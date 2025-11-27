ETV Bharat / technology

Nothing Phone 3a Lite: भारत में लॉन्च हुआ नथिंग का सबसे सस्ता फोन, जानें कीमत और फीचर्स

Nothing Phone 3a Lite को कंपनी ने दो कलर्स में लॉन्च किया है. ( फोटो क्रेडिट: Nothing )

हैदराबाद: नथिंग ने अभी तक के अपने सबसे सस्ते फोन यानी Nothing Phone 3a Lite को भारत में भी लॉन्च कर दिया है. नथिंग ने आज यानी 27 नवंबर 2025 को आयोजित हुए इवेंट के दौरान अपने इस फोन को भारत में लॉन्च किया है. इस फोन को कंपनी ने तीन कलर ऑप्शन्स में लॉन्च किया है, जिसमें व्हाइट और ब्लैक कलर्स शामिल है. कलर्स के मामले में कंपनी ने अपने पुराने पैटर्न को ही फॉलो किया है. इसके अलावा नथिंग ब्रांड अपने यूनिक डिजाइन के लिए जाना जाता है और इस फोन के बैक साइड में भी यूज़र्स को वैसा ही बैक डिजाइन देखने को मिलेगा. आइए हम आपको इस फोन की डिटेल्स बताते हैं.

Nothing Phone 3a Lite को तीन कलर्स में लॉन्च किया गया है, जिसमें ब्लैक, ब्लू और व्हाइट कलर शामिल है. लाइट ब्लू कलर को कंपनी ने खासतौर पर भारतीय यूज़र्स के लिए ही लॉन्च किया है. इस फोन की बिक्री 5 दिसंबर से होगी. इसे Flipkart, Vijay Sales, Croma समेत तमाम लीडिंग रिटेल स्टोर्स के जरिए खरीदा जा सकता है.

कैटेगिरी डिटेल्स डिस्प्ले 6.77-इंच Flexible AMOLED 1080 × 2392 pixels (387 PPI) 120Hz रिफ्रेश रेट, 3000 nits पीक ब्राइटनेस, 2160Hz PWM डिमिंग Panda Glass (सामने-पीछे) प्रोसेसर और मेमोरी MediaTek Dimensity 7300 Pro 8GB RAM + 8GB तक Virtual RAM 128GB / 256GB स्टोरेज + microSD से 2TB तक बढ़ाया जा सकता है सॉफ्टवेयर Nothing OS 3.5 (Android 15 आधारित) 3 बड़े Android अपडेट + 6 साल Security updates मिलेंगे रियर कैमरा • 50MP मुख्य कैमरा (OIS + EIS) • 8MP अल्ट्रावाइड (119.5° FoV) • तीसरा सेंसर (संभवतः 2MP मैक्रो/डेप्थ) 4K@30fps, 1080p@120fps स्लो-मो, Ultra XDR, Night Mode, Motion Capture फ्रंट कैमरा 16MP सेल्फी कैमरा बैटरी और चार्जिंग 5,000mAh 33W फास्ट चार्जिंग + 5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग (चार्जर बॉक्स में नहीं) कनेक्टिविटी Dual Nano-SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS In-display फिंगरप्रिंट सेंसर बिल्ड और प्रोटेक्शन IP54 डस्ट & स्प्लैश रेसिस्टेंट Panda Glass (सामने और पीछे) आकार: 164 × 78 × 8.3 mm वज़न: 199 ग्राम अन्य फीचर्स Glyph Interface (पीठ पर LED लाइट्स), Widevine L1, मोनो स्पीकर

टेलीफोटो लेंस की कमी

हमने इस फोन का रिव्यू तो नहीं किया है, लेकिन इसके स्पेसिफिकेशन्स को देखकर एक कमी तो साफ नज़र आ रही है. नथिंग ने अपने इस फोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप तो दिया है, लेकिन टेलीफोटो लेंस (Telephoto Lens) नहीं दिया गया है. वहीं, नथिंग की सब-ब्रांड कंपनी CMF ने अपने आखिरी लॉन्च फोन यानी CMF Phone 2 Pro में 50MP OV50D Telephoto लेंस दिया गया है, जिसका अपर्चर f/1.85 है और सेंसर साइज़ 1/2.88 है, जिसके साथ 50MP का GN9 वाइड एंगल कैमरा दिया गया है, जिसका अपर्चर f/1.88 और सेंसर साइज़ 1/1.57 है. इन दोनों के अलावा इस फोन में 8MP का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी दिया गया है और इस फोन की फ्लिपकार्ट पर मौजूदा कीमत 17,499 रुपये है, जिसमें 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला बेस वेरिएंट मिलता है.