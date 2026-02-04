Meta-Oakley स्मार्ट ग्लासेस भारत में लॉन्च, मिलेगा UPI पेमेंट, हिंदी सपोर्ट और 3K रिकॉर्डिंग फीचर
Meta और Oakley ने भारत में Oakley Meta Vanguard AI स्मार्ट ग्लासेस लॉन्च किए, जिनमें 3K कैमरा, लंबी बैटरी और हिंदी सपोर्ट है.
Published : February 4, 2026 at 4:16 PM IST
हैदराबाद: Meta और Oakley ने मिलकर भारत में अपने नए स्मार्ट ग्लासेस को लॉन्च किया है, जिसका नाम Oakley Meta Vanguard है. कंपनी इसे एथलीट्स और एक्टिव लाइफस्टाइल जीने वालों के लिए एक नई कैटेगरी के तौर पर पेश कर रही है. इन स्मार्ट ग्लासेस की शुरुआती कीमत 52,300 रुपये रखी गई है और यह Meta AI के साथ आता है.
Oakley Meta Vanguard को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यूज़र बिना हाथ लगाए वॉयस कमांड से सवाल पूछ सकता है और जरूरी जानकारी पा सकता है. इसके लिए मेटा एआई ऐप का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें हिंदी भाषा का ऑप्शन भी मौजूद है. इसमें खास बात यह है कि इसमें बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की सेलेब्रिटी एआई वॉयस दी गई है, जो पहले भारत में लॉन्च हुए मेटा एआई ग्लासेस में देखने को मिली थी.
नए स्मार्ट ग्लासेस के फीचर्स
इन स्मार्ट ग्लासेस में 12MP का हैंड्स-फ्री कैमरा दिया गया है, जो 122 डिग्री वाइड-एंगल लेंस के साथ आता है. यह कैमरा 3K रिजॉल्यूशन तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है. इसके अलावा इसमें स्लो मोशन, हाइपरलैप्स और एडजस्टेबल स्टेबलाइजेशन जैसे फीचर्स भी मिलते हैं, जो खासतौर पर स्पोर्ट्स और आउटडोर एक्टिविटीज के दौरान काम आते हैं.
ऑडियो के लिए Oakley Meta Vanguard में ओपन-ईयर स्पीकर्स दिए गए हैं, जो Oakley Meta HSTN के मुकाबले 6 डेसिबल ज्यादा तेज आवाज देते हैं. इसके साथ बी इसमें पांच माइक्रोफोन का सेटअप दिया गया है, जिससे कॉलिंग और वॉयस कमांड का एक्सपीरियंस बेहतर होता है. बैटरी लाइफ की बात करें तो कंपनी का दावा है कि इस स्मार्ट ग्लासेस को एक बार चार्ज करने पर करीब 9 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि लगातार ऑडियो प्लेबैक में 6 घंटे तक चलता है. इनके साथ मिलने वाला चार्जिंग केस अतिरिक्त 36 घंटे का बैकअप देता है. वहीं, यह सिर्फ 20 मिनट की क्विक चार्जिंग में 50% बैटरी चार्ज कर देता है.
इन स्मार्ट ग्लासेस में UPI Lite पेमेंट की सुविधा भी दी गई है. इसके साथ, यह साइक्लिंग हेलमेट और कैप के साथ पहनने के लिए ऑप्टिमाइज़ किए गए हैं. इसमें बेहतर फिट के लिए तीन अलग-अलग साइज़ के नोज पैड भी दिए गए हैं. Oakley के ग्लोबल प्रेसिडेंट कैओ अमाटो के मुताबिक, Oakley Meta Vanguard भविष्य की तकनीक को आज के यूजर्स तक पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. यह स्मार्ट ग्लासेस भारत में चुनिंदा ऑप्टिकल स्टोर्स, Sunglass Hut और LensCrafters पर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं.