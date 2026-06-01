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RTX Spark क्या है? Nvidia का वो सुपरचिप जो बदल देगा लैपटॉप की दुनिया

Nvidia ने Microsoft के साथ मिलकर RTX Spark सुपरचिप पेश किया है, जो Dell, HP और Lenovo के नए Windows PC में आएगा.

Nvidia's Vera CPU is now in full production and big AI companies like Anthropic, OpenAI have become its first customers.
Nvidia का Vera CPU अब पूरी प्रोडक्शन में है और Anthropic, OpenAI जैसी बड़ी AI कंपनियां इसके पहले कस्टमर्स बन चुकी हैं. (Image Credit: Nvidia)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 1, 2026 at 3:25 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: कंप्यूटर की दुनिया बदलने वाली है. अभी तक हम कंप्यूटर पर काम करने के लिए पहले माउस क्लिक करते थे, कुछ टाइप करते थे और फिर रिजल्ट्स देखते थे, लेकिन अब Nvidia ने एक ऐसी चिप बनाई है, जो इस पूरे सिस्टम को बदल देगी. अब आप कंप्यूटर को बोलोंगे और वो खुद काम करेगा. इस चिप का नाम Nvidia RTX Spark है. इस चिप को कंपनी ने ताइवान के GTC Taipei इवेंट में दुनिया के सामने पेश किया. Nvidia के CEO Jensen Huang ने इसे पेश करते हुए कहा - "पिछले 40 सालों में आप ऐप्स खोलते थे, क्लिक करते थे, टाइप करते थे, लेकिन अब RTX Spark के साथ आप बस पूछेंगे और फिर आपका कंप्यूटर अपने आप काम करेगा.

RTX Spark के अंदर है क्या?

RTX Spark एक सुपरचिप है, यानी इसमें दो बड़े चिप्स को एक साथ जोड़ा गया है. इसमें Nvidia के पहले चिप का नाम Blackwell GPU, जिसमें 6,144 CUDA कोर्स हैं. यह ग्राफिक्स और एआई का काम करता है. इसमें शामिल दूसरे चिप का नाम Grace CPU है, जिसमें 20 कोर्स हैं. यह इस कंप्यूटर का दिमाग है. इन दोनों को जोड़ने के लिए Nvidia की खास NVLink-C2C टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है.

इसके अलावा इसमें 128GB यूनिफाइड मेमोरी दी गई है यानी GPU और CPU दोनों एक ही मेमोरी शेयर करते हैं जो बहुत तेज काम करती है. ताइवान की कंपनी MediaTek ने इस CPU की डिजाइनिंग में मदद की है. यह चिप 1 पेटाफ्लॉप AI परफॉर्मेंस देती है. इसे आसान शब्दों में समझें तो यह चिप एक सेकंड में इतना हिसाब लगा सकती है कि जितना एक इंसान लाखों साल में भी नहीं लगा सकता.

यह चिप क्या-क्या कर सकती है?

  1. RTX Spark से लैस लैपटॉप पर आप 90GB से बड़े 3D सीन रेंडर कर सकते हैं.
  2. 12K वीडियो एडिट कर सकते हैं.
  3. 4K AI वीडियो बना सकते हैं.
  4. 120 बिलियन पैरामीटर वाले AI मॉडल बिना इंटरनेट के सीधे अपने लैपटॉप पर चला सकते हैं.
  5. इस चिप के साथ गेमर्स 1440p रेजोल्यूशन पर 100+ FPS के साथ बड़े AAA गेम्स खेले जा सकते हैं.
  6. Adobe ने भी अपने Photoshop और Premiere को RTX Spark के लिए नए सिरे से तैयार किया है. इससे AI एडिटिंग और ग्राफिक्स दोगुनी स्पीड से होंगे.

इसके अलावा Nvidia और Microsoft ने मिलकर एक खास सिक्योरिटी सिस्टम भी बनाया है, जिसका नाम NVIDIA OpenShell है. यह तय करता है कि एआई एजेंट आपके डिवाइस पर क्या कर सकता है और क्या नहीं. इसका मतलब है कि आपकी प्राइवेसी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी. माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने कहा - "हमारा लक्ष्य है हर घर और हर डेस्क तक बिना रुकावट के AI पहुंचाना. RTX Spark उस दिशा में एक बड़ा कदम है."

इस वाले लैपटॉप्स

ASUS, Dell, HP, Lenovo, Microsoft Surface और MSI इस चिप से चलने वाले लैपटॉप और डेस्कटॉप इसी साल के अंत में लॉन्च करेंगे. ये लैपटॉप सिर्फ 14mm पतले होंगे और वजन में भी बेहद हल्के होंगे. Acer और GIGABYTE के मॉडल भी जल्द आने वाले हैं.कुल मिलाकर, RTX Spark सिर्फ एक तेज चिप नहीं है. यह चिप कंप्यूटर इस्तेमाल करने के तरीके को जड़ से बदलने वाला है. अब आपका कंप्यूटर सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि एक असिस्टेंट की तरह काम करेगा.

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