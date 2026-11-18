Nvidia ने जेन्सेन हुआंग के CEO के तौर पर वापसी का प्रस्ताव ठुकराया, सिलिकॉन वैली ने बनाया था नियुक्ति का दबाव
Nvidia के चेयरमैन हार्वे जोन्स ने कहा कि मुश्किलों से घिरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सर्वसम्मति से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है.
Published : November 18, 2026 at 3:26 PM IST
न्यूयॉर्क: Nvidia ने मंगलवार को जेन्सेन हुआंग के CEO के तौर पर वापसी करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया. सिलिकॉन वैली के दबाव और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के समर्थन के बावजूद, इस फैसले ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दिग्गज अरबपति और इंडस्ट्री के जाने-माने चेहरे की वापसी की किसी भी संभावना पर फिलहाल विराम लगा दिया है.
Nvidia के चेयरमैन हार्वे जोन्स ने कंपनी की तिमाही अर्निंग कॉल की शुरुआत में कहा कि, "मुश्किलों से घिरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सर्वसम्मति से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और जेन्सेन को फिर से CEO बनाने का कोई इरादा नहीं है." इसके बाद उन्होंने मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) कोलेट क्रेस्स को बोलने का मौका दिया, जो फिलहाल कंपनी चला रही हैं, जबकि उनकी जगह किसी स्थायी व्यक्ति को नियुक्त करने की तलाश जारी है.
इस अस्वीकृति के साथ ही पिछले कुछ दिनों की उथल-पुथल भरी घटनाओं का एक दौर पूरा हो गया. इन घटनाओं की शुरुआत हुआंग द्वारा विवाहेतर संबंधों को स्वीकार करने से हुई, जिसमें एक चीनी व्यवसायी महिला के साथ संबंध भी शामिल थे, जिस पर उस देश की जासूस होने का संदेह है. इसके बाद उन्हें अचानक पद से हटा दिया गया, और इस बदनाम कारोबारी नेता के भविष्य को लेकर ट्रम्प प्रशासन के भीतर भी मतभेद देखने को मिला.
रविवार को ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने Nvidia में पूरी तरह से सफाई करने की मांग की. लेकिन अगले ही दिन ट्रम्प ने हुआंग की वापसी का समर्थन कर दिया. यह समर्थन तब आया है, जब इस बात की जांच चल रही है कि क्या Nvidia ने चीन में प्रतिबंधित AI चिप्स को वहां पहुंचने दिया, जिसके पीछे इस विवाद के केंद्र में मौजूद कथित जासूस का हाथ हो सकता है.
मंगलवार को इससे पहले, हुआंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि, "अगर बोर्ड को लगता है कि उनकी वापसी शेयरधारकों, कर्मचारियों, कंपनी और देश के हित में है, तो उन्हें इन आग्रहों का जवाब देने में खुशी होगी." उन्होंने माना कि उन्होंने अपने निजी जीवन में गंभीर गलतियां की हैं.
कंपनी ने पेश किए शानदार वित्तीय नतीजे
उथल-पुथल के बावजूद, Nvidia ने तीसरी तिमाही में वॉल स्ट्रीट की उम्मीदों को पीछे छोड़ दिया. कंपनी ने 116 अरब डॉलर का रेवेन्यू हासिल किया, जो एक साल पहले के मुकाबले दोगुना है. कंपनी की नेट इनकम भी प्रति शेयर 2.70 डॉलर रही, जो प्रति शेयर 2.48 डॉलर के अनुमान से कहीं बेहतर है.
Over the past week, I’ve been overwhelmed by the love and support of friends, industry colleagues, and people I've never met. Thank you to everyone who has shown kindness to my family and me. It means the world to me. I came to the United States 53 years ago, and becoming an American citizen is one of the greatest gifts and proudest moments of my life. NVIDIA has been my life’s work. Building it into the company it is today alongside my colleagues has been a privilege and an honor. Nowhere but in America could a company like NVIDIA be possible. I love our country, and I love NVIDIA. I did not live up to the standards expected of everyone at NVIDIA, and I have made serious mistakes in my personal life. I created problems for the Board that I deeply regret. I own my mistakes completely, and I am committed to cooperating with the Board’s independent investigation. Since my departure, I’ve seen an outpouring of calls from NVIDIA’s employees, investors, business partners, and customers for me to return as CEO. Many continue to reach out to me directly as the company navigates complex technology, market, competitive, and geopolitical dynamics. NVIDIA is a once-in-a-generation company. If the Board of Directors decides that my return is in the best interest of our shareholders, our employees, the company, and America, I would be honored to answer these calls and return as CEO. Thank you again to everyone who has shared their good wishes. I am profoundly humbled by your support. To my family: I love you, and I will spend the rest of my life being worthy of yours. Jensen— Jensen Huang (@JensenHuang) November 17, 2026
आफ्टर-ऑवर्स ट्रेडिंग में Nvidia के शेयर 5.2 प्रतिशत उछल गए. हुआंग की जगह लेने वाले व्यक्ति के बारे में बात करते हुए, जोन्स ने कहा कि, "हम जल्द से जल्द एक स्थायी CEO नियुक्त करना चाहते हैं, लेकिन जब तक हमें बिल्कुल सही व्यक्ति नहीं मिल जाता, तब तक हम इस प्रक्रिया में जल्दबाजी नहीं करेंगे."
SpaceX और Tesla के CEO एलन मस्क सहित टेक इंडस्ट्री की कुछ हस्तियों ने हुआंग को वापस लाने की मांग की है. हुआंग AI इंडस्ट्री के एक प्रमुख समर्थक हैं, जिन्होंने Nvidia को ऐसे चिप्स के मुख्य प्रदाता के रूप में विकसित करने में अहम भूमिका निभाई है, जो एडवांस्ड AI मॉडल को चलाने के लिए जरूरी हैं.
हुआंग ने बताया कि उनकी वापसी के लिए उन्हें कर्मचारियों, निवेशकों, बिजनेस पार्टनर्स और ग्राहकों से भारी समर्थन मिला. पिछले हफ्ते शुरू की गई 'स्टैंड विद जेन्सेन' नाम की एक याचिका को काफी गति मिली, जिस पर Nvidia के मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों, निवेशकों तथा सिलिकॉन वैली के अन्य समर्थकों ने हस्ताक्षर किए.
सोमवार को अपनी टिप्पणी में, ट्रम्प ने संकेत दिया कि पूर्व CEO की वापसी हो सकती है. उन्होंने कहा कि, "हुआंग ने एक बड़ा सबक सीखा है और अगर उन्हें फिर से बहाल किया जाता है, तो उन्हें बिल्कुल भी कोई आपत्ति नहीं होगी."
जिस चीनी महिला व्यवसायी के साथ हुआंग के संबंध थे—और जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके चीनी खुफिया एजेंसियों से भी जुड़ाव थे—वह सिंगापुर की क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी 'मेगास्पीड इंटरनेशनल' में एक एग्जीक्यूटिव थी. अमेरिका इस कंपनी की जांच कर रहा है, क्योंकि आरोप है कि इसने अमेरिकी निर्यात नियमों का उल्लंघन करते हुए, Nvidia की एडवांस्ड AI चिप्स को अवैध रूप से चीनी कंपनियों को भेज दिया था.
हुआंग को कांग्रेस के सवालों का सामना करना पड़ रहा
मंगलवार को ही, हाउस के प्रमुख सांसदों ने बताया कि हुआंग स्वेच्छा से इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गए हैं. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब कंपनी अपने एडवांस्ड कंप्यूटर चिप्स की बिक्री को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी जांच का सामना कर रही है. हुआंग 1 दिसंबर को कांग्रेस की समितियों के सामने पेश होंगे, और उनके बाद 2 दिसंबर को कंपनी के जनरल काउंसल, टिम टीटर, वहां पेश होंगे.
चीन और खुफिया मामलों की निगरानी करने वाली तीन हाउस कमेटियों के अध्यक्षों ने एक बयान में कहा कि, "अमेरिकी जनता को यह जानने की जरूरत है कि मिस्टर हुआंग और एनवीडिया ने चीन (पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना) के खतरनाक तत्वों को हमारे सबसे उन्नत चिप्स तक पहुंच बनाने की अनुमति देने में क्या भूमिका निभाई है."
अगस्त से अक्टूबर तक के नतीजों के बारे में जारी बयान में, Nvidia ने बताया कि उसके एक अहम बिजनेस सेगमेंट — डेटा सेंटर्स — का रेवेन्यू दोगुने से भी ज्यादा होकर 107.6 अरब डॉलर हो गया है. कंपनी ने यह भी अनुमान जताया है कि जनवरी तक चलने वाली मौजूदा तिमाही में रेवेन्यू 130 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है, जो वॉल स्ट्रीट की उम्मीदों से कहीं ज्यादा है.
Nvidia के एडवांस्ड चिप्स की भारी मांग है, क्योंकि ये क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर्स के लिए ज़रूरी हैं, जो AI के तेज़ी से बढ़ते चलन का आधार हैं. लेकिन चीन में इनकी बिक्री पर पाबंदियां लगी हुई हैं.
इस बीच, Nvidia ने कहा है कि हुआंग से जुड़ी बातों के सामने आने के बाद, वह राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक व्यापार नियमों के पालन की निगरानी के लिए एक नई बोर्ड समिति बना रही है. ट्रम्प ने कहा कि Nvidia का यह नई समिति बनाना अच्छी बात है.
ट्रंप ने मंगलवार शाम फिलीपींस की राजधानी मनीला पहुंचने के कुछ ही देर बाद कहा कि, "हां, यह एक अच्छा विचार है. यह एक बेहतरीन कंपनी है." वहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के नेताओं के साथ फोटो खिंचवाने के कार्यक्रम में हिस्सा लिया. "यह एक बहुत अच्छा विचार है."
उसी दिन बाद में, Nvidia ने संकेत दिया कि वह हुआंग के बिना भी आगे बढ़ रही है. निवेशकों के साथ तिमाही कॉन्फ्रेंस कॉल के अंत में, अंतरिम सीईओ क्रेस्स ने कहा कि, "हमारी गति वास्तविक है. हमारी मांग तेजी से बढ़ रही है. हम इसे संभाल लेंगे."