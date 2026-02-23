ETV Bharat / technology

Nothing Phone 4a की पहली झलक आई सामने, कई फीचर्स हुए कंफर्म

Nothing Phone 4a में नया Glyph Bar और ट्रांसपेरेंट डिजाइन होगा और इसे भारत में मार्च में लॉन्च किया जाएगा. ( Image Credit: Nothing )

लॉन्च से कुछ दिन पहले कंपनी ने स्टैंडर्ड Nothing Phone 4a का डिज़ाइन आधिकारिक तौर पर दिखा दिया है. फोन के पिछले हिस्से में ब्रांड की पहचान बन चुकी ट्रांसपेरेंट इंडस्ट्रियल लुक दिखाई दे रही है. पीछे की तरफ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जो हॉरिजॉन्टल पिल-शेप्ड मॉड्यूल में फिट है. कैमरा आइलैंड के बाहर LED फ्लैश दी गई है. फोन को सफेद कलर ऑप्शन में पेश किया गया है.

हैदराबाद: ब्रिटेन की स्मार्टफोन कंपनी नथिंग भारत में अपनी नई Nothing Phone 4a सीरीज को मार्च के पहले हफ्ते में लॉन्च करने जा रही है. इस लाइनअप में दो मॉडल शामिल होंगे, जिनमें Nothing Phone 4a और Nothing Phone 4a Pro शामिल होंगे. कंपनी ने फोन के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर माइक्रोसाइट भी लाइव कर दी है, जिससे साफ है कि लॉन्च के तुरंत बाद इसकी ऑनलाइन बिक्री शुरू होगी.

लाइटिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव

इस बार कंपनी ने लाइटिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है. कैमरा के दाईं तरफ नया "Glyph Bar" दिया गया है. इसमें कुल नौ छोटे-छोटे एलईडी लाइट्स हैं, जो सात स्क्वेयर लाइट्स की लाइन की तरह दिखाई देती हैं. इनमें 6 सफेद और एक लाल लाइट शामिल है. कंपनी का दावा है कि यह नया Glyph Bar पिछली A-सीरीज़ की तुलना में 40 प्रतिशत ज्यादा ब्राइट है और इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, जिससे रोशनी ज्यादा नैचुरल और बिना फैलाव के दिखे.

स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो फोन में ऑक्टा-कोर Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है, जिसकी पीक क्लॉक स्पीड 2.71GHz तक जा सकती है. डिवाइस में 5,400mAh की बड़ी बैटरी दी जा सकती है, जो 50W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी. डिस्प्ले 6.7 इंच की 1.5K AMOLED स्क्रीन हो सकती है, जिसमें 120Hz तक का रिफ्रेश रेट मिलेगा.

फिलहाल, कंपनी ने पूरी जानकारी शेयर नहीं की है. कीमत और उपलब्धता से जुड़ी डिटेल्स 5 मार्च के लॉन्च इवेंट में सामने आ सकती हैं. कंपनी के सीईओ Carl Pei ने साफ किया है कि इस साल Nothing Phone 4 नहीं आएगा. ऐसे में पिछला फ्लैगशिप मॉडल ही यानी Nothing Phone 3 ही इस वक्त कंपनी का प्रीमियम सेगमेंट वाला फोन होगा.