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Nothing Phone 4b की लॉन्ट डेट कंफर्म, डिज़ाइन की झलक भी आई सामने

कंपनी के पोस्ट में डुअल कैमरा सेटअप, ट्रांसपेरेंट बैक पैनल और ग्लिफ इंटरफेस जैसे डिज़ाइन एलिमेंट्स सामने आए हैं. ( Image Credit: X/Nothing )

हैदराबाद: लंदन की स्मार्टफोन कंपनी नथिंग ने अपने अगले एंट्री-लेवल स्मार्टफोन को लेकर बड़ा अपडेट शेयर किया है. कंपनी ने कुछ दिन पहले ही जानकारी दी थी कि वो अब एक नई 'B' सीरीज को लॉन्च करने जा रहे हैं और आज यानी मंगलवार को कंपनी ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि उसका नया हैंडसेट Nothing Phone 4b भारत और ग्लोबल मार्केट्स में 7 जुलाई 2026 की शाम 4 बजे को लॉन्च होगा. इससे पहले कंपनी ने फोन के रियर डिज़ाइन को टीज़ करते हुए इसके लॉन्च की झलक दी थी, जिसके बाद से ही इस डिवाइस को लेकर यूज़र्स में दिलचस्पी बढ़ गई थी Nothing Phone 4b नथिंग की पूरी तरह से नई 'B' सीरीज़ का पहला डिवाइस होगा. नथिंग इंडिया के को-फाउंडर और प्रेज़िडेंट आकिस एवेंजेलिडिस (Akis Evangelidis) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में बताया कि यह नई सीरीज़ मौजूदा 'A' सीरीज़ के नीचे पोज़िशन की जाएगी. उनके मुताबिक, B सीरीज़ A सीरीज़ की सफलता को आगे बढ़ाते हुए एक नए सेगमेंट में कंपनी की पहुंच बढ़ाएगी, और इससे प्रोडक्ट हायरार्की भी साफ बनी रहेगी. उन्होंने यह भी समझाया कि कंपनी की नेमिंग सिस्टम में नंबर यानी संख्या जैसे 3, 4 आदि डिवाइस की जनरेशन को दिखाते हैं, जबकि आखिर में आने वाला अल्फाबेट प्रोडक्ट सेगमेंट को इंडिकेट करता है, जैसे a, b आदि. इसका मतलब है कि जैसे-जैसे नथिंग का पोर्टफोलियो बढ़ेगा, यह सिस्टम नेमिंग को ज्यादा क्लियर और सिंपल बनाए रखेगा. डिज़ाइन की डिटेल्स आई सामने इस फोन के टीज़र्स में देखा सकता है कि फोन के पिछले हिस्से पर पिल-शेप्ड कैमरा मॉड्यूल दिया जाएगा, जो एलईडी फ्लैश के साथ आएगा. इसके अलावा Nothing Phone 4a जैसा हॉरिजॉन्टल ग्लिफ बार इंटरफेस (Glyph Bar interface) भी मिल सकता है. लीक हुई फोटोज़ में यह डिवाइस सिंगल रियर कैमरा सिस्टम के साथ दिखाया गया है, जिसमें ब्रांड का सिग्नेचर ट्रांसपेरेंट बैक पैनल (transparent back panel) मौजूद है, जिसमें स्क्रू और इंटरनल कंपोनेंट्स साफ नज़र आते हैं. फोन का बैक पैनल फ्लैट है और कॉर्नर्स राउंडेड हैं, जो डिज़ाइन में Phone 4a सीरीज़ में भी देखने को मिला था.