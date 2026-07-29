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नई Honda CB500 की आधिकारिक बुकिंग हुई शुरू, जल्द ही होगी भारत में लॉन्च

Honda Motorcycle India ने हाल ही में पेश हुई अपनी नई Honda CB500 की बुकिंग शुरू कर दी है. इसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा.

Honda CB50
नई Honda CB500 की बुकिंग हुई शुरू (फोटो - Honda Motorcycle India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 29, 2026 at 3:43 PM IST

2 Min Read
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हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Honda Motorcycle & Scooter India (HMSI) ने हाल ही में अपनी 10 वाहनों की लाइनअप का खुलासा किया है. कंपनी के इस लाइनअप में ऑल-न्यू Honda CB500 रेंज भी शामिल हैं, जिसे जल्द ही बाजार में उतारा जाएगा. लेकिन इसकी लॉन्च से पहले कंपनी ने इसकी आधिकारिक बुकिंग शुरू कर दी है. इस नियो-रेट्रो बाइक को देश भर में Honda BigWing डीलरशिप पर बुक किया जा सकता है, ऐसे में संभावना है कि इसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा.

Honda CB500 का इंजन और परफॉर्मेंस
नई Honda CB500 को पावर देने के लिए इसमें 501 cc का सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगाया गया है, जो E85 तक के फ़्यूल के साथ काम कर सकता है. यह इंजन 27.76 bhp की पावर और 43 Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है. इस मोटर के साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स जोड़ा गया है, और यह मोटरसाइकिल E20 कंप्लायंट है.

Honda CB50
नई Honda CB500 की बुकिंग हुई शुरू (फोटो - Honda Motorcycle India)

Honda CB500 के फीचर्स और हार्डवेयर
नई Honda CB500 में क्लासिक रेट्रो डिज़ाइन दिया गया है, जिसमें गोल LED हेडलैंप, खास आकार का फ्यूल टैंक, रिब्ड सिंगल-पीस सीट और मिनिमलिस्ट टेल सेक्शन दिया गया है. बाइक में आगे की तरफ 19-इंच और पीछे 17-इंच के व्हील लगाए जाएंगे. इसके डिस्प्ले मॉडल में Maxxis टायरों के साथ ट्यूबलेस क्रॉस-स्पोक व्हील लगाए गए हैं. इसके निचले वेरिएंट्स में अलॉय व्हील्स मिलेंगे.

बाइक में सस्पेंशन का काम के लिए आगे अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क्स और पीछे ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर का इस्तेमाल किया गया है. वहीं, ब्रेकिंग के लिए दोनों तरफ डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, जिनमें डुअल-चैनल ABS स्टैंडर्ड तौर पर दिया गया है.

मेड इन इंडिया मोटरसाइकिल
Honda Motorcycle ने इस बात की पुष्टि की है कि नई Honda CB500 को भारत में ही बनाया जाएगा, जिससे यह घरेलू मार्केट के लिए कंपनी की मॉडर्न CB लाइनअप का फ्लैगशिप मॉडल बन जाएगी.

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नई Honda CB500 की बुकिंग हुई शुरू (फोटो - Honda Motorcycle India)

लोकल प्रोडक्शन के चलते कंपनी इस मोटरसाइकिल को भारतीय बाजार में मौजूद BSA Goldstar 650, Royal Enfield Bullet 650 और Royal Enfield Classic 650 जैसी दूसरी मिडिलवेट नियो-रेट्रो बाइक्स से मुकाबला करने के लिए बेहतर स्थिति में पेश कर सकती है.

हालांकि Honda Motorcycle India ने अभी तक नई CB500 की आधिकारिक कीमत की घोषणा नहीं की है. Honda BigWing डीलरशिप पर बुकिंग शुरू हो चुकी है, इसलिए आने वाले हफ़्तों में इसके लॉन्च होने की उम्मीद है.

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