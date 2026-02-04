ETV Bharat / technology

Nothing Phone 4a Series की लॉन्च टाइमलाइन सामने आई, मार्च में लॉन्च संभव

Nothing इस साल यानी 2026 में फ्लैगशिप फोन लॉन्च नहीं करेगी और मार्च में Phone 4a व 4a Pro पेश कर सकती है.

This picture is of the Nothing Phone 3a, and its upgraded version will be the Nothing Phone 4a.
यह पिक्चर Nothing Phone 3a की है, जिसका अपग्रेडेड वर्ज़न Nothing Phone 4a होगा. (Image Credit: Nothing)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 4, 2026 at 1:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: यूके की स्मार्टफोन कंपनी नथिंग भारत में अपने दो नए स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने वाली है. इन फोन्स का नाम Nothing Phone 4a और Phone 4a Pro है. ये दोनों फोन मिड-रेंज सेगमेंट के अंतर्गत लॉन्च हो सकते हैं. आपको बता दें कि कंपनी ने पिछले साल यानी मार्च 2025 में Nothing Phone 3a और Phone 3a Pro को मिड-रेंज सेगमेंट में लॉन्च किया था.

अब ख़बर आ रही है कि नथिंग इस साल यानी 2026 में कोई भी फ्लैगशिप फोन लॉन्च नहीं करेगी. उनका पूरा फोकस मिडरेंज स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने पर होगा. इसके बारे में हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि नथिंग अपने नए मिड-रेंज स्मार्टफोन्स Nothing Phone 4a और Nothing Phone 4a Pro को जल्द ही लॉन्च कर सकती है. हालांकि, कंपनी ने अभी तक इन फोन्स को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन लॉन्च डेट की चर्चाएं काफी तेज हो गई है.

Nothing Phone 4a की लॉन्च डेट

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पुराना नाम ट्विटर) पर एक मशहूर टिप्स्टर योगेश ब्रार के मुताबिक, Nothing Phone 4a सीरीज को ग्लोबल मार्केट में मार्च की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है. इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों स्मार्टफोन्स को 5 मार्च को पेश किया जा सकता है. अगर ऐसा होता है, तो यह लॉन्च टाइमिंग पिछले साल लॉन्च हुए Phone 3a सीरीज जैसी ही होगी.

लीक रिपोर्ट के अनुसार, Nothing Phone 4a और Phone 4a Pro में UFS 3.1 स्टोरेज दी जाएगी, जिसमें फोन की स्पीड और परफॉर्मेंस बेहतर होगी. इसके अलावा, इन स्मार्टफोन्स में पहले से थोड़ी बड़ी बैटरी भी मिलने की उम्मीद है, क्योंकि आजकल सभी स्मार्टफोन कंपनियां अपने-अपने स्मार्टफोन्स को बड़ी बैटरी के साथ लॉन्च कर रही हैं. प्रोसेसर की बात करें तो कहा जा रहा है कि दोनों फोन्स में Snapdragon चिपसेट दिया जा सकता है.

रिपोर्ट के मुताबिक, नई Phone 4a सीरीज की कीमत, Phone 3a सीरीज के मुकाबले थोड़ी ज्यादा हो सकती है. याद दिला दें कि Nothing Phone 3a को भारत में 22,999 रुपये और Phone 3a Pro को 27,999 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया गया था. Phone 3a सीरीज में 6.7-इंच का AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट, 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस और Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर दिया गया था. अब माना जा रहा है कि नथिंग अपने नए फोन में इन्हीं फीचर्स को और बेहतर बना सकती है.

यह भी पढ़ें: Nothing Phone 3a Lite: भारत में लॉन्च हुआ नथिंग का सबसे सस्ता फोन, जानें कीमत और फीचर्स

TAGGED:

NOTHING PHONE 4A LAUNCH DATE
NOTHING PHONE 4A PRO PRICE
NOTHING MID RANGE SMARTPHONE 2026
NOTHING PHONE 4A SPECIFICATIONS
NOTHING UPCOMING PHONES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.