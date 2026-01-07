ETV Bharat / technology

CMF इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भारत में हुई रजिस्टर्ड, Nothing ने भारत को बनाया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब

सीएमएफ की पेरेंट कंपनी नथिंग के सीईओ कार्ल पी और भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ( फोटो क्रेडिट: Left-X/getpeid | Right-CMF by Nothing )