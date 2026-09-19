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Nvidia CEO Jensen Huang ने कहा, 'AI से 2030 तक दुनिया खत्म होने का खतरा 0% है'

Nvidia के CEO जेन्सेन हुआंग सोमवार, 16 मार्च, 2026 को सैन होज़े, कैलिफ़ोर्निया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित Nvidia की एक कॉन्फ्रेंस के दौरान बोल रहे हैं. ( Image Credit: AP )

एंथ्रोपिक के सीईओ Dario Amodei, OpenAI के CEO Sam Altman और इंडस्ट्री के कुछ अन्य लोगों ने हाल ही में एआई मॉडल्स के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों की मांग की है. हुआंग का कहना है कि इंडस्ट्री को ऐसा एआई मॉडल बनाना चाहिए जो अमेरिका की तरक्की में मदद करें और साथ ही प्रोडक्ट की सुरक्षा भी बनी रहे.

हुआंग ने कंपनियों से अपील की है कि वो एआई का डेवलपमेंट तेज करें. इसके साथ ही प्रोडक्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी खुद संभालें. उन्होंने कहा कि कोई भी कंपनी ऐसा सिस्टम रिलीज़ न करें जो तैयार या सुरक्षित न हो. ये बातें टेक्नोलॉजी के बड़े लीडर्स के बीच मतभेद बढ़ा रही है. कई लोग हाल ही में ऐसा कह रहे थे कि फ्रंटियर एआई के विकास को थोड़ा स्लो करना चाहिए ताकि सुरक्षा के उपायों को पुख्ता किया जा सके.

CBS News से बातचीत करते हुए हुआंग ने कहा कि एआई से कोई बड़ी तबाही हो जाएगी, ऐसी सोच सिर्फ एक बेवकूफी है. उन्होंने शक जताया कि कुछ चेतावनियां शायद राजनीति, व्यापार या सिर्फ ध्यान खींचने के लिए दी जा रही हैं.

हैदराबाद: Nvidia के चीफ एग्जीक्यूटिव जेनसन हुआंग ने साफ कह दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से 2030 तक दुनिया खत्म होने का खतरा बिल्कुल नहीं है. उन्होंने कहा कि ऐसे किसी संकट की संभावना बिल्कुल शून्य प्रतिशत है.

इससे पहले जेनसेन हुआंग ने सेल्फोर्स के ड्रीमफोर्स कॉन्फ्रेंस में भी यही राय रखी थी. वहां उन्होंने एआई के लिए नए कानूनों की मांगों का विरोध किया. उन्होंने कहा कि सेफ्टी इंजीनियर्स की जिम्मेदारी है और हर कंपनी को इसे खुद ही संभालना चाहिए.

अमेरिका के लॉस एंजिल्स में आयोजित ऑल-इन समिट में हुआंग जब बोल रहे थे, तभी अचानक उनके फोन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन आ गया. ट्रंप ने दर्शकों से कहा कि रोबोट दुनिया पर कब्जा नहीं करेंगे. उन्होंने इस पूरे एआई विवाद को एक धोखा और झांसा बताया.

आपको बता दें कि अमेरिकी प्रशासन ने हाल ही में संघीय एजेंसियों को निर्देष दिया है कि वो अमेरिका को एआई में आगे रखने में कोई रुकावट न डालें. प्रशासन की एआई एक्शन प्लानिंग में फास्ट इनोवेशन्स और कम नियमों की बात कही गई है.

दूसरे टेक लीडर्स की अलग राय

Microsoft CEO सत्या नडेला ने इस हफ्ते कहा कि फ्रंटियर एआई का डेवलपमेंट इस सिद्धांत पर होना चाहिए कि वो मानवता की मदद करे और हमेशा इंसान के कंट्रोल में रहे. उन्होंने भी एआई के विकास को सोच-समझकर आगे बढ़ाने की बात कही है. उनसे पहले एंथ्रोपिक सीईओ, ओपनएआई सीईओ और Meta CEO मार्क जुकरबर्ग भी लगभग ऐसी ही बातें कह चुके हैं. उनके अलावा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और कमला हैरिश ने भी एआई डेवलपमेंट को सोच समझकर धीरे-धीरे आगे बढ़ाने की बात की थी.

ऐसे में अब एक बात तो पक्की हो चुकी है कि आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी यानी एआई को आगे बढ़ाने की बहस में पूरी इंडस्ट्री और दुनिया दो पक्षों में बंटती जा रही है. एक पक्ष का कहना है कि एआई से कोई खतरा नहीं है, इसे सुरक्षा का ध्यान रखते हुए तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए. वहीं, दूसरा पक्ष कह रहा है कि एआई को तेजी से आगे बढ़ाने के चक्कर में कंपनियां सुरक्षा के साथ समझौता कर रही हैं और अगर ऐसा ही होता रहा था भविष्य में इंसानियत भी खतरे में पड़ सकती है.