ETV Bharat / technology

Nvidia ने जेन्सेन हुआंग के CEO के तौर पर वापसी का प्रस्ताव ठुकराया, सिलिकॉन वैली ने बनाया था नियुक्ति का दबाव

प्रतीकात्मक तस्वीर ( फोटो - AP )

न्यूयॉर्क: Nvidia ने मंगलवार को जेन्सेन हुआंग के CEO के तौर पर वापसी करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया. सिलिकॉन वैली के दबाव और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के समर्थन के बावजूद, इस फैसले ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दिग्गज अरबपति और इंडस्ट्री के जाने-माने चेहरे की वापसी की किसी भी संभावना पर फिलहाल विराम लगा दिया है.

Nvidia के चेयरमैन हार्वे जोन्स ने कंपनी की तिमाही अर्निंग कॉल की शुरुआत में कहा कि, "मुश्किलों से घिरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सर्वसम्मति से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और जेन्सेन को फिर से CEO बनाने का कोई इरादा नहीं है." इसके बाद उन्होंने मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) कोलेट क्रेस्स को बोलने का मौका दिया, जो फिलहाल कंपनी चला रही हैं, जबकि उनकी जगह किसी स्थायी व्यक्ति को नियुक्त करने की तलाश जारी है.

इस अस्वीकृति के साथ ही पिछले कुछ दिनों की उथल-पुथल भरी घटनाओं का एक दौर पूरा हो गया. इन घटनाओं की शुरुआत हुआंग द्वारा विवाहेतर संबंधों को स्वीकार करने से हुई, जिसमें एक चीनी व्यवसायी महिला के साथ संबंध भी शामिल थे, जिस पर उस देश की जासूस होने का संदेह है. इसके बाद उन्हें अचानक पद से हटा दिया गया, और इस बदनाम कारोबारी नेता के भविष्य को लेकर ट्रम्प प्रशासन के भीतर भी मतभेद देखने को मिला. रविवार को ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने Nvidia में पूरी तरह से सफाई करने की मांग की. लेकिन अगले ही दिन ट्रम्प ने हुआंग की वापसी का समर्थन कर दिया. यह समर्थन तब आया है, जब इस बात की जांच चल रही है कि क्या Nvidia ने चीन में प्रतिबंधित AI चिप्स को वहां पहुंचने दिया, जिसके पीछे इस विवाद के केंद्र में मौजूद कथित जासूस का हाथ हो सकता है. मंगलवार को इससे पहले, हुआंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि, "अगर बोर्ड को लगता है कि उनकी वापसी शेयरधारकों, कर्मचारियों, कंपनी और देश के हित में है, तो उन्हें इन आग्रहों का जवाब देने में खुशी होगी." उन्होंने माना कि उन्होंने अपने निजी जीवन में गंभीर गलतियां की हैं. कंपनी ने पेश किए शानदार वित्तीय नतीजे

उथल-पुथल के बावजूद, Nvidia ने तीसरी तिमाही में वॉल स्ट्रीट की उम्मीदों को पीछे छोड़ दिया. कंपनी ने 116 अरब डॉलर का रेवेन्यू हासिल किया, जो एक साल पहले के मुकाबले दोगुना है. कंपनी की नेट इनकम भी प्रति शेयर 2.70 डॉलर रही, जो प्रति शेयर 2.48 डॉलर के अनुमान से कहीं बेहतर है. आफ्टर-ऑवर्स ट्रेडिंग में Nvidia के शेयर 5.2 प्रतिशत उछल गए. हुआंग की जगह लेने वाले व्यक्ति के बारे में बात करते हुए, जोन्स ने कहा कि, "हम जल्द से जल्द एक स्थायी CEO नियुक्त करना चाहते हैं, लेकिन जब तक हमें बिल्कुल सही व्यक्ति नहीं मिल जाता, तब तक हम इस प्रक्रिया में जल्दबाजी नहीं करेंगे." SpaceX और Tesla के CEO एलन मस्क सहित टेक इंडस्ट्री की कुछ हस्तियों ने हुआंग को वापस लाने की मांग की है. हुआंग AI इंडस्ट्री के एक प्रमुख समर्थक हैं, जिन्होंने Nvidia को ऐसे चिप्स के मुख्य प्रदाता के रूप में विकसित करने में अहम भूमिका निभाई है, जो एडवांस्ड AI मॉडल को चलाने के लिए जरूरी हैं. हुआंग ने बताया कि उनकी वापसी के लिए उन्हें कर्मचारियों, निवेशकों, बिजनेस पार्टनर्स और ग्राहकों से भारी समर्थन मिला. पिछले हफ्ते शुरू की गई 'स्टैंड विद जेन्सेन' नाम की एक याचिका को काफी गति मिली, जिस पर Nvidia के मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों, निवेशकों तथा सिलिकॉन वैली के अन्य समर्थकों ने हस्ताक्षर किए.