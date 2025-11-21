ETV Bharat / technology

Nothing Phone 4a: भारत में जल्द होगा लॉन्च, BIS लिस्टिंग पर हुआ स्पॉट

हैदराबाद: लंदन की स्मार्टफोन कंपनी नथिंग अपने एक नए फोन की तैयारी कर रही है, जिसका नाम Nothing Phone 4a है. कंपनी ने अभी तक अपने इस अपकमिंग फोन का कोई आधिकारिक ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन हाल ही में एक टेक इन्फ्लूएंसर ने इस फोन को BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन लिस्टिंग पर स्पॉट किया है, जिससे इसके भारत में लॉन्च होने की चर्चा तेज हो गई है. Nothing Phone 4a को BIS पर मॉडल नंबर A069 के साथ स्पॉट किया गया है. इसे टिप्स्टर Sudhanshu Ambhore ने स्पॉट किया है और उन्हें अपने एक्स (पुराना नाम ट्विटर) अकाउंट पर लिखा है कि यह नथिंग का अगला मिडरेंज स्मार्टफोन हो सकता है. इससे पहले Phone 3a का मॉडल नंबर A059 था, इसलिए नंबरिंग भी बड़े आराम से मैच हो रही है.

अब इस फोन के स्पेसिफिकेशन्स के बारे में सोचें तो BIS लिस्टिंग में फोन के स्पेसिफिकेशन तो नहीं लिखे गए, लेकिन टेक इंडस्ट्री में इस लिस्टिंग का मतलब होता है कि - फोन जल्द ही लॉन्च होने वाला है, उसकी प्रोडक्ट टेस्टिंग हो चुकी है और वो अप्रूवल स्टेज में पहुंच चुका है. ऐसी उम्मीद भी की जा रही है कि Phone 4a के साथ Phone 4a Pro भी लॉन्च हो सकता है. इसे शायद 2026 की पहली तिमाही यानी मार्च 2026 तक में लॉन्च किया जा सकता है. अब बात करते हैं इसके प्रीवियस मॉडल यानी Nothing Phone 3a की, जिससे पता चलता है कि 4a किस लेवल पर अपग्रेड हो सकता है.