा किया है. कंपनी के इस लाइनअप में ऑल-न्यू Honda CB500 रेंज भी शामिल हैं, जिसे जल्द ही बाजार में उतारा जाएगा. लेकिन इसकी लॉन्च से पहले कंपनी ने इसकी आधिकारिक बुकिंग शुरू कर दी है. इस नियो-रेट्रो बाइक को देश भर में Honda BigWing डीलरशिप पर बुक किया जा सकता है, ऐसे में संभावना है कि इसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा.

Honda CB500 का इंजन और परफॉर्मेंस

नई Honda CB500 को पावर देने के लिए इसमें 501 cc का सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगाया गया है, जो E85 तक के फ़्यूल के साथ काम कर सकता है. यह इंजन 27.76 bhp की पावर और 43 Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है. इस मोटर के साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स जोड़ा गया है, और यह मोटरसाइकिल E20 कंप्लायंट है.

नई Honda CB500 की बुकिंग हुई शुरू (फोटो - Honda Motorcycle India)

Honda CB500 के फीचर्स और हार्डवेयर

नई Honda CB500 में क्लासिक रेट्रो डिज़ाइन दिया गया है, जिसमें गोल LED हेडलैंप, खास आकार का फ्यूल टैंक, रिब्ड सिंगल-पीस सीट और मिनिमलिस्ट टेल सेक्शन दिया गया है. बाइक में आगे की तरफ 19-इंच और पीछे 17-इंच के व्हील लगाए जाएंगे. इसके डिस्प्ले मॉडल में Maxxis टायरों के साथ ट्यूबलेस क्रॉस-स्पोक व्हील लगाए गए हैं. इसके निचले वेरिएंट्स में अलॉय व्हील्स मिलेंगे.