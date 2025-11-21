Nothing Phone 4a: भारत में जल्द होगा लॉन्च, BIS लिस्टिंग पर हुआ स्पॉट
BIS लिस्टिंग में Nothing Phone 4a के मॉडल नंबर A069 की एंट्री दर्ज हुई, जो इसके जल्द भारत में लॉन्च होने का बड़ा संकेत है.
Published : November 21, 2025 at 1:12 PM IST
हैदराबाद: लंदन की स्मार्टफोन कंपनी नथिंग अपने एक नए फोन की तैयारी कर रही है, जिसका नाम Nothing Phone 4a है. कंपनी ने अभी तक अपने इस अपकमिंग फोन का कोई आधिकारिक ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन हाल ही में एक टेक इन्फ्लूएंसर ने इस फोन को BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन लिस्टिंग पर स्पॉट किया है, जिससे इसके भारत में लॉन्च होने की चर्चा तेज हो गई है. Nothing Phone 4a को BIS पर मॉडल नंबर A069 के साथ स्पॉट किया गया है. इसे टिप्स्टर Sudhanshu Ambhore ने स्पॉट किया है और उन्हें अपने एक्स (पुराना नाम ट्विटर) अकाउंट पर लिखा है कि यह नथिंग का अगला मिडरेंज स्मार्टफोन हो सकता है. इससे पहले Phone 3a का मॉडल नंबर A059 था, इसलिए नंबरिंग भी बड़े आराम से मैच हो रही है.
अब इस फोन के स्पेसिफिकेशन्स के बारे में सोचें तो BIS लिस्टिंग में फोन के स्पेसिफिकेशन तो नहीं लिखे गए, लेकिन टेक इंडस्ट्री में इस लिस्टिंग का मतलब होता है कि - फोन जल्द ही लॉन्च होने वाला है, उसकी प्रोडक्ट टेस्टिंग हो चुकी है और वो अप्रूवल स्टेज में पहुंच चुका है. ऐसी उम्मीद भी की जा रही है कि Phone 4a के साथ Phone 4a Pro भी लॉन्च हो सकता है. इसे शायद 2026 की पहली तिमाही यानी मार्च 2026 तक में लॉन्च किया जा सकता है. अब बात करते हैं इसके प्रीवियस मॉडल यानी Nothing Phone 3a की, जिससे पता चलता है कि 4a किस लेवल पर अपग्रेड हो सकता है.
Nothing Phone 4a (A069) has appeared on BIS certification. pic.twitter.com/xy0BSbAkAj— Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) November 20, 2025
Nothing Phone 3a की हाइलाइट्स
|फीचर
|डिटेल
|डिस्प्ले
|6.7-inch AMOLED, 120Hz adaptive
|प्रोसेसर
|Snapdragon 7s Gen 3
|कैमरा
|50MP + 50MP (telephoto) + 8MP ultrawide
|फ्रंट कैमरा
|32MP
|बैटरी
|5,000mAh, 50W फास्ट चार्जिंग
|प्राइस
|₹22,999 (8GB+128GB)
|स्पेशल
|Glyph Interface, IP64 रेटिंग
इसी के आधार पर उम्मीद है कि Nothing Phone 4a में डिस्प्ले, प्रोसेसर और कैमरा में अच्छे-खासे अपडेट देखने को मिलेंगे. Glyph Interface तो कंपनी की पहचान है, इसलिए वह जरूर रहेगा. अगर प्राइस 3a जैसी मिड-रेंज में रहा तो यह फोन इंडिया में Galaxy A सीरीज़ और Redmi Note लाइनअप को कड़ी टक्कर दे सकता है.