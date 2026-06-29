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Nothing Phone 4b में मिलेगा Snapdragon चिपसेट, कंपनी ने किया कंफर्म

फोन 7 जुलाई को लॉन्च होगा, जिसमें नया कॉम्पैक्ट ग्लिफ बार और डुअल रियर कैमरा सेटअप मिल सकता है. ( Image Credit: Nothing Community )

कंपनी का दावा है कि इस चिपसेट के साथ नथिंग का नया बजट फोन बेहतर परफॉर्मेंस, ज्यादा पावर एफिशिएंसी और ऑन-डिवाइस एआई कैपेबिलिटीज़ को सपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. बाकी हार्डवेयर डिटेल्स 7 जुलाई को होने वाले लॉन्च इवेंट में सामने आएंगी.

नथिंग इंडिया ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पोस्ट करके जानकारी दी है कि Nothing Phone 4b में प्रोसेसर के लिए क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन चिपसेट का इस्तेमाल किया जाएगा. हालांकि, कंपनी ने चिपसेट का पूरा नाम नहीं बताया था कि स्नैपड्रैगन का कौनसा चिप इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन बाद में पता चला कि कंपनी इस फोन में प्रोसेसर के लिए Snapdragon 6 Gen 4 चिपसेट का इस्तेमाल करेगी.

हैदराबाद: लंदन की स्मार्टफोन कंपनी नथिंग अगले महीने अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है, जिसकी खास बात उसकी प्राइस रेंज है. इस फोन का नाम Nothing Phone 4b है, जो कंपनी की B लाइनअप का पहला फोन है. अभी तक कंपनी ने सिर्फ A लाइनअप के फोन्स को ही लॉन्च किया था, लेकिन इस बार कंपनी एक नई लाइनअप शुरू करने जा रही है, जो बजट सेगमेंट में आएगा. यह फोन 7 जुलाई 2026 को लॉन्च होगा. कंपनी लगातार इस फोन के बारे में नए खुलासे कर रही है. आज कंपनी ने इसके चिपसेट की जानकारी दी है.

Nothing Phone 4b के साथ कंपनी एक बिल्कुल नई "b" लाइनअप की शुरुआत कर रही है, जिसे कंपनी अपने व्यापक प्रोडक्ट इकोसिस्टम में एक ज्यादा एक्सेसिबल एंट्री पॉइंट के तौर पर डिस्क्राइब करती है. कंपनी का कहना है कि इस सीरीज का मकसद उनके स्मार्टफोन्स के कोर एक्सपीरियंस को ज्यादा बड़े ऑडियंस तक पहुंचाना है. अगर आप इस अपकमिंग फोन से जुड़े अपडेट पाना चाहते हैं, तो उसके लिए कंपनी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन भी खोल दिया है.

गीकबेंच लिस्टिंग से चला पता

इससे पहले मॉडल नंबर A005 वाली एक डिवाइस की गीकबेंच लिस्टिंग में भी इसी प्रोसेसर का इशारा मिला था. उस लिस्टिंग में 8GB रैम और Android 16 बेस्ड नथिंग ओएस का भी जिक्र था, साथ ही सिंगल-कोर टेस्ट में 1,088 और मल्टी-कोर टेस्ट में 3,155 का स्कोर भी रिकॉर्ड किया गया था. ऐसे में उम्मीद है कि यह लिस्टिंग Nothing Phone 4b की ही थी, जिसे हमें इस फोन के परफॉर्मेंस का अंदाजा लग सकता है.

इसके अलावा एक टिप्स्टर ने दावा किया है कि Nothing Phone 4b में 6.7-इंच का AMOLED पैनल हो सकता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा. लीक में 8GB+128GB और 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट्स, 5,400mAh बैटरी और 50 MP के प्राइमरी रियर कैमरे का भी जिक्र है, हालांकि ये सभी डिटेल्स अभी कंफर्म हैं.

इस फोन के ऑफिशियल टीज़र में दिखा था कि फोन के पिछले हिस्से पर दो कैमरों के सेटअप होगा. इसके अलावा कंपनी अपने पुराने सेगमेंटेड ग्लिफ इंटरफेस की जगह कैमरा मॉड्यूल के नीचे एक कॉम्पैक्ट हॉरिजॉन्टल ग्लिफ बार दे सकती है. यह लाइटिंग एलिमेंट चार्जिंग प्रोग्रेस, नोटिफिकेशन्स और ऐप से जुड़े अलर्ट्स को दिखाने के लिए इस्तेमाल होने की उम्मीद है.