Google Photos में ही मिलेगा वीडियो एडिट करने का फीचर, Android और iOS के लिए हुआ पेश
Google ने अपने Google Photos में वीडियो बनाने और एडिट करने के लिए कई नए फ़ीचर को पेश किया गया है.
Published : December 10, 2025 at 11:54 AM IST
हैदराबाद: टेक दिग्गज Google ने अपने Google Photos में वीडियो बनाने और एडिट करने के लिए कई नए फ़ीचर को पेश किया गया है. कंपनी ने इस अपडेट की जानकारी मंगलवार को दी. इन कई बदलावों में से यह एक नया फ़ीचर है, जिससे यूज़र Photos ऐप में कई फ़ोटो और वीडियो क्लिप वाली हाइलाइट रील्स भी बना सकते हैं.
टेक कंपनी ने यह अपडेट Android और iOS दोनों प्लेटफ़ॉर्म के लिए जारी किया है. इन दोनों प्लेटफॉर्म के लिए डिजाइन किया गया वीडियो एडिटर भी कंपनी ने पेश किया है, जिसमें एक यूनिवर्सल टाइमलाइन और मल्टी-क्लिप एडिटिंग जैसे फ़ीचर का सपोर्ट मिलता है. इसके साथ ही, यूज़र अब नए फ़ॉन्ट, कलर और बैकग्राउंड के साथ टेक्स्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं.
Google Photos में नए फीचर्स
Android पर उपलब्ध, Google Photos में टेम्पलेट्स में पहले से सेट फ़ॉर्मैट दिए जाते हैं, जिसमें पहले से म्यूज़िक, टेक्स्ट और कट्स होते हैं, जो पहले से ही साउंडट्रैक के साथ सिंक होते हैं. कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट में नए फीचर के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यूज़र्स एक टेम्पलेट चुन सकते हैं, उन फ़ोटो और वीडियो को चुन सकते हैं जो उन्हें लगता है कि शामिल किए जाने चाहिए, और Photos ऐप को अपनी ओर से एक हाइलाइट रील बनाने दे सकते हैं.
इस फ़ीचर का इस्तेमाल करने के लिए, आपको Google Photos for Android ऐप में Create टैब पर जाना होगा और Highlight Video को चुनना होगा. Google ने यह भी जानकारी दी है कि वह भविष्य में नए टेम्प्लेट पेश करता रहेगा.
दूसरे सबसे बड़े बदलाव की बात करें तो इस खास बदलाव Android और iOS दोनों पर नया वीडियो एडिटर है. Google का दावा है कि इससे यूज़र्स अपने हाइलाइट वीडियो को ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से बेहतर बना सकते हैं. उन्हें मल्टी-क्लिप एडिटिंग, यूनिवर्सल टाइमलाइन और स्टोरीटेलिंग जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. इसके अलावा, नए वीडियो एडिटर में एक अडैप्टिव कैनवस भी दिया गया है, जिसके बारे में कंपनी का दावा है कि यह एडिटिंग के प्रोसेस को आसान बनाता है.
Google से मिली जानकारी के अनुसार, रीडिज़ाइन किया गया यह नया वीडियो एडिटर अब Android पर डिफ़ॉल्ट वीडियो एडिटर भी बनाया गया है, और इसका इस्तेमाल गैलरी ऐप में क्लिप एडिट करने के लिए भी किया जा सकता है. यूज़र आगे कस्टमाइज़ेशन के लिए एक ही वीडियो क्लिप में म्यूज़िक और टेक्स्ट जोड़ सकते हैं.
इसके अलावा, कंपनी ने Photos की म्यूज़िक लाइब्रेरी भी शुरू की है, जिससे यूज़र्स ट्रैक्स को ब्राउज़ कर सकते हैं और अपनी हाइलाइट रील के लिए सही ट्रैक चुन सकते हैं. यह फ़ीचर Android और iOS दोनों प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है. वे नए फ़ॉन्ट, बैकग्राउंड और रंगों के साथ टेक्स्ट को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं.