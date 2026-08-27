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AI प्लेटफॉर्म हगिंग फेस को खरीदेगा NVIDIA, 12.9 अरब डॉलर में हुई डील: रिपोर्ट

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Nvidia ने ओपन सोर्स एआई प्लेटफॉर्म हगिंग फेस को लगभग तेरह अरब डॉलर में खरीदने का बड़ा समझौता कर लिया है.

Hugging Face is the largest repository of AI models and tools used by developers and researchers for free.
हगिंग फेस एआई मॉडल और टूल्स का सबसे बड़ा भंडार है जिसे डेवलपर और शोधकर्ता मुफ्त में इस्तेमाल करते हैं. (Image Credit: Getty Images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 27, 2026 at 8:51 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: एनवीडिया ने ओपन-सोर्स एआई प्लेटफॉर्म हगिंग फेस (Hugging Face) को खरीदने की डील कर ली है. हालांकि, अभी तक अमेरिका की चिप बनाने वाली इस बड़ी टेक कंपनी ने इस बात का आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया है, लेकिन मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये डील फाइनल हो चुकी है.

द इंफोर्मेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एनवीडिया ने इस डील को 12.9 अरब डॉलर में फाइनल किया है. इस खरीदारी से एनवीडिया को ओपन-सोर्स एआई मॉडल और टूल्स के सबसे बड़े भंडार पर पूरा कंट्रोल मिल जाएगा.

हगिंग फेस की स्थापना 2016 में हुई थी. शुरुआत में ये एक चैटबॉट कंपनी थी और बाद में ये ओपन सोर्स एआई कम्यूनिटी का बड़ा हब बन गई. इसके प्लेटफॉर्म पर डेवलपर और रिसर्चर्स एआई मॉडल, डेटासेट और एप्लिकेशन को पब्लिश कर सकते हैं, खोज सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और मिलकर काम कर सकते हैं.

एनवीडिया क्यों खरीद रहा एआई मॉडल

एनवीडिया अपने ओपन सोर्स इकोसिस्टम को मजबूत करना चाहता है. कंपनी की लीडरशिप मानती है कि सफल ओपन मॉडल के ग्रो करने से उसके हार्डवेयर की पोजीशन बनी रह सकती है. ये क्लोज्ड सोर्स मॉडल जैसे OpenAI और Anthropic का विकल्प बन सकते हैं. ये कंपनियां एनवीडिया के चिप्स पर निर्भरता कम करने के लिए अपना एआई हार्डवेयर भी बना रही है.

Nemotron नाम के एक ब्रांड की मदद से एनवीडिया खुद भी अपना ओपन-सोर्स मॉडल डेवलप कर रहा है. उसने अपने इस प्रोजक्ट पर भी अरबों डॉलर खर्च करने का वादा किया है. कंपनी ने अन्य एआई कंपनियों और इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में भी निवेश किया है, जो उसके चिप्स का इस्तेमाल करते हैं या सपोर्ट करते हैं.

डील की कीमत और बैकग्राउंड

रिपोर्टेड वैल्यूएशन हगिंग फेस के हालिया रेवेन्यू से काफी ज्यादा है. कंपनी सालाना करीब 150 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू कमा रही है. इस हिसाब से एनवीडिया की प्रस्तावित खरीद कीमत हगिंग फेस के फ्यूचर रेवेन्यू से लगभग 80 गुना ज्यादा है. ये डील एनवीडिया के एआई सॉफ्टवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर में हालिया स्टेप्स का हिस्सा है. पिछले हफ्ते भी एनवीडिया ने Poolside नाम की ओपन सोर्स एआई मॉडल डेवलपर कंपनी से एआई डेवलपमेंट टूल्स के लाइसेंस के लिए 6 अरब डॉलर का समझौता किया था. उससे कंपनी के 100 से ज्यदा कर्मचारियों को नौकरी का ऑफर भी दिया गया था.

Hugging Face के निवेशकों में Salesforce, Lux Capital और Addition शामिल हैं. इनके अलावा एनवीडिया ने पहले भी इस कंपनी में निवेश किया हुआ था. ये खरीद एनवीडिया के लिए एक बड़ा कदम है. इससे कंपनी ओपन सोर्स एआई की दुनिया में और भी मजबूत हो जाएगी. डेवलपर्स को मॉडल आसानी से मिलते रहेंगे और एनवीडिया अपने चिप्स की डिमांड भी बनाए रख सकेगा.

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