Meta ने भारत में लॉन्च किए नए AI Smart Glasses, अब चश्मे से कर पाएंगे कॉलिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग

Oakley और Meta की नई परफॉर्मेंस AI ग्लासेस इंडिया में लॉन्च हुई हैं, जिनमें 3K वीडियो, स्पीकर्स और हिंदी वॉइस सपोर्ट शामिल है.

Oakley Meta HSTN glasses are now available in India with 3K video, open ear speakers, Hindi Meta AI and powerful battery.
Oakley Meta HSTN ग्लासेस अब3K वीडियो, ओपन ईयर स्पीकर्स, Hindi Meta AI और दमदार बैटरी के साथ भारत में उपलब्ध हैं. (फोटो क्रेडिट: Oakley Meta)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 25, 2025 at 6:45 PM IST

हैदराबाद: अगर आप स्मार्ट ग्लासेस यूज़ करने के शौकीन हैं तो यह ख़बर आपके लिए काफी खास हो सकती है. दरअसल, आज Oakley और Meta ने मिलकर इंडिया में एक नई कैटेगरी की परफॉर्मेंस AI ग्लासेस पेश की हैं, जो स्टाइल, स्पोर्ट्स और स्मार्ट टेक्नोलॉजी को एक ही फ्रेम में जोड़ती हैं. इन नए Oakley Meta HSTN ग्लासेस को खास तौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, जिनकी लाइफस्टाइल काफी एक्टिव होती है और वो स्मार्ट फीचर्स को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाते हैं.

Oakley के ग्लोबल प्रेसिडेंट का कहना है कि कंपनी पिछले पचास सालों से इनोवेशन की लिमिट्स तोड़ने में लगी है और Meta के साथ पार्टनरशिप इस मिशन को और आगे लेकर जाएगी. वहीं EssilorLuxottica के चीफ वियरेबल्स ऑफिसर ने कहा कि यह लॉन्च वियरेबल टेक का नया चैप्टर खुलने जैसा है.

Oakley Meta HSTN AI ग्लासेस में क्या खास है?

इन ग्लासेस में Ultra HD 3K वीडियो रिकॉर्डिंग, ओपन ईयर स्पीकर्स, बिल्ट-इन कैमरा और IPX4 वाटर रेसिस्टेंस जैसी खूबियां शामिल हैं. इसका मतलब है कि बारिश हो, पसीना हो या आप स्पोर्ट्स मोड में हों, ये ग्लासेस आपका साथ नहीं छोड़ते.

इसमें 3K वीडियो सेटअप दिया गया है, जो यूज़र्स को अपने हाथ में फोन लिए बिना ही लाइफ के मोमेंट्स को कैप्चर करने की सुविधा देता है. इसके साथ ही इस स्मार्ट ग्लास के जरिए यूज़र्स को ओपन ईयर स्पीकर्स म्यूज़िक, कॉल या पॉडकास्ट सुनने की सुविधा मिलती है. इस दौरान आपके कान भी बंद नहीं होते ताकि आप अपने आसपास की आवाज़ भी सुन सकें.

In these glasses, you can activate the AI ​​assistant by just saying
इस चशमे में आप सिर्फ "Hey Meta” बोलकर एआई असिस्टेंट को एक्टिवेट कर सकते हैं. (फोटो क्रेडिट: Oakley Meta)

बैटरी और चार्जिंग के मामले में भी दमदार

ये परफॉर्मेंस AI ग्लासेस पूरे दिन आपका साथ निभाने के लिए बनाए गए हैं. इस पूरा चार्ज करने पर आप इसे लगभग आठ घंटे तक टिपिकल यूज़ कर सकते हैं जबकि इसके लिए स्टैंडबाय टाइम 16 से 19 घंटे का होता है.

इसमें फास्ट चार्जिंग की सुविधा भी मिलती है, जिसकी मदद से सिर्फ 20 मिनट में 50 प्रतिशत बैटरी चार्ज हो जाती है. इसके अलावा इस स्मार्ट ग्लास के साथ एक पोर्टेबल चार्जिंग के भी मिलता है, जिसके जरिए यूज़र्स को 48 घंटे का एक्सट्रा बैटरी सपोर्ट मिलता है.

फिटनेस ऐप इंटीग्रेशन भी शामिल

Strava और Garmin जैसे पॉपुलर फिटनेस ऐप्स से इनका सीधा कनेक्शन है, जिससे आपके एक्टिविटी डेटा को रियल टाइम में ट्रैक किया जा सकता है.यूज़र बस अपनी एक्टिविटी पर फोकस करता है, बाकी काम ग्लासेस संभाल लेते हैं.

Oakley Meta AI से हिंदी में भी होंगी बातें

मेटा के इन ग्लासेस के लिए कई नए एआई फीचर्स को भी शुरू किया गया है, जिनमें सबसे बड़ा अपडेट हिंदी वॉइस सपोर्ट है. इसका मतलब है कि आप ग्लासेस को हिंदी में कमांड देकर फोटो, वीडियो, कॉल, मैसेज और काफी सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं. Meta AI में अब बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री दीपिका पाडुकोण की वॉइस भी उपलब्ध है, जो कि इंडियन इंग्लिश में काम करेगी.

रियल टाइम एआई असिस्टेंस

अगर आप स्पोर्ट्स मोड में हैं, वॉक कर रहे हैं, बाइकिंग पर हैं या हवा में विंडसर्फिंग कर रहे हैं और आपको अचानक वीडियो रिकॉर्ड करना है, तो बस बोलें Hey Meta, take a video. उसके बाद ग्लासेस तुरंत वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे.

फ्रेम कलर ऑप्शंस और प्राइसिंग

Oakley Meta HSTN छह अलग फ्रेम और लेंस कॉम्बिनेशन में आएगा, और सभी Rx-ready हैं. फ्रेम और लेंस ऑप्शंस कुछ इस प्रकार है:

  • Warm Grey with PRIZM Ruby
  • Black with PRIZM Polar Black
  • Brown Smoke with PRIZM Deep-Water
  • Black with Transitions Amethyst
  • Clear with Transitions Grey
  • Black with Clear Lenses

कीमत और बिक्री

इन्हें भारत में 41800 रुपये की शुरुआती कीमत से खरीदा जा सकता है. इनकी प्री-सेल 25 नवंबर से शुरू होगी, जबकि इन्हें फुल सेल 1 दिसंबर से शुरू होगी. इसे यूज़र्स sunglasshut.in और देशभर के ऑप्टिकल स्टोर्स से खरीद पाएंगे.

