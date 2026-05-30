भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली महिलाओं की संख्या हुई लगभग दोगुनी, NFHS-6 की रिपोर्ट में खुलासा
एक रिपोर्ट के अनुसार, जिन महिलाओं ने कभी इंटरनेट का इस्तेमाल किया था, उनकी संख्या 33.3 प्रतिशत से लगभग दोगुनी होकर 64.3 प्रतिशत हो गई.
Published : May 30, 2026 at 1:00 PM IST
नई दिल्ली: छठे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS-6) से पता चलता है कि देश में महिलाओं के डिजिटल इनक्लूजन और फाइनेंशियल एम्पावरमेंट में तरक्की हुई है. शुक्रवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन महिलाओं ने कभी इंटरनेट इस्तेमाल किया है, उनकी संख्या 33.3 प्रतिशत से लगभग दोगुनी होकर 64.3 प्रतिशत हो गई है.
इसमें यह भी कहा गया है कि जिन महिलाओं के पास बैंक या सेविंग्स अकाउंट है और वे खुद इसका इस्तेमाल करती हैं, उनकी संख्या 78.6 प्रतिशत से बढ़कर 89.0 प्रतिशत हो गई है, और जिन महिलाओं के पास मोबाइल फोन है और वे खुद इसका इस्तेमाल करती हैं, उनकी संख्या 53.9 प्रतिशत से बढ़कर 63.6 प्रतिशत हो गई है.
यह सर्वे, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2023-24 के दौरान MoHFW के साथ किया था और जिसमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज (IIPS), मुंबई नोडल एजेंसी थी, इसमें 715 जिलों के लगभग 6.79 लाख घरों को शामिल किया गया.
यह सर्वे जनसंख्या, स्वास्थ्य, पोषण और परिवार कल्याण इंडिकेटर्स पर ज़रूरी सबूत देता है और ज़िला लेवल तक सबूतों के आधार पर प्लानिंग और प्रोग्राम को लागू करने में मदद करता है.
रिपोर्ट में बताया गया है कि 15-24 साल की महिलाओं में पीरियड्स से बचाव के साफ़-सुथरे तरीकों का इस्तेमाल 2019-2021 में 77.6 परसेंट से बढ़कर 2023-24 में 79.2 परसेंट हो गया है. इसे राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम (MHS) और जनऔषधि स्कीम के तहत सस्ते सैनिटरी प्रोडक्ट्स जैसी पहलों से मदद मिली है.
मंत्रालय ने बताया कि इन कोशिशों से सुरक्षित पीरियड्स में साफ़-सफ़ाई के तरीकों के बारे में जागरूकता, पहुंच और अपनाने में बढ़ोतरी हुई है. NFHS हेल्थ और सोशल सेक्टर में प्रोग्राम लागू करने और पॉलिसी बनाने के लिए ज़रूरी सबूत देता है. नतीजों से पता चलता है कि मां और बच्चे की हेल्थ, न्यूट्रिशन, महिलाओं के एम्पावरमेंट और ज़रूरी सेवाओं तक पहुंच में लगातार बढ़ोतरी हुई है.
इसके साथ ही, बढ़ती नॉन-कम्युनिकेबल बीमारियां, लाइफस्टाइल से जुड़े रिस्क और बड़ों में अंडरन्यूट्रिशन और बढ़ते ओवरवेट/ओबेसिटी का दोहरा बोझ जैसी नई चुनौतियां, प्रिवेंटिव हेल्थकेयर, बिहेवियर में बदलाव और बैलेंस्ड न्यूट्रिशन स्ट्रेटेजी पर लगातार फोकस करने की ज़रूरत को दिखाती हैं.
मंत्रालय ने आगे कहा कि, "कुल मिलाकर, नतीजे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (SDGs) को पाने की दिशा में भारत की लगातार तरक्की को दिखाते हैं. कन्वर्जेंस, लास्ट-माइल डिलीवरी और इनक्लूसिव ग्रोथ पर लगातार ज़ोर देने के साथ, भारत इन फायदों को बनाए रखने और अपनी आबादी की हेल्थ और वेल-बीइंग को और बेहतर बनाने के लिए अच्छी स्थिति में है."