अब एंड्रॉयड स्मार्टफोन में भी Google Chrome पर पिन कर सकेंगे टैब, जानें कैसे करें इस्तेमाल

Google Chrome ( फोटो - Getty Images )

हैदराबाद: टेक दिग्गज Google ने दिसंबर 2025 में घोषणा की थी कि वह यूज़र्स को एंड्रॉयड डिवाइस पर Google Chrome टैब में ज़रूरी टैब पिन करने की सुविधा देना शुरू कर देगा. अब, बड़ी टेक कंपनी ने आखिरकार इस फीचर को पेश कर दिया है, जो पहले सिर्फ ब्राउज़र के सिर्फ़ Windows, Mac और Linux वर्जन पर ही उपलब्ध थी. यह फ़ीचर एंड्रॉयड के लिए क्रोम के लेटेस्ट अपडेट के साथ देखा गया था. ब्राउज़र के डेस्कटॉप वर्शन की तरह, यूज़र्स अपनी पसंद का कोई भी टैब पिन कर सकते हैं, और यह हमेशा सबसे ऊपर दिखेगा, भले ही वे ऐप बंद कर दें. Android के लिए Google Chrome पर पिन टैब का कैसे करें इस्तेमाल

इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए Google Chrome के Android 144.0.7559.132 वर्जन को अपडेट करना होगा. इसके बाद, यूज़र्स अब Android डिवाइस पर Chrome ब्राउज़र में ज़रूरी टैब पिन कर सकते हैं. टैब पिन करने के लिए, यूज़र को अपनी पसंद का टैब पर लॉन्ग प्रेस करना होगा. इसके बाद Menu से, पिन टैब का ऑप्शन चुनना होगा. फिर Chrome टैब सेक्शन में सबसे ऊपर पिन हो जाएगा. फीचर एक्टिवेट होने के बाद अगर यूज़र ब्राउज़र बंद भी कर दें, तो पिन किया हुआ टैब खोलने पर सबसे ऊपर दिखेगा. यूज़र वही स्टेप्स फ़ॉलो करके या बस टैब बंद करके टैब को अनपिन कर सकते हैं.