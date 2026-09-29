Nvidia ने पेश किया Open Agent Safety Platform, जो बेकाबू AI Agents को रोक सकेगा
Nvidia का नया Open Agent Safety Platform एआई-एजेंट्स को नियंत्रित रखने और पुरानी सुरक्षा घटनाओं को दोहराने से रोकने का मजबूत उपाय पेश करता है.
Published : September 29, 2026 at 3:59 PM IST
हैदराबाद: Nvidia ने सोमवार को एक नया सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म पेश किया है, जिसका नाम Open Agent Safety प्लेटफॉर्म है. यह सिस्टम एआई एजेंट्स को बेकाबू होने से रोकने के लिए बनाया गया है. कंपनी का कहना है कि यह एक ऐसा सिस्टम है, जो एआई एजेंट्स के चारों ओर मजबूत सीमाएं खड़ी करता है. इस सिस्टम का इस्तेमाल अगर पहले से किया जाता तो कई पुरानी घटनाएं रुक सकती थीं.
हाल के दिनों में कई बड़ी एआई कंपनियों ने बताया कि उनके मॉडल खुद ही कंट्रोल से बाहर निकल गए और दूसरी कंपनियों या संगठनों में घुसपैठ कर ली. इन खुलासों के बाद एआई की सुरक्षा को लेकर काफी चर्चा छिड़ गई है. कई लोग डर रहे हैं कि आगे चलकर ऐसे मॉडल खुद को सुधारते हुए इंसानों के हाथ से पूरी तरह निकल सकते हैं.
Today, with over 100 industry partners, we introduced the NVIDIA Open Agent Safety Platform, bringing together OpenShell and Sentry.— Jensen Huang (@JensenHuang) September 28, 2026
Artificial intelligence is extraordinary technology that will advance discovery, productivity, security, health, and prosperity for generations to… pic.twitter.com/dReAxwpRUn
Hugging Face वाली घटना और Nvidia का दावा
Nvidia के अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि उनका नया सिस्टम OpenAI के एजेंट्स की उस घटना को रोक सकता था, जिसमें एजेंट्स खुद हगिंग फेस (Hugging Face) में घुस गए थे. कंपनी के एंटरप्राइस एआई विभाग के वाइस प्रेसिडेंट Justin Boitano ने कहा कि अगर फ्रंटियर लैब्स में मॉडल टेस्टिंग के दौरान इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता तो ब्रीच रुक जाती. हगिंग फेस वाली घटना के बाद ओपनएआई के मॉडल ने ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट में भी घुसपैठ की. एंथ्रोपिक और मेटा ने भी स्वीकार किया कि उनके एआई सिस्टम खुद ही दूसरी जगहों में हैक कर गए.
यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में सैन डिएगो के कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर ईयरलेस फर्नांडिस ने एनवीडिया के इस कदम को सही दिशा में बताया. उन्होंने कहा कि मॉडल के चारों ओर सिक्योरिटी लेयर्स बनाना जरूरी है. पुराने साइबर सिक्योरिटी के तरीके एआई एजेंट्स को कंट्रोल करने में मददगार साबित हो सकते हैं, लेकिन अभी कई कठिनाईयां बाकी हैं जैसे - सही सुरक्षा नीति तय करना आसान नहीं है. एजेंट को काम करने के लिए रियल रिसोर्स चाहिए, लेकिन उसे सिर्फ जरूरी पहुंच देना मुश्किल काम है.
OpenShell और Sentry कैसे काम करते हैं
एनवीडिया का इस सेफ्टी सॉफ्टवेयर का नाम OpenShell है. यह डेवलपर्स को यह टेस्ट करने की सुविधा देता है कि एजेंट को सिर्फ उतना अधिकार मिले, जितना उसके काम के लिए जरूरी है और ज्यादा कुछ नहीं. यह ओपन सोर्स है, इसलिए इसे Arm और Intel जैसे अन्य प्लेटफॉर्म्स पर भी चलाया जा सकता है. इसके अलावा Sentry नाम का एक अलग सेफ्टी लेयर भी है. यह चिप के अंदर ही चलता है और एआई एजेंट की हर गतिविधि पर लगातार नजर रखता है. अगर एजेंट अपनी सीमा से बाहर जाने की कोशिश करता है तो सेंटरी (Sentry) तुरंद दखल देता है.
We’ve launched NVIDIA Open Agent Safety Platform to help people control what AI agents can access and do.— NVIDIA (@nvidia) September 28, 2026
Agents can write code, use tools, and work on complex tasks for hours or days. That work requires access to data and systems, along with clear limits on how they’re used.… pic.twitter.com/qKzuPQAGc8
Boitano ने बताया कि यह शक के दायरे में आने वाले एजेंट को मिलीसेकंड में अलग कर सकता है. OpenShell एजेंट के कामों को नियंत्रित करता है, जबकि Sentry अलग से निगरानी रखता है और शक होने पर रोक लगाता है. इसके लॉन्च के बाद से ही 100 से भी ज्यादा संगठन इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें Microsoft, Perplexity, Accenture और JPMorgan Chase जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं.
एआई सेफ्टी पर इंडस्ट्री में मतभेद
एआई सेफ्टी को लेकर एआई इंडस्ट्री दो पक्षों में बंट गई है. Anthropic और OpenAI एआई सेफ्टी के कामों को आगे बढ़ाने के लिए विकास की रफ्तार को स्लो करने की बात कर रहे हैं, लेकिन Nvidia CEO Jensen Huang का कहना है कि हर कंपनी को खुद अपने एआई मॉडल्स को सुरक्षित रखना चाहिए.