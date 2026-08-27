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AI प्लेटफॉर्म हगिंग फेस को खरीदेगा NVIDIA, 12.9 अरब डॉलर में हुई डील: रिपोर्ट

हगिंग फेस एआई मॉडल और टूल्स का सबसे बड़ा भंडार है जिसे डेवलपर और शोधकर्ता मुफ्त में इस्तेमाल करते हैं. ( Image Credit: Getty Images )

हैदराबाद: एनवीडिया ने ओपन-सोर्स एआई प्लेटफॉर्म हगिंग फेस (Hugging Face) को खरीदने की डील कर ली है. हालांकि, अभी तक अमेरिका की चिप बनाने वाली इस बड़ी टेक कंपनी ने इस बात का आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया है, लेकिन मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये डील फाइनल हो चुकी है. द इंफोर्मेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एनवीडिया ने इस डील को 12.9 अरब डॉलर में फाइनल किया है. इस खरीदारी से एनवीडिया को ओपन-सोर्स एआई मॉडल और टूल्स के सबसे बड़े भंडार पर पूरा कंट्रोल मिल जाएगा. हगिंग फेस की स्थापना 2016 में हुई थी. शुरुआत में ये एक चैटबॉट कंपनी थी और बाद में ये ओपन सोर्स एआई कम्यूनिटी का बड़ा हब बन गई. इसके प्लेटफॉर्म पर डेवलपर और रिसर्चर्स एआई मॉडल, डेटासेट और एप्लिकेशन को पब्लिश कर सकते हैं, खोज सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और मिलकर काम कर सकते हैं. एनवीडिया क्यों खरीद रहा एआई मॉडल एनवीडिया अपने ओपन सोर्स इकोसिस्टम को मजबूत करना चाहता है. कंपनी की लीडरशिप मानती है कि सफल ओपन मॉडल के ग्रो करने से उसके हार्डवेयर की पोजीशन बनी रह सकती है. ये क्लोज्ड सोर्स मॉडल जैसे OpenAI और Anthropic का विकल्प बन सकते हैं. ये कंपनियां एनवीडिया के चिप्स पर निर्भरता कम करने के लिए अपना एआई हार्डवेयर भी बना रही है.