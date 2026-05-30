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भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली महिलाओं की संख्या हुई लगभग दोगुनी, NFHS-6 की रिपोर्ट में खुलासा

NFHS-6 महिलाओं के डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में प्रगति का सुझाव देता है. ( फोटो - ANI )

नई दिल्ली: छठे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS-6) से पता चलता है कि देश में महिलाओं के डिजिटल इनक्लूजन और फाइनेंशियल एम्पावरमेंट में तरक्की हुई है. शुक्रवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन महिलाओं ने कभी इंटरनेट इस्तेमाल किया है, उनकी संख्या 33.3 प्रतिशत से लगभग दोगुनी होकर 64.3 प्रतिशत हो गई है. इसमें यह भी कहा गया है कि जिन महिलाओं के पास बैंक या सेविंग्स अकाउंट है और वे खुद इसका इस्तेमाल करती हैं, उनकी संख्या 78.6 प्रतिशत से बढ़कर 89.0 प्रतिशत हो गई है, और जिन महिलाओं के पास मोबाइल फोन है और वे खुद इसका इस्तेमाल करती हैं, उनकी संख्या 53.9 प्रतिशत से बढ़कर 63.6 प्रतिशत हो गई है. यह सर्वे, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2023-24 के दौरान MoHFW के साथ किया था और जिसमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज (IIPS), मुंबई नोडल एजेंसी थी, इसमें 715 जिलों के लगभग 6.79 लाख घरों को शामिल किया गया. यह सर्वे जनसंख्या, स्वास्थ्य, पोषण और परिवार कल्याण इंडिकेटर्स पर ज़रूरी सबूत देता है और ज़िला लेवल तक सबूतों के आधार पर प्लानिंग और प्रोग्राम को लागू करने में मदद करता है.