Nothing Phone 4a Pro भारत में लॉन्च: 144Hz डिस्प्ले के साथ मिलेगा बड़े सेंसर साइज़ वाला कैमरा

नथिंग ने Nothing Phone 4a Pro को भारत समेत ग्लोबली लॉन्च कर दिया गया है. आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं.

With this phone, users also get Nothing's Essential AI features.
इस फोन के साथ यूज़र्स को नथिंग के Essential AI फीचर्स भी मिलते हैं. (Image Credit: Nothing)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 5, 2026 at 5:00 PM IST

हैदराबाद: नथिंग ने आज अपनी एक नई फोन सीरीज को भारत समेत ग्लोबली लॉन्च कर दिया है. इस फोन सीरीज का नाम Nothing Phone 4a Series है. इस फोन सीरीज के जरिए कंपनी ने दो फोन्स को लॉन्च किया है, जिनके नाम Nothing Phone 4a और Nothing Phone 4a Pro है. हम अपने इस आर्टिकल में इस सीरीज के हाई-एंड मॉडल यानी Nothing Phone 4a Pro की बात करने जा रहे हैं, जिसे कंपनी ने क्वालकॉम के Snapdragon 7s Gen 4 चिपसेट और 144Hz रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया है. इस फोन की कीमत 39,999 रुपये से शुरू होती है.

इस ख़बर को अपडेट किया जा रहा है...

