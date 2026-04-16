Nothing Wrap ऐप लॉन्च होते ही हो गया रिमूव, इंस्टॉल करने वाले अभी भी कर रहे इस्तेमाल!
नथिंग कंपनी ने वॉर्प ऐप को लॉन्च करने के कुछ घंटों बाद ही प्ले स्टोर से हटा लिया. आइए इसके बारे में जानते हैं.
Published : April 16, 2026 at 5:52 PM IST
हैदराबाद: नथिंग कंपनी ने कल ही अपना नया ऐप लॉन्च किया था, जिसका नाम वॉर्प (Warp) था. इस ऐप को एंड्रॉयड फोन और कंप्यूटर के बीच फाइल्स, लिंक, इमेज और क्लिपबोर्ड टेक्स्ट को आसानी से शेयर करने के लिए बनाया गया था, लेकिन लॉन्च होने के कुछ घंटों के बाद ही कंपनी ने इस नए ऐप को प्ले स्टोर से हटा लिया. इसके अलावा नथिंग ने इसका क्रोम एक्सटेंशन और आधिकारिक ऐलान वाला कम्युनिटी पोस्ट भी डिलीट कर दिया. अब नए यूज़र्स के लिए यह किसी भी तरीके से उपलब्ध नहीं है.
वॉर्प को एयरड्रॉप जैसा टूल बताया जा रहा था. इसमें गूगल ड्राइव को बीच का माध्यम बनाया गया था. यूज़र्स को बस एक ही गूगल अकाउंट से दोनों डिवाइस पर लॉगिन करना पड़ता था. फोन से कंप्यूटर पर या कंप्यूटर से फोन पर फाइल, लिंक, टेक्स्ट और इमेज ट्रांसफर हो जाती थी. कई लोगों ने इसे टेस्ट किया और कहा कि बेसिक कामों के लिए यह काफी तेज और आसान था. यह MacOS, Windows और Linux तीनों पर काम करता था. हालांकि, इसमें ब्राउजर एक्सटेंशन को काफी सारे परमिशन देने पड़ते थे, जिसकी वजह से कुछ यूजर्स को प्राइवेसी का डर लगा.
इन यूज़र्स के फोन में चल रहा ऐप
अब जिन लोगों ने कल इस ऐप को लॉन्च होने के तुरंत बाद अपने फोन में इंस्टॉल कर लिया है, वो इसका अभी भी इस्तेमाल कर पा रहे हैं, क्योंकि हर जगह से रिमूव होने के बाद भी यह उनके फोन्स में काम कर रहा है, जो इसे इंस्टॉल कर चुके थे. वो अभी भी फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन नए यूज़र्स के लिनए प्ले स्टोर पर सर्च करने पर कुछ नहीं मिल रहा है. क्रोम वेब स्टोर से एक्सटेंशन भी हट चुका है.
नथिंग के कम्युनिटी फोरम पर जो पोस्ट था, वह भी डिलीट हो गया. यूजर्स अब फोरम पर ही चर्चा कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या. कुछ यूज़र्स का कहना है कि शायद कोई सिक्योरिटी इश्यू या बग मिल गया होगा, इसलिए कंपनी ने तुरंत वापस ले लिया, लेकिन उसके लिए भी कंपनी कोई नोटिफिकेशन या प्रेस रिलीज़ मुहैया कराती है और अपने यूज़र्स को जानकारी देती है. कंपनी ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है.
इसके बारे में नथिंग ने अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है. नथिंग के द्वारा इतनी जल्दबाजी में इस ऐप को हटाना, उनकी स्ट्रैटजी पर कई सवाल खड़े कर रहा है. क्या यह सिर्फ बग फिक्स करने के लिए अस्थायी कदम है? या फिर प्राइवेसी और परमिशन से जुड़ी कोई बड़ी समस्या थी? कुछ यूजर्स कह रहे हैं कि यह काम मैन्युअली गूगल ड्राइव से भी किया जा सकता था, बस थोड़ा ज्यादा समय लगता. फिर भी नथिंग ने इसे आसान बनाने की कोशिश की थी.
नथिंग फोन बनाने वाली कंपनी है, जो पिछले 4 सालों में अपनी यूनिक डिज़ाइन और सॉफ्टवेयर फीचर्स के लिए लोकप्रिय हुई है. वॉर्प भी उसी लाइन में था, लेकिन लॉन्च के बाद इतनी जल्दी सब कुछ हटाना कंपनी के लिए थोड़ा अज़ीब इमेज बना रहा है. ऐसे में नथिंग के यूज़र्स इंतजार कर रहे हैं कि कंपनी कब कुछ बोलती है फिर वॉर्प ऐप में सुधार करके एक नया वर्ज़न लॉन्च करती है. फिलहाल, अगर आपने इस ऐप को पहले ही इंस्टॉल कर लिया था, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें अपडेट या सपोर्ट की उम्मीद काफी कम है.