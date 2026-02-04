Nothing Phone 4a Series की लॉन्च टाइमलाइन सामने आई, मार्च में लॉन्च संभव
Nothing इस साल यानी 2026 में फ्लैगशिप फोन लॉन्च नहीं करेगी और मार्च में Phone 4a व 4a Pro पेश कर सकती है.
Published : February 4, 2026 at 1:21 PM IST
हैदराबाद: यूके की स्मार्टफोन कंपनी नथिंग भारत में अपने दो नए स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने वाली है. इन फोन्स का नाम Nothing Phone 4a और Phone 4a Pro है. ये दोनों फोन मिड-रेंज सेगमेंट के अंतर्गत लॉन्च हो सकते हैं. आपको बता दें कि कंपनी ने पिछले साल यानी मार्च 2025 में Nothing Phone 3a और Phone 3a Pro को मिड-रेंज सेगमेंट में लॉन्च किया था.
अब ख़बर आ रही है कि नथिंग इस साल यानी 2026 में कोई भी फ्लैगशिप फोन लॉन्च नहीं करेगी. उनका पूरा फोकस मिडरेंज स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने पर होगा. इसके बारे में हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि नथिंग अपने नए मिड-रेंज स्मार्टफोन्स Nothing Phone 4a और Nothing Phone 4a Pro को जल्द ही लॉन्च कर सकती है. हालांकि, कंपनी ने अभी तक इन फोन्स को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन लॉन्च डेट की चर्चाएं काफी तेज हो गई है.
Nothing Phone 4a की लॉन्च डेट
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पुराना नाम ट्विटर) पर एक मशहूर टिप्स्टर योगेश ब्रार के मुताबिक, Nothing Phone 4a सीरीज को ग्लोबल मार्केट में मार्च की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है. इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों स्मार्टफोन्स को 5 मार्च को पेश किया जा सकता है. अगर ऐसा होता है, तो यह लॉन्च टाइमिंग पिछले साल लॉन्च हुए Phone 3a सीरीज जैसी ही होगी.
Nothing 4a & 4a Pro set to launch globally by early March— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) February 3, 2026
Tentative date : March 5th
Highlight:
- Upgraded storage (UFS3.1)
- New Design
- Marginal battery bump
- Snapdragon chipset
- Higher price
लीक रिपोर्ट के अनुसार, Nothing Phone 4a और Phone 4a Pro में UFS 3.1 स्टोरेज दी जाएगी, जिसमें फोन की स्पीड और परफॉर्मेंस बेहतर होगी. इसके अलावा, इन स्मार्टफोन्स में पहले से थोड़ी बड़ी बैटरी भी मिलने की उम्मीद है, क्योंकि आजकल सभी स्मार्टफोन कंपनियां अपने-अपने स्मार्टफोन्स को बड़ी बैटरी के साथ लॉन्च कर रही हैं. प्रोसेसर की बात करें तो कहा जा रहा है कि दोनों फोन्स में Snapdragon चिपसेट दिया जा सकता है.
रिपोर्ट के मुताबिक, नई Phone 4a सीरीज की कीमत, Phone 3a सीरीज के मुकाबले थोड़ी ज्यादा हो सकती है. याद दिला दें कि Nothing Phone 3a को भारत में 22,999 रुपये और Phone 3a Pro को 27,999 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया गया था. Phone 3a सीरीज में 6.7-इंच का AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट, 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस और Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर दिया गया था. अब माना जा रहा है कि नथिंग अपने नए फोन में इन्हीं फीचर्स को और बेहतर बना सकती है.