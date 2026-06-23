Nothing Phone 4b की लॉन्ट डेट कंफर्म, डिज़ाइन की झलक भी आई सामने
Nothing Phone 4b को 7 जुलाई को भारत और ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, जो नई 'B' सीरीज़ का पहला डिवाइस होगा.
Published : June 23, 2026 at 3:59 PM IST
हैदराबाद: लंदन की स्मार्टफोन कंपनी नथिंग ने अपने अगले एंट्री-लेवल स्मार्टफोन को लेकर बड़ा अपडेट शेयर किया है. कंपनी ने कुछ दिन पहले ही जानकारी दी थी कि वो अब एक नई 'B' सीरीज को लॉन्च करने जा रहे हैं और आज यानी मंगलवार को कंपनी ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि उसका नया हैंडसेट Nothing Phone 4b भारत और ग्लोबल मार्केट्स में 7 जुलाई 2026 की शाम 4 बजे को लॉन्च होगा. इससे पहले कंपनी ने फोन के रियर डिज़ाइन को टीज़ करते हुए इसके लॉन्च की झलक दी थी, जिसके बाद से ही इस डिवाइस को लेकर यूज़र्स में दिलचस्पी बढ़ गई थी
Nothing Phone 4b नथिंग की पूरी तरह से नई 'B' सीरीज़ का पहला डिवाइस होगा. नथिंग इंडिया के को-फाउंडर और प्रेज़िडेंट आकिस एवेंजेलिडिस (Akis Evangelidis) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में बताया कि यह नई सीरीज़ मौजूदा 'A' सीरीज़ के नीचे पोज़िशन की जाएगी. उनके मुताबिक, B सीरीज़ A सीरीज़ की सफलता को आगे बढ़ाते हुए एक नए सेगमेंट में कंपनी की पहुंच बढ़ाएगी, और इससे प्रोडक्ट हायरार्की भी साफ बनी रहेगी.
What does (b) stand for? Nothing.— Akis Evangelidis (@AkisEvangelidis) June 22, 2026
It's simply a continuation of our naming system. Numbers represent generations, while letters indicate different product segments.
The A Series has been our best-selling smartphone line, bringing the best of Nothing's design innovation… pic.twitter.com/IogIzVDZNX
उन्होंने यह भी समझाया कि कंपनी की नेमिंग सिस्टम में नंबर यानी संख्या जैसे 3, 4 आदि डिवाइस की जनरेशन को दिखाते हैं, जबकि आखिर में आने वाला अल्फाबेट प्रोडक्ट सेगमेंट को इंडिकेट करता है, जैसे a, b आदि. इसका मतलब है कि जैसे-जैसे नथिंग का पोर्टफोलियो बढ़ेगा, यह सिस्टम नेमिंग को ज्यादा क्लियर और सिंपल बनाए रखेगा.
डिज़ाइन की डिटेल्स आई सामने
इस फोन के टीज़र्स में देखा सकता है कि फोन के पिछले हिस्से पर पिल-शेप्ड कैमरा मॉड्यूल दिया जाएगा, जो एलईडी फ्लैश के साथ आएगा. इसके अलावा Nothing Phone 4a जैसा हॉरिजॉन्टल ग्लिफ बार इंटरफेस (Glyph Bar interface) भी मिल सकता है. लीक हुई फोटोज़ में यह डिवाइस सिंगल रियर कैमरा सिस्टम के साथ दिखाया गया है, जिसमें ब्रांड का सिग्नेचर ट्रांसपेरेंट बैक पैनल (transparent back panel) मौजूद है, जिसमें स्क्रू और इंटरनल कंपोनेंट्स साफ नज़र आते हैं. फोन का बैक पैनल फ्लैट है और कॉर्नर्स राउंडेड हैं, जो डिज़ाइन में Phone 4a सीरीज़ में भी देखने को मिला था.
इंटरनल इंजीनियरिंग स्केच से भी कुछ खास संकेत मिले हैं. एक डायग्राम में फोन का एक कॉम्प्लेक्स सेंट्रल एलिमेंट दिखाया गया है, जिसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर ग्रूव्स हैं, जो किसी कॉइल या साउंड चैंबर जैसा दिखता है और इसमें 2.5MM और 3MM जैसे सटीक डायमेंशन भी दर्ज हैं, जो इस प्राइस रेंज के डिवाइस के लिए काफी बारीक मैन्युफैक्चरिंग टॉलरेंस को दिखाता है.
इसके अलावा स्केच में फोन के पिछले गिस्से पर दो गोल मॉड्यूल्स वाला डुअल कैमरा सेटअप भी देखने को मिल रहा है. इसके साथ ही लेंस के पास एक छोटा गोल कटआउट भी दिखा है, जो शायद फ्लैश या किसी सेंसर एलिमेंट के लिए हो सकता है. यह नथिंग के ग्लिफ इंटरफेस (Glyph Interface) का ही कोई नया वर्ज़न भी हो सकता है.
Phone (4b).— Nothing (@nothing) June 23, 2026
Kept sketching the Phone (4a) series and accidentally made a new phone.
7 July, 11:00 BST. pic.twitter.com/kQjb76174h
इसके अलावा टॉप-डाउन व्यू में फोन का इंटरनल स्ट्रक्चर सेगमेंटेड नज़र आता है. इसके साइड में बटन्स (वॉल्यूम या पावर) और नीचे की तरफ पोर्ट कटआउट की पोज़िशन भी साफ नज़र आती है, जो नथिंग के मौजूदा प्रोडक्ट्स जैसा ही लग रहा है. इन स्केचों के साथ लिखे गए इंटरनल नोट्स - जैसे "FINAL", "MAIN-UN" और "SPLIT?", यह दिखाते हैं कि कंपनी इस डिवाइस के डिज़ाइन को फाइनल करने से पहले एक बेहद सावधानीपूर्वक प्रोसेस को पूरा कर रही है, जिसका मकसद इंटरनल स्पेस को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है.
कीमत और उपलब्धता
फ्लिपकार्ट पर Nothing Phone 4b का माइक्रोसाइट लाइव हो चुका है, जिससे साफ हो गया है कि लॉन्च के बाद फोन की बिक्री फ्लिपकार्ट पर होगी. लीक्स के जरिए पता चला है कि इस फोन को कम से कम दो रैम और स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया जा सकता है. इस फोन की कीमत इसके सीनियर मॉडल यानी Nothing Phone 4a के मुकाबले 3,000 से 5,000 रुपये तक सस्ती होगी.
याद दिला दें कि Nothing Phone 4a को भारत में 5 मार्च को लॉन्च किया गया था, जिसकी शुरुआती कीमत 8GB+128GB वेरिएंट के लिए 31,999 रुपये रखी गई थी. उस फोन में 6.78-इंच का LTPS फ्लेक्सिबल AMOLED (Flexible AMOLED) डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 4,500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है. इसके अलावा इसमें क्वालकॉम (Qualcomm) का ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 7s जेन 4 (Snapdragon 7s Gen 4) चिपसेट दिया गया है.