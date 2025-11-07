ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च हुआ नया Numeros n-First EV स्कूटर, जानें क्या है कीमत और रेंज

कंपनी ने इस दोपहिया वाहन को "Change Your Vibe" टैगलाइन के तहत बाज़ार में उतारा है. n-First को इतालवी डिज़ाइन फर्म व्हीलैब के सहयोग से विकसित किया गया है. न्यूमेरोस से मिली जानकारी के अनुसार, इस मॉडल को रोज़मर्रा के शहरी आवागमन के लिए सामर्थ्य, विश्वसनीयता और सौंदर्य के संतुलन को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है.

हैदराबाद: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Numeros Motors ने भारतीय बाजार में अपनी नई Numeros n-First EV दोपहिया को लॉन्च किया है. इसकी कीमत कंपनी ने 64,999 रुपये (एक्स-शोरूम) रखी है. नए n-First, दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी की लाइनअप में पेश किया जाने वाला दूसरा वाहन है. खास बात यह है कि यह इसकी इंट्रोडक्टरी कीमत है, जो इसके केवल पहले 1,000 ग्राहकों तक ही सीमित रखी गई है.

Numeros n-First EV के फीचर्स

n-First को कंपनी ने बैटरी के आधार पर कुल तीन वेरिएंट में पेश किया है, जिसमें 2.5 kW, 2.5 kW i-Max और 3.0 kW i-Max+ शामिल हैं. इसके टॉप-स्पेक 3.0 i-Max+ की कीमत 84,999 रखी गई है. कलर ऑप्शन्स की बात करें तो इसे ट्रैफ़िक रेड और प्योर व्हाइट कलर में पेश किया गया है. इसमें स्टेबिलिटी, सेफ्टी और डिजिटल कनेक्टिविटी पर आधारित कई फीचर्स शामिल किए गए हैं.

छोटे व्हील्स वाले स्कूटर्स की तुलना में बेहतर स्टेबिलिटी के लिए 16-इंच के व्हील्स

राइडिंग मोड

रिवर्स असिस्ट

बेहतर तापमान प्रबंधन के लिए लिक्विड इमर्शन-कूल्ड Li-ion बैटरी

159 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस

रिमोट लॉकिंग, चोरी और टो अलर्ट, जियो-फेंसिंग और राइड डेटा ट्रैकिंग के साथ IoT कनेक्टिविटी सूट.

सॉफ़्टवेयर ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए OTA (ओवर-द-एयर) अपडेट

जानकारी के अनुसार इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का परीक्षण विभिन्न परिस्थितियों में किया गया है, जिसमें जैसलमेर में उच्च तापमान और मनाली में कम तापमान के साथ-साथ भीड़भाड़ वाले शहरी वातावरण भी शामिल हैं.

Numeros n-First EV स्कूटर का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर (फोटो - Numeros Motors)

स्पेसिफिकेशन n–First (2.5 kWh) n–First (2.5 kWh i-Max) n–First (3.0 kWh i-Max+) राइडिंग मोड्स Eco, Normal Eco, Normal Eco, Normal, Sport बैटरी का प्रकार Li-ion Liquid इम्मर्शन कूल्ड Li-ion Liquid इम्मर्शन कूल्ड Li-ion सर्टिफाइड IDC रेंज 91 किमी तक की रेंज 91 किमी तक की रेंज 109 किमी तक की रेंज चार्जिंग टाइम (0–100 प्रतिशत) 5–6 घंटे 5-6 घंटे 7–8 घंटे मोटर पीक पावर 1.8 kW 1.8 kW 2.5 kW टॉप स्पीड 55 किमी/घंटा 55 किमी/घंटा 70 किमी/घंटा

भारत में निर्मित और टेस्टिंग

कंपनी के अनुसार, n-First प्लेटफ़ॉर्म का भारत में अत्यधिक गर्मी से लेकर ठंड तक, विभिन्न प्रकार के वातावरणों में ऑन-रोड वैलिडेशन किया जा चुका है. इस दोपहिया वाहन में चेन ड्राइव के साथ एक मिड-माउंटेड मोटर का इस्तेमाल किया गया है, और इसका उद्देश्य कम दूरी से लेकर मध्यम दूरी तक की यात्राओं के लिए बेहतर स्टेबिलिटी और कम्फर्ट चाहने वाले राइडर्स के लिए है.

Numeros n-First EV स्कूटर (फोटो - Numeros Motors)

Numeros n-First EV की बुकिंग और उपलब्धता

साल 2019 में स्थापित, Numero Motors बेंगलुरु, चेन्नई, कोच्चि और त्रिशूर में अपने डीलर नेटवर्क का विस्तार कर रही है, और दक्षिण भारतीय बाज़ारों में भी इसके विस्तार की उम्मीद है. इस वाहन को कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से बुक किया जा सकता है. कंपनी इसके साथ 3 साल/30,000 किमी की वारंटी प्रदान कर रही है. इसके अलावा, यह 5 साल या 60,000 किमी के लिए विस्तारित वारंटी भी उपलब्ध है.