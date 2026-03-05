ETV Bharat / technology

Nothing Phone 4a हुआ लॉन्च: ट्रांसपेरेंट लुक के साथ मिलेगा पिंक कलर का नया ऑप्शन, जानें कीमत

हैदराबाद: नथिंग ने आज अपनी एक नई फोन सीरीज को लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Nothing Phone 4a Series है. इस फोन सीरीज का इंतजार पिछले कई महीनों से किया जा रहा था. अब आखिरकार इस फोन सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है. इस सीरीज में कंपनी ने दो फोन्स को लॉन्च किया है, जिनमें Nothing Phone 4a और Nothing Phone 4a Pro शामिल हैं. आइए हम आपको अपने इस आर्टिकल में Nothing Phone 4a के बारे में बताते हैं. इस फोन की कीमत 31,999 रुपये से शुरू होती है.

Nothing Phone 4a पिछले साल लॉन्च हुए Nothing Phone 3a का अपग्रेडेड वर्ज़न है. इस बार कंपनी ने इस फोन को चार रंगों में लॉन्च किया है, जिसमें व्हाइट, ब्लैंक और ब्लू के साथ पिंक कलर भी शामिल हैं. सोशल मीडिया पर इस फोन के पिंक कलर वाले नए वेरिएंट की काफी चर्चाएं हो रही है.