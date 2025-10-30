ETV Bharat / technology

नया Nothing Phone 3a Lite खरीदने से पहले जान लें क्या हैं इसके टॉप फीचर्स

हैदराबाद: कार्ल पेई के नेतृत्व वाली स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Nothing ने अपने लेटेस्ट मिड-रेंज स्मार्टफोन Nothing Phone 3a Lite को वैश्विक स्तर पर लॉन्च कर दिया है. Nothing Phone 3a सीरीज़ के इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 7300 Pro चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है, जिसके साथ 8GB RAM और 256GB तक के स्टोरेज को जोड़ा गया है.

इसके अलावा, इस स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 50-मेगापिक्सल का मुख्य सेंसर और 8-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा लगाया गया है. यह USB टाइप-C केबल के माध्यम से 33W वायर्ड फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है. यह नया हैंडसेट चुनिंदा बाज़ारों में बिक्री के लिए उतार दिया गया है.

Nothing Phone 3a Lite की कीमत

नए Nothing Phone 3a Lite की कीमत की बात करें तो इसकी शुरुआती कीमत 8GB RAM और 128GB इनबिल्ट स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए 249 यूरो यानी लगभग 25,600 रुपये है. यूके में, यही मॉडल 249 पाउंड यानी लगभग 29,000 रुपये में उतारा गया है. इसके टॉप-ऑफ़-द-लाइन 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 279 यूरो यानी लगभग 28,700 रुपये है. जबकि यूके में, इसी कॉन्फ़िगरेशन की कीमत 279 पाउंड यानी लगभग 32,500 रुपये है.

Nothing Phone 3a Lite के स्पेसिफिकेशन

नया Nothing Phone 3a Lite एक डुअल सिम 5G स्मार्टफोन है, जो एंड्रॉइड 15-आधारित NothingOS 3.5 पर चलता है. टेक कंपनी ने इस फ़ोन के लिए तीन साल तक प्रमुख एंड्रॉइड अपडेट और छह साल तक सुरक्षा अपडेट देने का वादा किया है. इसमें 6.77 इंच का फुल-एचडी+ (1,080x2,392 पिक्सल) फ्लेक्सिबल AMOLED डिस्प्ले इस्तेमाल किया गया है.

इसका स्क्रीन अडैप्टिव रिफ्रेश रेट 120Hz तक, पीक एचडीआर ब्राइटनेस 3,000 निट्स, 387ppi पिक्सल डेंसिटी और 1,000Hz टच सैंपलिंग रेट है. इस फोन में 1.07 बिलियन कलर्स और 2,160Hz PWM डिमिंग भी मिलता है. नए Nothing Phone 3a Lite में ऑक्टा-कोर 4nm MediaTek Dimensity 7300 Pro चिपसेट के साथ 8GB रैम दी गई है.