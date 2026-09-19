Nvidia CEO Jensen Huang ने कहा, 'AI से 2030 तक दुनिया खत्म होने का खतरा 0% है'
Nvidia चीफ ने साफ कहा कि AI से 2030 तक दुनिया खत्म होने का खतरा बिल्कुल 0% है और ऐसी चेतावनियां बेवकूफी भरी लगती हैं.
Published : September 19, 2026 at 2:24 PM IST
हैदराबाद: Nvidia के चीफ एग्जीक्यूटिव जेनसन हुआंग ने साफ कह दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से 2030 तक दुनिया खत्म होने का खतरा बिल्कुल नहीं है. उन्होंने कहा कि ऐसे किसी संकट की संभावना बिल्कुल शून्य प्रतिशत है.
CBS News से बातचीत करते हुए हुआंग ने कहा कि एआई से कोई बड़ी तबाही हो जाएगी, ऐसी सोच सिर्फ एक बेवकूफी है. उन्होंने शक जताया कि कुछ चेतावनियां शायद राजनीति, व्यापार या सिर्फ ध्यान खींचने के लिए दी जा रही हैं.
🚨 JENSEN HUANG: “2030 is not going to be the end of the world. There is zero percent chance that's going to be the end of the world. I completely disagree that AI is going to destroy, is going to be the end of the world in 2030.” pic.twitter.com/nZdK6NiKDq— DogeDesigner (@cb_doge) September 18, 2026
हुआंग ने कंपनियों से अपील की है कि वो एआई का डेवलपमेंट तेज करें. इसके साथ ही प्रोडक्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी खुद संभालें. उन्होंने कहा कि कोई भी कंपनी ऐसा सिस्टम रिलीज़ न करें जो तैयार या सुरक्षित न हो. ये बातें टेक्नोलॉजी के बड़े लीडर्स के बीच मतभेद बढ़ा रही है. कई लोग हाल ही में ऐसा कह रहे थे कि फ्रंटियर एआई के विकास को थोड़ा स्लो करना चाहिए ताकि सुरक्षा के उपायों को पुख्ता किया जा सके.
एंथ्रोपिक के सीईओ Dario Amodei, OpenAI के CEO Sam Altman और इंडस्ट्री के कुछ अन्य लोगों ने हाल ही में एआई मॉडल्स के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों की मांग की है. हुआंग का कहना है कि इंडस्ट्री को ऐसा एआई मॉडल बनाना चाहिए जो अमेरिका की तरक्की में मदद करें और साथ ही प्रोडक्ट की सुरक्षा भी बनी रहे.
पहले भी यही बात कही
इससे पहले जेनसेन हुआंग ने सेल्फोर्स के ड्रीमफोर्स कॉन्फ्रेंस में भी यही राय रखी थी. वहां उन्होंने एआई के लिए नए कानूनों की मांगों का विरोध किया. उन्होंने कहा कि सेफ्टी इंजीनियर्स की जिम्मेदारी है और हर कंपनी को इसे खुद ही संभालना चाहिए.
MUST SEE: Amazing moment as President Trump calls Nvidia CEO Jensen Huang while he's on stage at the All-In Summit.@POTUS on AI Doomerism: “I'm telling you, it's all a hoax… and we're not going to let that happen.” pic.twitter.com/ZP8cCaSMqG— The All-In Podcast (@theallinpod) September 14, 2026
अमेरिका के लॉस एंजिल्स में आयोजित ऑल-इन समिट में हुआंग जब बोल रहे थे, तभी अचानक उनके फोन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन आ गया. ट्रंप ने दर्शकों से कहा कि रोबोट दुनिया पर कब्जा नहीं करेंगे. उन्होंने इस पूरे एआई विवाद को एक धोखा और झांसा बताया.
आपको बता दें कि अमेरिकी प्रशासन ने हाल ही में संघीय एजेंसियों को निर्देष दिया है कि वो अमेरिका को एआई में आगे रखने में कोई रुकावट न डालें. प्रशासन की एआई एक्शन प्लानिंग में फास्ट इनोवेशन्स और कम नियमों की बात कही गई है.
Any pursuit of superintelligence has to be grounded in the core principle that if the AI we build is not helping humanity and under human control, it's not worth pursuing.— Satya Nadella (@satyanadella) September 13, 2026
We also need to accelerate and spread the benefits of AI, such that they are diffused broadly across…
दूसरे टेक लीडर्स की अलग राय
Microsoft CEO सत्या नडेला ने इस हफ्ते कहा कि फ्रंटियर एआई का डेवलपमेंट इस सिद्धांत पर होना चाहिए कि वो मानवता की मदद करे और हमेशा इंसान के कंट्रोल में रहे. उन्होंने भी एआई के विकास को सोच-समझकर आगे बढ़ाने की बात कही है. उनसे पहले एंथ्रोपिक सीईओ, ओपनएआई सीईओ और Meta CEO मार्क जुकरबर्ग भी लगभग ऐसी ही बातें कह चुके हैं. उनके अलावा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और कमला हैरिश ने भी एआई डेवलपमेंट को सोच समझकर धीरे-धीरे आगे बढ़ाने की बात की थी.
I agree with Dario that we need to pace the frontier. This has been a primary topic of discussions we've had at OpenAI in recent weeks.— Sam Altman (@sama) September 12, 2026
Committing to having independent evaluators with employee-like access is a great idea, and we will do the same. We'll have more to share soon. https://t.co/1YhhIybZX7
ऐसे में अब एक बात तो पक्की हो चुकी है कि आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी यानी एआई को आगे बढ़ाने की बहस में पूरी इंडस्ट्री और दुनिया दो पक्षों में बंटती जा रही है. एक पक्ष का कहना है कि एआई से कोई खतरा नहीं है, इसे सुरक्षा का ध्यान रखते हुए तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए. वहीं, दूसरा पक्ष कह रहा है कि एआई को तेजी से आगे बढ़ाने के चक्कर में कंपनियां सुरक्षा के साथ समझौता कर रही हैं और अगर ऐसा ही होता रहा था भविष्य में इंसानियत भी खतरे में पड़ सकती है.