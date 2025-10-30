नया Nothing Phone 3a Lite खरीदने से पहले जान लें क्या हैं इसके टॉप फीचर्स
Nothing ने अपने लेटेस्ट मिड-रेंज स्मार्टफोन Nothing Phone 3a Lite को वैश्विक स्तर पर लॉन्च कर दिया है. इसकी शुरुआती कीमत 249 यूरो है.
Published : October 30, 2025 at 1:43 PM IST
हैदराबाद: कार्ल पेई के नेतृत्व वाली स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Nothing ने अपने लेटेस्ट मिड-रेंज स्मार्टफोन Nothing Phone 3a Lite को वैश्विक स्तर पर लॉन्च कर दिया है. Nothing Phone 3a सीरीज़ के इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 7300 Pro चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है, जिसके साथ 8GB RAM और 256GB तक के स्टोरेज को जोड़ा गया है.
इसके अलावा, इस स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 50-मेगापिक्सल का मुख्य सेंसर और 8-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा लगाया गया है. यह USB टाइप-C केबल के माध्यम से 33W वायर्ड फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है. यह नया हैंडसेट चुनिंदा बाज़ारों में बिक्री के लिए उतार दिया गया है.
Nothing Phone 3a Lite की कीमत
नए Nothing Phone 3a Lite की कीमत की बात करें तो इसकी शुरुआती कीमत 8GB RAM और 128GB इनबिल्ट स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए 249 यूरो यानी लगभग 25,600 रुपये है. यूके में, यही मॉडल 249 पाउंड यानी लगभग 29,000 रुपये में उतारा गया है. इसके टॉप-ऑफ़-द-लाइन 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 279 यूरो यानी लगभग 28,700 रुपये है. जबकि यूके में, इसी कॉन्फ़िगरेशन की कीमत 279 पाउंड यानी लगभग 32,500 रुपये है.
Nothing Phone 3a Lite के स्पेसिफिकेशन
नया Nothing Phone 3a Lite एक डुअल सिम 5G स्मार्टफोन है, जो एंड्रॉइड 15-आधारित NothingOS 3.5 पर चलता है. टेक कंपनी ने इस फ़ोन के लिए तीन साल तक प्रमुख एंड्रॉइड अपडेट और छह साल तक सुरक्षा अपडेट देने का वादा किया है. इसमें 6.77 इंच का फुल-एचडी+ (1,080x2,392 पिक्सल) फ्लेक्सिबल AMOLED डिस्प्ले इस्तेमाल किया गया है.
इसका स्क्रीन अडैप्टिव रिफ्रेश रेट 120Hz तक, पीक एचडीआर ब्राइटनेस 3,000 निट्स, 387ppi पिक्सल डेंसिटी और 1,000Hz टच सैंपलिंग रेट है. इस फोन में 1.07 बिलियन कलर्स और 2,160Hz PWM डिमिंग भी मिलता है. नए Nothing Phone 3a Lite में ऑक्टा-कोर 4nm MediaTek Dimensity 7300 Pro चिपसेट के साथ 8GB रैम दी गई है.
इस फ़ोन में 256GB तक की बिल्ट-इन स्टोरेज भी दी गई है, जिसे माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट के ज़रिए 2TB तक बढ़ाया जा सकता है. Phone 3a Lite में रियर पैनल पर ग्लिफ़ लाइट नोटिफिकेशन इंडिकेटर भी दिया गया है.
Nothing Phone 3a Lite का कैमरा सेटअप
फोटोग्राफी के लिए, Phone 3a Lite में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 1/1.57-इंच सैमसंग सेंसर (f/1.88), ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन (OIS) और इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाइज़ेशन (EIS) के साथ आता है. वहीं दूसरा, 8-मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा (f/2.2) और 119.5-डिग्री फील्ड ऑफ़ व्यू कैमरा भी मिलता है.
कंपनी ने Nothing Phone 3a Lite के रियर पैनल पर तीसरे कैमरे के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी है. स्मार्टफोन में सामने की तरफ, 16-मेगापिक्सल (f/2.45) का सेल्फी कैमरा लगाया गया है, जो होल-पंच डिस्प्ले कटआउट के अंदर सेट किया गया है.
Nothing Phone 3a Lite 30fps पर 4K रिज़ॉल्यूशन वीडियो रिकॉर्डिंग, 60fps तक 1080p रिकॉर्डिंग और 120fps पर 1080p स्लो-मो रिकॉर्डिंग को भी सपोर्ट करता है. इसमें ट्रूलेंस इंजन 4.0 मिलता है और यह मोशन कैप्चर, पोर्ट्रेट ऑप्टिमाइज़र और नाइट मोड को सपोर्ट करता है.
Nothing Phone 3a Lite की बैटरी और चार्जिंग
नए Nothing Phone 3a Lite में मिलने वाली बैटरी की बात करें तो, इसमें 5,000mAh की बैटरी मिलती है, जो 33W वायर्ड फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. यह 5W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है. इस स्मार्टफोन का डाइमेंशन 164×78×8.3 मिमी है और इसका वज़न लगभग 199 ग्राम रखा गया है.