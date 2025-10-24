Nothing Phone 3a Lite: जल्द लॉन्च होगा सस्ता लेकिन पावरफुल, जानें संभावित स्पेसिफिकेशन्स
Nothing Phone 3a Lite जल्द भारत में लॉन्च हो सकता है, जिसमें MediaTek Dimensity 7300 चिपसेट और Android 15 बेस्ड ओएस मिलने की उम्मीद है.
हैदराबाद: नथिंग जल्द ही अपना एक नया फोन लॉन्च करने वाला है. यह फोन नथिंग फोन 3 सीरीज का होगा. इस फोन का नाम Nothing Phone 3a Lite होगा. नथिंग ने अपनी इस सीरीज में तीन मॉडल्स लॉन्च किए हुए हैं, जिनके नाम Phone 3, Phone 3a और Phone 3a Pro है. अब कंपनी अपनी इसी फोन सीरीज का एक सस्ता मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसका नाम Nothing Phone 3a Lite है. इस फोन को Geekbench और BIS (Bureau of Indian Standards) वेबसाइट पर लिस्ट किया गया है. आइए हम आपको इस फोन की कुछ डिटेल्स बताते हैंय
Geekbench लिस्टिंग से क्या पता चला?
टेक टिप्स्टर Anvin (@ZionsAnvin) ने X (पुराना नाम ट्विटर) पर बताया कि Nothing Phone 3a Lite का मॉडल नंबर A001T है. Geekbench की लिस्टिंग में इस फोन के कई अहम डिटेल्स सामने आए हैं:
- Dimensity 7300 (Mali-G615 MC2 GPU)
- Android 15
इससे साफ है कि कंपनी अपने यूज़र्स को फोन मिड-रेंज सेगमेंट में काफी मजबूत परफॉर्मेंस देने की तैयारी कर रही है. आपको बता दें कि भारत में Nothing Phone 3a की मौजूदा कीमत करीब 22-23 हजार रुपये है. ऐसे में इस फोन से सस्ता मॉडल यानी Nothing Phone 3a Lite 20,000 रुपये से भी कम कीमत में लॉन्च किया जा सकता है.
GPU स्कोर का चला पता
एक और लीक्स्टर Abhishek Yadav (@yabhishekhd) ने X पर बताया कि इस फोन ने OpenCL GPU टेस्ट में 2,467 पॉइंट्स हासिल किए हैं. हालांकि, इन बेंचमार्क्स को अब तक किसी ऑफिशियल सोर्स ने कन्फर्म नहीं किया है, लेकिन ये स्कोर्स दिखाते हैं कि फोन ग्राफिक्स और गेमिंग के मामले में बढ़िया परफॉर्म करेगा.
Specifications
◼️ MediaTek Dimensity 7300
🎮 Mali-G615 MC2 GPU
🍭 Android 15
Nothing Phone 3a Lite: संभावित वेरिएंट और प्राइस
रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फोन 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट में आ सकता है. इसके कलर ऑप्शंस की बात करें तो यह फोन ब्लैक और व्हाइट - दो कलर्स के ऑप्शन मिल सकते हैं.
संभावित कीमत:
- इस फोन की कीमत Nothing Phone 3a से कम रहने की उम्मीद है.
- फिलहाल, Phone 3a की शुरुआती कीमत ₹22,999 (8GB + 128GB) थी.
- इसका मतलब है कि Phone 3a Lite की कीमत लगभग ₹18,000–₹20,000 के बीच हो सकती है.
Phone 3a Lite = CMF Phone 2 Pro का ट्वीक्ड वर्जन?
कई रिपोर्ट्स का दावा है कि Phone 3a Lite, CMF Phone 2 Pro का थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन हो सकता है, जिसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे. आपको बता दें कि CMF नथिंग की ही एक सब-ब्रांड कंपनी है. ऐसे में CMF Phone 2 Pro के फीचर्स को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि Lite वर्जन में इनमें से कुछ स्पेसिफिकेशन रिपीट हो सकते हैं. अगर Nothing इसी बेस पर काम कर रहा है, तो Lite वर्जन में स्लीक डिजाइन और पॉवरफुल बैटरी मिलने की पूरी उम्मीद है.
भारत में लॉन्च कब तक हो सकता है?
BIS लिस्टिंग के बाद साफ है कि Nothing Phone 3a Lite का भारत में लॉन्च जल्द ही हो सकता है. कंपनी आने वाले महीनों में इसे ग्लोबली लॉन्च करेगी, जिसमें भारत एक प्रमुख मार्केट रहेगा. इस फोन में यूज़र्स के लिए क्या-क्या चीजें खास हो सकती हैं, इसकी लिस्ट नीचे लिखी हुई है:
- 5G सपोर्ट वाला सस्ता Nothing फोन
- Android 15 का क्लीन एक्सपीरियंस
- प्रीमियम डिजाइन के साथ लाइटवेट बॉडी
- गेमिंग और ग्राफिक्स के लिए अच्छा परफॉर्मेंस
- लगभग ₹20,000 से कम की कीमत