Nothing Phone 3a Lite: भारत में लॉन्च हुआ नथिंग का सबसे सस्ता फोन, जानें कीमत और फीचर्स

नथिंग ने भारत में अभी तक का अपना सबसे कम कीमत वाला फोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Nothing Phone 3a Lite है.

Nothing Phone 3a Lite launched in two colour options.
Nothing Phone 3a Lite को कंपनी ने दो कलर्स में लॉन्च किया है. (फोटो क्रेडिट: Nothing)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 27, 2025 at 12:17 PM IST

हैदराबाद: नथिंग ने अभी तक के अपने सबसे सस्ते फोन यानी Nothing Phone 3a Lite को भारत में भी लॉन्च कर दिया है. नथिंग ने आज यानी 27 नवंबर 2025 को आयोजित हुए इवेंट के दौरान अपने इस फोन को भारत में लॉन्च किया है. इस फोन को कंपनी ने तीन कलर ऑप्शन्स में लॉन्च किया है, जिसमें व्हाइट और ब्लैक कलर्स शामिल है. कलर्स के मामले में कंपनी ने अपने पुराने पैटर्न को ही फॉलो किया है. इसके अलावा नथिंग ब्रांड अपने यूनिक डिजाइन के लिए जाना जाता है और इस फोन के बैक साइड में भी यूज़र्स को वैसा ही बैक डिजाइन देखने को मिलेगा. आइए हम आपको इस फोन की डिटेल्स बताते हैं.

Nothing Phone 3a Lite की कीमत

  • Nothing Phone 3a Lite की कीमत 20,999 रुपये से शुरू होती है, जिसमें 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलता है.
  • इस फोन का दूसरा वेरिएंट 256GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 22,999 रुपये है.
  • इस दोनों वेरिएंट्स पर कंपनी ICICI और OneCard के जरिए लॉन्च ऑफर दे रही है, जिसके बाद इन दोनों की कीमत क्रमश: 19,999 और 21,999 रुपये है.

Nothing Phone 3a Lite को तीन कलर्स में लॉन्च किया गया है, जिसमें ब्लैक, ब्लू और व्हाइट कलर शामिल है. लाइट ब्लू कलर को कंपनी ने खासतौर पर भारतीय यूज़र्स के लिए ही लॉन्च किया है. इस फोन की बिक्री 5 दिसंबर से होगी. इसे Flipkart, Vijay Sales, Croma समेत तमाम लीडिंग रिटेल स्टोर्स के जरिए खरीदा जा सकता है.

कैटेगिरीडिटेल्स
डिस्प्ले6.77-इंच Flexible AMOLED 1080 × 2392 pixels (387 PPI) 120Hz रिफ्रेश रेट, 3000 nits पीक ब्राइटनेस, 2160Hz PWM डिमिंग Panda Glass (सामने-पीछे)
प्रोसेसर और मेमोरीMediaTek Dimensity 7300 Pro 8GB RAM + 8GB तक Virtual RAM 128GB / 256GB स्टोरेज + microSD से 2TB तक बढ़ाया जा सकता है
सॉफ्टवेयरNothing OS 3.5 (Android 15 आधारित) 3 बड़े Android अपडेट + 6 साल Security updates मिलेंगे
रियर कैमरा

• 50MP मुख्य कैमरा (OIS + EIS)

• 8MP अल्ट्रावाइड (119.5° FoV)

• तीसरा सेंसर (संभवतः 2MP मैक्रो/डेप्थ)

4K@30fps, 1080p@120fps स्लो-मो, Ultra XDR, Night Mode, Motion Capture

फ्रंट कैमरा16MP सेल्फी कैमरा
बैटरी और चार्जिंग5,000mAh 33W फास्ट चार्जिंग + 5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग (चार्जर बॉक्स में नहीं)
कनेक्टिविटीDual Nano-SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS In-display फिंगरप्रिंट सेंसर
बिल्ड और प्रोटेक्शनIP54 डस्ट & स्प्लैश रेसिस्टेंट Panda Glass (सामने और पीछे) आकार: 164 × 78 × 8.3 mm वज़न: 199 ग्राम
अन्य फीचर्सGlyph Interface (पीठ पर LED लाइट्स), Widevine L1, मोनो स्पीकर

टेलीफोटो लेंस की कमी

हमने इस फोन का रिव्यू तो नहीं किया है, लेकिन इसके स्पेसिफिकेशन्स को देखकर एक कमी तो साफ नज़र आ रही है. नथिंग ने अपने इस फोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप तो दिया है, लेकिन टेलीफोटो लेंस (Telephoto Lens) नहीं दिया गया है. वहीं, नथिंग की सब-ब्रांड कंपनी CMF ने अपने आखिरी लॉन्च फोन यानी CMF Phone 2 Pro में 50MP OV50D Telephoto लेंस दिया गया है, जिसका अपर्चर f/1.85 है और सेंसर साइज़ 1/2.88 है, जिसके साथ 50MP का GN9 वाइड एंगल कैमरा दिया गया है, जिसका अपर्चर f/1.88 और सेंसर साइज़ 1/1.57 है. इन दोनों के अलावा इस फोन में 8MP का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी दिया गया है और इस फोन की फ्लिपकार्ट पर मौजूदा कीमत 17,499 रुपये है, जिसमें 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला बेस वेरिएंट मिलता है.

