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Oakter Studio AC 5000 (2026) Review: छोटे कमरे के लिए कॉम्पैक्ट विंडो एसी, लेकिन 'पोर्टेबल' वाली बात पर सवाल

Oakter Studio AC 5000 (2026) Review: यह एक 0.5 टन का 3-स्टार इन्वर्टर विंडो एसी है. कंपनी इसे स्टडी रूम, स्टूडियो अपार्टमेंट, छोटे केबिन, हॉस्टल और पीजी जैसी जगहों के लिए बताती है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सामान्य 6A सॉकेट पर चल जाता है, यानी अलग से हेवी वायरिंग की जरूरत नहीं पड़ती. कंपनी के मुताबिक यह करीब 500W बिजली खींचता है और पावर कट के समय 1200VA के प्योर साइन वेव इन्वर्टर पर भी चल सकता है. कंपनी का दावा है कि यह 75 से 100 स्क्वायर फीट तक के कमरे के लिए है. मैंने इसे करीब 4-5 महीने इस्तेमाल किया है और नीचे मेरा पूरा अनुभव है.

स्पेसिफिकेशन डिटेल मॉडल Oakter Studio AC 5000 (2026) टाइप विंडो एसी (इन्वर्टर) कैपेसिटी 0.5 टन एनर्जी रेटिंग 3-स्टार (ISEER 3.4) पावर कंजम्पशन करीब 500W (कंपनी के मुताबिक) कंपनी का दावा 75-100 स्क्वायर फीट तक का कमरा पावर सॉकेट सामान्य 6A सॉकेट इन्वर्टर सपोर्ट 1200VA प्योर साइन वेव इन्वर्टर कूलिंग टेक CWRC (कंडेनसेट वाटर रीसर्कुलेशन कूलिंग) फीचर्स टाइमर, ऑटो-रीस्टार्ट, एयर स्विंग, एंटी-डस्ट फिल्टर, LED डिस्प्ले, टच कंट्रोल, रिमोट, सर्ज प्रोटेक्शन वजन करीब 22 kg (कंपनी के मुताबिक); अनुभव में 24-25 kg बॉक्स में माउंटिंग फ्रेम कीमत ₹14,499 + GST (लॉन्च प्राइस), फिलहाल बाजार में कीमत - ₹16,999

Oakter Studio AC 5000 (2026) कॉम्पैक्ट एसी को मैंने करीब 3-4 महीनों तक इस्तेमाल किया. यह कॉम्पैक्ट एसी जब आया तो मैं इसका इस्तेमाल करने के लिए काफी एक्साइटेड था और देखना चाहता था कि 17,000 रुपये की रेंज में मिलने वाला यह कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल एसी कैसा है. चूंकि कंपनी ने बार-बार इसके पोर्टेबल होने का और छोटे रूम में सिर्फ टेबल पर रखकर इस्तेमाल करने लायक बताया था, तो मैंने इसे रूम में रखकर भी इस्तेमाल किया और फिर विंडो पर फिट करके भी इस्तेमाल किया.

Oakter Studio AC 5000 (2026) का साइड व्यू (ETV Bharat/ Devesh Jha)

कूलिंग कैपेसिटी का टेस्ट

इसका रूम में एक टेबल पर रखकर इस्तेमाल करने में मुझे काफी निराशा हुई. मैंने इसका इस्तेमाल 12x10 यानी कुल 120 स्क्वायर फीट एरिया वाले एक रूम में किया. मैंने इसे एक साधारण एक्सटेंशन बोर्ड में लगाकर और रूम के साधारण सॉकेट में लगाकर ऑन किया और यह चलने लगा. यह चीज काफी अच्छी लगी कि इसके लिए अलग से किसी वायरिंग की कोई जरूरत नहीं होती. आपको इस स्टूडियो एसी को इस्तेमाल करने के लिए किसी इलेक्ट्रिशियन को अपने घर बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती. आप खुद ही इसके वायर को घर के सॉकेट में लगाकर एसी चालू कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसा ही कुछ मैंने भी किया.

इन्डोर टेबल टेस्ट: मैंने इसे अलग-अलग टेम्परेचर पर सेट करके अलग-अलग अंतराल के लिए चलाया. पहले मैंने इस एसी को 24 डिग्री टेम्परेचर पर सिर्फ एक घंटे के लिए चलाया, लेकिन मेरे रूम में मुझे ठंडक का कोई खास अहसास नहीं हुआ. उसके बाद मैंने इसे 20 डिग्री टेम्परेचर पर एक घंटे तक चलाया, लेकिन फिर भी मेरा पूरा रूम ठंडा नहीं हुआ, यहां तक कि एसी के सामने करीब 3 फीट दूर वाला एरिया भी कुछ खास ठंडा नहीं हो पाया. हालांकि, एसी के ठीक सामने करीब 1-2 फीट की दूरी पर बैठने पर ठंडी हवा मिल रही थी. यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी के मुताबिक, यह अधिकतम 75 से 100 स्क्वायर फीट वाले रूम को ठंडा कर सकता है और मैंने इसका इस्तेमाल 120 स्क्वायर फीट वाले एरिया में किया था.

उसके बाद मैंने उसी रूम में इस एसी को 19 डिग्री टेम्परेचर पर 2 घंटे तक चलाया, लेकिन फिर भी मेरा पूरा रूम ठंडा नहीं हुआ, हालांकि एसी के सामने करीब 3-4 फीट एरिया ठंडा हो गया था. अगर मैं एसी के ठीक सामने बैठा या सोया था, तो मुझे ठंडक महसूस हो रही थी, लेकिन जरा भी आगे-पीछे जाने पर गर्मी ही लग रही थी. उसके बाद मैंने इस एसी को लगातार करीब 5-6 घंटे तक 18 डिग्री टेम्परेचर पर चलाया, लेकिन उसके बाद भी मेरा पूरा रूम तो ठंडा नहीं हुआ. हालांकि, एसी के सामने वाला करीब 60 स्क्वायर फीट का एरिया ठीक-ठाक ठंडा हो गया था.

अब रूम में टेबल पर रखकर मैंने इस एसी का इस्तेमाल इसलिए किया था, क्योंकि कंपनी बार-बार पोर्टेबल और रूम में टेबल पर रखकर इस्तेमाल करने लायक एसी बोलकर प्रमोशन कर रही थी और इसे बैचलर्स के लिए आइडियल एसी बता रही थी. ऐसे में टेबल पर रखकर इस्तेमाल करने पर मुझे दो दिक्कतें हुईं. पहला, एसी के पीछे से निकलने वाली गर्म हवा स्वाभाविक रूप से रूम में ही रह गई और इस कारण रूम में एसी के पीछे वाला पूरा एरिया काफी गर्म हो गया. फिर एसी बंद करने के कुछ ही देर बाद सामने वाली ठंडी हवा भी गर्म हवा के साथ मिलकर पूरे रूम को दोबारा काफी कम समय में गर्म कर दे रही थी. दूसरा, एसी के पीछे से निकलने वाला पानी भी एक समस्या है. इसके लिए आपको एक छोटी पाइप को एसी के पिछले हिस्से से लगाकर रूम की किसी ऐसी जगह या किसी वाटरकैन में डालकर रखनी होगी, ताकि एसी से निकलने वाला पानी आपके टेबल या रूम में न फैले. वैसे कंपनी का दावा है कि CWRC सिस्टम की वजह से इसमें बाहर पानी कम टपकता है और एक रिव्यू में भी यही बात कही गई है. लेकिन मेरे टेबल वाले इस्तेमाल में पानी निकालने का इंतजाम मुझे खुद करना पड़ा.

Oakter Studio AC 5000 (2026) का ऊपरी हिस्सा (ETV Bharat/ Devesh Jha)

अब मैंने इस एसी को अपने रूम की विंडो में फिट करके इस्तेमाल किया. मैंने सेम टेम्परेचर पर सेम समय तक इस्तेमाल किया तो मुझे टेबल पर रखकर इस्तेमाल करने की तुलना में ज्यादा ठंडक महसूस हुई. हालांकि, विंडो पर फिट करने के बाद भी 18 डिग्री टेम्परेचर पर 5-6 घंटे तक एसी चलने के बाद मेरा 120 स्क्वायर फीट वाला आयताकार रूम पूरा ठंडा नहीं हो पाया, लेकिन विंडो के सामने करीब 60-70 स्क्वायर फीट का एरिया ठंडा हो गया था. मैं एसी चलाकर विंडो के ठीक सामने बेड लगाकर सोया और करीब 40 मिनट बाद ही मेरे बेड तक का पूरा एरिया सुकून देने लायक ठंडा हो गया था, लेकिन 6 घंटे बाद जब मैं रूम के दूसरे हिस्से में गया तो वहां ठंडक का असर नहीं था. 6 घंटे बाद एसी बंद करने पर भी बेड का एरिया करीब एक-दो घंटे तक ठंडा ही रहा था.

विंडो टेस्ट: अब मैंने इस एसी का इस्तेमाल अपने किचन की विंडो में लगाकर किया. मेरे किचन का साइज करीब 8 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा है यानी कुल क्षेत्रफल करीब 48 स्क्वायर फीट है. मैंने किचन में 22 डिग्री टेम्परेचर पर एसी चलाकर करीब 6 घंटे तक इस्तेमाल किया और देखा कि पूरा किचन अच्छा-खासा ठंडा हो गया था. उसके बाद दूसरे दिन मैंने किचन में 19 डिग्री टेम्परेचर सेट करके फिर से करीब 5-6 घंटे तक एसी चलाया तो मेरा किचन काफी ठंडा हो गया था.

इन अलग-अलग एरिया में अलग-अलग कंडीशन्स में इस एसी की कूलिंग कैपेसिटी को चेक करने के बाद मैंने समझा कि अगर आप अधिकतम 60-65 स्क्वायर फीट वाले किसी स्क्वायर या आयताकार कमरे में रहते हैं तो यह एसी उसे काफी ठंडा कर देगा. लेकिन अगर आप करीब 100 स्क्वायर फीट या उससे भी बड़े कमरे में इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको कुछ खास फर्क महसूस नहीं होगा. इसके अलावा अगर आपका रूम पूरी तरह से आयताकार या स्क्वायर नहीं है, यानी रूम में ज्यादा सामान हैं या एसी की हवा के रास्ते में पर्दे या कोई रुकावट है, तो भी आपको कोई खास ठंडक का अहसास नहीं होगा. लिहाजा, व्यक्तिगत तौर पर मेरे हिसाब से यह एक छोटा विंडो एसी है, जिसे आप एक छोटे कमरे की विंडो पर लगाकर अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, न कि सिर्फ टेबल पर रखकर.

Oakter Studio AC 5000 (2026) के एयर वेंट्स (ETV Bharat/ Devesh Jha)

बाकी रिव्यूज़ में भी इसकी कूलिंग को छोटे कमरे के हिसाब से अच्छा बताया गया है. एक वीडियो रिव्यू में टेस्ट के दौरान कमरे का तापमान 30.8 डिग्री से घटकर 22 डिग्री तक आया, और एक अन्य रिव्यू में छोटे स्टूडियो रूम को ठंडा होने में करीब 20 मिनट लगे. मेरा अनुभव भी यही कहता है कि कमरा जितना छोटा होगा, नतीजा उतना अच्छा मिलेगा.

पावर और बिजली खर्च का टेस्ट

कंपनी के मुताबिक यह एसी करीब 500W बिजली खींचता है, यानी लगभग दो घंटे में एक यूनिट बिजली. इस हिसाब से बाकी रिव्यूज़ में इसका चलाने का खर्च ₹4 से ₹5 प्रति घंटा बताया गया है. मैंने अपने बिजली बिल पर इसका अलग से कोई हिसाब नहीं लगाया है, इसलिए यह आंकड़ा कंपनी और बाकी रिव्यूज़ के हवाले से है. इन्वर्टर कंप्रेसर होने की वजह से यह तापमान पहुंचने के बाद अपनी स्पीड घटा लेता है, जिससे बिजली की बचत होती है.

यह एसी 1200VA के प्योर साइन वेव इन्वर्टर पर भी चल सकता है, जो पावर कट वाले इलाकों में काम की बात है. हालांकि, हर रोज औसतन 2-4 घंटे इस्तेमाल करने के बाद भी मेरे बिजली बिल में कोई खास फर्क नहीं पड़ा था, इसलिए इतना तो कह सकते हैं कि इस एसी को चलाने पर बिजली बिल ज्यादा नहीं आएगा.