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Nothing Phone 4b का डिज़ाइन आया सामने, ट्रांसपेरेंट लुक के साथ मिलेगा नया Glyph Bar

यह फोन Snapdragon 7s Gen 4 चिपसेट और Android 16 बेस्ड Nothing OS 4 के साथ Geekbench पर स्पॉट हुआ है. ( Image Credit: Nothing Community )

कंपनी की तरफ से जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि Phone 4b को एक नई जेनरेशन के यूज़र्स के लिए तैयार किया गया है, जबकि इसमें ब्रांड की पहचान बन चुका ट्रांसपेरेंट लुक को भी बरकरार रखा गया है.

नथिंग कंपनी के किसी फोन की बात हो तो सबसे पहले दिमाग में फोन का डिज़ाइन ही आता है, क्योंकि इस कंपनी अपनी यूनिक और ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन के बदौलत ही पूरी दुनिया का ध्यान आर्कषित किया था और अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया था और उसके बाद से कई फोन लॉन्च कर चुके हैं.

कंपनी ने बताया है कि नया फोन यानी Nothing Phone 4b भी उन्हीं की सिग्नेचर ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन लैंग्वेज पर बना है, लेकिन इसमें एक नया Glyph Bar इंटरफेस भी जोड़ा गया है. इसके अलावा इसमें Phone 4a Pro से प्रेरित कई एलिमिटेंस भी देखने को मिलेंगे.

हैदराबाद: लंदन की स्मार्टफोन कंपनी नथिंग ने गुरुवार यानी 25 जून को अपने आने वाले स्मार्टफोन Nothing Phone 4b का डिज़ाइन ऑफिशियली रिवील कर दिया है. यह फोन कंपनी की Phone 4 सीरीज़ का हिस्सा होगा, जिसमें कंपनी ने पहले से Nothing Phone 4a और Phone 4a Pro को लॉन्च किया हुआ है.

कंपनी ने इसके ऑफिशियल रेंडर्स शेयर किए हैं, जिनमें फोन का ब्लू कलर वेरिएंट दिखाया गया है. इसका ट्रांसपेरेंट बैक पैनल फोन के अंदर मौजूद कंपोनेंट्स को साफ झलकाता है, जिसमें टेक्स्चर्ड सेंटर पैनल के साथ स्क्रू और इंडस्ट्रियल टच वाले एलिमेंट्स भी नज़र आते हैं.

इस फोन में वही यूनिबॉडी कंस्ट्रक्शन मिलेगा, जो पहली बार Phone 4a Pro में देखने को मिला था. कंपनी के मुताबिक, इस फोन में सेगमेंटेड Glyph इंटरफेस नहीं दिया गया है, बल्कि इसके बदले नंथिंग ने कैमरा मॉड्यूल के नीचे एक कॉम्पैक्ट हॉरिज़ॉन्टल Glyph Bar फिट किया है, जो नोटिफिकेशन, चार्जिंग स्टेटस और ऐप अलर्ट्स के लिए लाइट सिग्नल देगा.

कैमरा सेटअप और बाकी डिटेल्स

इस फोन के पिछले हिस्से पर कंपनी ने डुअल कैमरा सेटअप दिया है, जो ओवल शेप वाले कैमरा मॉड्यूल में वर्टिकली पोजिशन में फिट किया गया है. यह पैनल के ऊपरी-बाएं कोने में मौजूद है. इसके साथ एलईडी फ्लैश और कुछ एक्सट्रा सेंसर भी दिए गए हैं. फोन के पिछले हिस्से पर फ्लैट फ्रेम कर्व्ड रियर एज में स्मूदली ब्लेंड होता दिख रहा है. कंपनी का कहना है कि इस नए फोन में स्ट्रक्चरल मजबूती बढ़ाई गई है और इसमें सॉफ्ट-टच फिनिश दी गई है, ताकि लंबे समय तक इस्तेमाल करने में भी यूज़र्स के लिए आराम बना रहे.

नथिंग ने पहले ही कंफर्म कर दिया है कि यह फोन यानी Phone b सीरीज कंपनी की फ्लैगशिप Phone a सीरीज का हिस्सा होगा और उसके नीचे पोजिशन किया जाएगा. हाल ही में इस फोन को मॉडल नंबर A024 के साथ गीकबेंच (Geekbench) पर स्पॉट किया गया था, जिसमें Snapdragon 7s Gen 4 चिपसेट के साथ 8GB रैम का जिक्र मिला. इसके अलावा लिस्टिंग से पता चला है कि फोन Android 16 बेस्ड Nothing OS 4 के साथ लॉन्च होगा.

बहरहाल, अगर आप नहीं जानते हैं तो बता दें कि नथिंग अपने इस नई सीरीज वाले फोन को 7 जुलाई 2026 को भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे लॉन्च करेगा. हालांकि, आने वाले कुछ दिनों में कंपनी अपने इस फोन के अन्य स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स को रिवील कर सकती है.