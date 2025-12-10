ETV Bharat / technology

Google Photos में ही मिलेगा वीडियो एडिट करने का फीचर, Android और iOS के लिए हुआ पेश

हैदराबाद: टेक दिग्गज Google ने अपने Google Photos में वीडियो बनाने और एडिट करने के लिए कई नए फ़ीचर को पेश किया गया है. कंपनी ने इस अपडेट की जानकारी मंगलवार को दी. इन कई बदलावों में से यह एक नया फ़ीचर है, जिससे यूज़र Photos ऐप में कई फ़ोटो और वीडियो क्लिप वाली हाइलाइट रील्स भी बना सकते हैं.

टेक कंपनी ने यह अपडेट Android और iOS दोनों प्लेटफ़ॉर्म के लिए जारी किया है. इन दोनों प्लेटफॉर्म के लिए डिजाइन किया गया वीडियो एडिटर भी कंपनी ने पेश किया है, जिसमें एक यूनिवर्सल टाइमलाइन और मल्टी-क्लिप एडिटिंग जैसे फ़ीचर का सपोर्ट मिलता है. इसके साथ ही, यूज़र अब नए फ़ॉन्ट, कलर और बैकग्राउंड के साथ टेक्स्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं.

Google Photos में नए फीचर्स

Android पर उपलब्ध, Google Photos में टेम्पलेट्स में पहले से सेट फ़ॉर्मैट दिए जाते हैं, जिसमें पहले से म्यूज़िक, टेक्स्ट और कट्स होते हैं, जो पहले से ही साउंडट्रैक के साथ सिंक होते हैं. कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट में नए फीचर के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यूज़र्स एक टेम्पलेट चुन सकते हैं, उन फ़ोटो और वीडियो को चुन सकते हैं जो उन्हें लगता है कि शामिल किए जाने चाहिए, और Photos ऐप को अपनी ओर से एक हाइलाइट रील बनाने दे सकते हैं.

इस फ़ीचर का इस्तेमाल करने के लिए, आपको Google Photos for Android ऐप में Create टैब पर जाना होगा और Highlight Video को चुनना होगा. Google ने यह भी जानकारी दी है कि वह भविष्य में नए टेम्प्लेट पेश करता रहेगा.