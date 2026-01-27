ETV Bharat / technology

Nothing भारत में खोलने जा रही है अपना पहला फ्लैगशिप स्टोर, 14 फरवरी को होगी शुरुआत

बेंगलुरु में Nothing का पहला फ्लैगशिप स्टोर, जहां ग्राहक ब्रांड के डिजाइन और टेक्नोलॉजी को करीब से समझ पाएंगे. ( Image Credit: Nothing )

हैदराबाद: नथिंग ने भारत में अने फ्लैग फ्लैगशिप स्टोर को खोलने की तारीख का ऐलान कर दिया है. नथिंग ने कुछ दिन पहले ही घोषणा की थी कि वो भारत में अपना पहला फ्लैगशिप स्टोर खोलने जा रहा है. अब कंपनी ने जानकारी दी है कि वो भारत में फरवरी के दूसरे हफ्ते में अपने पहले फ्लैगशिप स्टोर का उद्घाटन करने जा रहे हैं. स्मार्टफोन और टेक गैजेट्स की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुकी कंपनी नथिंग ने इससे पहले अपना स्टोर सिर्फ लंदन में ही खोला था, जो पूरी दुनिया में नथिंग का पहला और एकमात्र फ्लैगशिप स्टोर है. अब कंपनी ने अपने घरेलू देश के बाद दुनिया में अपना दूसरा स्टोर खोलने के लिए भारत के बेंगलुरु को चुना है. बेंगलुरु में खुलने वाले नथिंग के पहले भारतीय स्टोर में ग्राहकों को नथिंग के स्मार्टफोन्स, ट्रू वायरलेस ईयरबड्स, स्मार्टवॉच और दूसरे स्मार्ट डिवाइसेज़ को खरीदने से पहले सीधे हाथ में लेकर इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा. कंपनी का मकसद यह है कि ग्राहक सिर्फ ऑनलाइन तस्वीरें या स्पेसिफिकेशन देखकर नहीं, बल्कि खुद डिवाइस को महसूस करके खरीदने का फैसला करें.