Nothing Phone 3a Lite: जल्द लॉन्च होगा सस्ता लेकिन पावरफुल, जानें संभावित स्पेसिफिकेशन्स

इस पिक्चर की लेफ्ट में Nothing Phone 3a और राइट साइड में Nothing Phone 3a Pro की तस्वीर है. ( फोटो क्रेडिट: Nothing )

हैदराबाद: नथिंग जल्द ही अपना एक नया फोन लॉन्च करने वाला है. यह फोन नथिंग फोन 3 सीरीज का होगा. इस फोन का नाम Nothing Phone 3a Lite होगा. नथिंग ने अपनी इस सीरीज में तीन मॉडल्स लॉन्च किए हुए हैं, जिनके नाम Phone 3, Phone 3a और Phone 3a Pro है. अब कंपनी अपनी इसी फोन सीरीज का एक सस्ता मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसका नाम Nothing Phone 3a Lite है. इस फोन को Geekbench और BIS (Bureau of Indian Standards) वेबसाइट पर लिस्ट किया गया है. आइए हम आपको इस फोन की कुछ डिटेल्स बताते हैंय

Geekbench लिस्टिंग से क्या पता चला?

टेक टिप्स्टर Anvin (@ZionsAnvin) ने X (पुराना नाम ट्विटर) पर बताया कि Nothing Phone 3a Lite का मॉडल नंबर A001T है. Geekbench की लिस्टिंग में इस फोन के कई अहम डिटेल्स सामने आए हैं:

इससे साफ है कि कंपनी अपने यूज़र्स को फोन मिड-रेंज सेगमेंट में काफी मजबूत परफॉर्मेंस देने की तैयारी कर रही है. आपको बता दें कि भारत में Nothing Phone 3a की मौजूदा कीमत करीब 22-23 हजार रुपये है. ऐसे में इस फोन से सस्ता मॉडल यानी Nothing Phone 3a Lite 20,000 रुपये से भी कम कीमत में लॉन्च किया जा सकता है.

GPU स्कोर का चला पता

एक और लीक्स्टर Abhishek Yadav (@yabhishekhd) ने X पर बताया कि इस फोन ने OpenCL GPU टेस्ट में 2,467 पॉइंट्स हासिल किए हैं. हालांकि, इन बेंचमार्क्स को अब तक किसी ऑफिशियल सोर्स ने कन्फर्म नहीं किया है, लेकिन ये स्कोर्स दिखाते हैं कि फोन ग्राफिक्स और गेमिंग के मामले में बढ़िया परफॉर्म करेगा.