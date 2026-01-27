ETV Bharat / technology

Nothing भारत में खोलने जा रही है अपना पहला फ्लैगशिप स्टोर, 14 फरवरी को होगी शुरुआत

Nothing 14 फरवरी को बेंगलुरु में भारत का पहला फ्लैगशिप स्टोर खोलेगी, जहां ग्राहक उसके सभी प्रोडक्ट्स का लाइव अनुभव ले सकेंगे.

Nothing's first flagship store in Bengaluru, where customers can experience the brand's design and technology up close.
बेंगलुरु में Nothing का पहला फ्लैगशिप स्टोर, जहां ग्राहक ब्रांड के डिजाइन और टेक्नोलॉजी को करीब से समझ पाएंगे. (Image Credit: Nothing)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 27, 2026 at 4:25 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: नथिंग ने भारत में अने फ्लैग फ्लैगशिप स्टोर को खोलने की तारीख का ऐलान कर दिया है. नथिंग ने कुछ दिन पहले ही घोषणा की थी कि वो भारत में अपना पहला फ्लैगशिप स्टोर खोलने जा रहा है. अब कंपनी ने जानकारी दी है कि वो भारत में फरवरी के दूसरे हफ्ते में अपने पहले फ्लैगशिप स्टोर का उद्घाटन करने जा रहे हैं.

स्मार्टफोन और टेक गैजेट्स की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुकी कंपनी नथिंग ने इससे पहले अपना स्टोर सिर्फ लंदन में ही खोला था, जो पूरी दुनिया में नथिंग का पहला और एकमात्र फ्लैगशिप स्टोर है. अब कंपनी ने अपने घरेलू देश के बाद दुनिया में अपना दूसरा स्टोर खोलने के लिए भारत के बेंगलुरु को चुना है.

बेंगलुरु में खुलने वाले नथिंग के पहले भारतीय स्टोर में ग्राहकों को नथिंग के स्मार्टफोन्स, ट्रू वायरलेस ईयरबड्स, स्मार्टवॉच और दूसरे स्मार्ट डिवाइसेज़ को खरीदने से पहले सीधे हाथ में लेकर इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा. कंपनी का मकसद यह है कि ग्राहक सिर्फ ऑनलाइन तस्वीरें या स्पेसिफिकेशन देखकर नहीं, बल्कि खुद डिवाइस को महसूस करके खरीदने का फैसला करें.

भारत में कैसे आगे बढ़ रहा नथिंग?

कंपनी के मुताबिक, इस फ्लैगशिप स्टोर में नथिंग के खास डिजाइन फिलॉसफी और उसके पूरे प्रोडक्ट इकोसिस्टम को एक ही जगह पर दिखाया जाएगा. यहां आने वाले लोग यह समझ पाएंगे कि डिवाइस हाथ में पकड़ने पर कैसा लगता है, उसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है और असल जिंदगी में वह दिखता कैसा है. इससे ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा और खरीदारी का अनुभव बेहतर होगा.

भारत को लेकर नथिंग का फोकस लगातार बढ़ता जा रहा है. बीते कुछ समय में कंपनी ने भारत में कई बड़े कदम उठाए हैं. दिसंबर 2025 में नथिंग ने अपने सब-ब्रांड CMF को भारत में एक अलग और कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड कंपनी के रूप में स्थापित किया था. इसके कुछ समय बाद ही CMF का हेडक्वार्टर भी भारत शिफ्ट कर दिया गया.

इतना ही नहीं, नथिंग ने भारत को अपना बड़ा ऑपरेशनल बेस भी बनाना शुरू कर दिया है. कंपनी अब भारत में एंड-टू-एंड स्मार्टफोन और वियरेबल मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस कर रही है. इससे साफ संकेत मिलता है कि नथिंग भारत को सिर्फ एक मार्केट नहीं, बल्कि अपने भविष्य का अहम केंद्र मान रही है.

