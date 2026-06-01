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RTX Spark क्या है? Nvidia का वो सुपरचिप जो बदल देगा लैपटॉप की दुनिया

Nvidia का Vera CPU अब पूरी प्रोडक्शन में है और Anthropic, OpenAI जैसी बड़ी AI कंपनियां इसके पहले कस्टमर्स बन चुकी हैं. ( Image Credit: Nvidia )

हैदराबाद: कंप्यूटर की दुनिया बदलने वाली है. अभी तक हम कंप्यूटर पर काम करने के लिए पहले माउस क्लिक करते थे, कुछ टाइप करते थे और फिर रिजल्ट्स देखते थे, लेकिन अब Nvidia ने एक ऐसी चिप बनाई है, जो इस पूरे सिस्टम को बदल देगी. अब आप कंप्यूटर को बोलोंगे और वो खुद काम करेगा. इस चिप का नाम Nvidia RTX Spark है. इस चिप को कंपनी ने ताइवान के GTC Taipei इवेंट में दुनिया के सामने पेश किया. Nvidia के CEO Jensen Huang ने इसे पेश करते हुए कहा - "पिछले 40 सालों में आप ऐप्स खोलते थे, क्लिक करते थे, टाइप करते थे, लेकिन अब RTX Spark के साथ आप बस पूछेंगे और फिर आपका कंप्यूटर अपने आप काम करेगा. RTX Spark के अंदर है क्या? RTX Spark एक सुपरचिप है, यानी इसमें दो बड़े चिप्स को एक साथ जोड़ा गया है. इसमें Nvidia के पहले चिप का नाम Blackwell GPU, जिसमें 6,144 CUDA कोर्स हैं. यह ग्राफिक्स और एआई का काम करता है. इसमें शामिल दूसरे चिप का नाम Grace CPU है, जिसमें 20 कोर्स हैं. यह इस कंप्यूटर का दिमाग है. इन दोनों को जोड़ने के लिए Nvidia की खास NVLink-C2C टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है.