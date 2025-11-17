ETV Bharat / technology

Nothing Phone 3a Lite: भारत में इस दिन लॉन्च होगा सबसे सस्ता नथिंग फोन! जानें कीमत और फीचर्स

Nothing Phone 3a Lite के ग्लोबल मॉडल की बात करें तो इस फोन में 6.77 इंच की फुल एचडी प्लस (1,080×2,392 pixels) Flexible AMOLED स्क्रीन दी गई है. इस फोन की स्क्रीन एडेप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ आती है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz, पीक एचडीआर ब्राइटनेस 3000 निट्स, 387ppi पिक्सल डेनिसिटी और 1000Hz टच सैंपलिंग रेट है.

आज यानी 17 नवंबर 2025 को कंपनी ने आधिकारिक तौर पर कंफर्म कर दिया है कि Nothing Phone 3a Lite को भारत में किस दिन लॉन्च किया जाएगा. कंपनी के मुताबिक, भारत में इस फोन को 27 नवंबर की दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा. आइए हम आपको नथिंग के सबसे सस्ते फोन में मौजूद स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में बातते हैं. इसके अलावा हम इस फोन की संभावित कीमत के बारे में भी चर्चा करेंगे.

हैदराबाद: यूनाइटेड किंग्डम बेस्ड स्मार्टफोन कंपनी नथिंग भारत में अभी तक के अपने सबसे सस्ते स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाली है. इस फोन का नाम Nothing Phone 3a Lite है. कंपनी ने इस फोन को पिछले महीने की 29 अक्टूबर को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया था और अब इसे भारत में लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है.

इस फोन के ग्लोबल वेरिएंट में प्रोसेसर के लिए कंपनी ने octa core 4nm MediaTek Dimensity 7300 Pro चिप दिया है, जो 8GB RAM और 256GB तक के स्टोरेज के साथ आता है. इस फोन के स्टोरेज को माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 2TB तक बढ़ाया जा सकता है. इसमें 16GB तक वर्चुअल रैम बढ़ाने की सुविधा भी दी गई है. फ्लिकार्ट पर जारी किए गए डेडिकेटेड पेज के मुताबिक, इस फोन पर गेमर्स 120FPS पर BGMI खेल सकते हैं. इस फोन के पिछले हिस्से पर नोटिफिकेशन इंडिकेटर के लिए Glyph Light दी गई है.

इस फोन के पिछले हिस्से पर कंपनी ने ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया है. इस कैमरा सेटअप का मेन कैमरा 50MP का है, जिसका अपर्चर f/1.88 है. इस कैमरे का सेंसर साइज 1/1.57" है. इस फोन का दूसरा बैक कैमरा 8MP का है, जिसका अपर्चर (f/2.2) है. इसका अल्ट्रा वाइड लेंस 119.5 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू कवर करता है. इसके अलावा फोन में एक तीसरा कैमरा भी है, जो मैक्रो सेंसर के साथ आता है जिससे आप 4cm दूरी से मैक्रो फोटोग्राफी कर सकते हैं. इस फोन के अगले हिस्से पर होल पंच कटआउट दिया गया है, जिसमें सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16MP का कैमरा सेंसर दिया गया है और उसका अपर्चर f/2.45 है. इस फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है, जिसके साथ 33W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 5W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है.

यह फोन Android 15 पर बेस्ड Nothing OS 3.5 पर रन करेगा. इस फोन में Essential Space जैसे फीचर्स भी मिलेंगे. इनके अलावा यह भी कंफर्म हो गया है कि कंपनी इस फोन को भारत में भी ब्लैंक एंड व्हाइट के दो कलर ऑप्शन्स में लॉन्च करेगी. ऊपर बताए गए सभी फीचर्स को कंपनी ने आधिकारिक तौर पर कंफर्म कर दिया है. इस फोन की बिक्री फ्लिपकार्ट पर होगी.

फीचर डिटेल्स डिस्प्ले 6.77 इंच FHD+ Flexible AMOLED, 120Hz रिफ्रेश रेट, 3000 निट्स ब्राइटनेस प्रोसेसर MediaTek Dimensity 7300 Pro रैम और स्टोरेज 8GB RAM + 128GB / 256GB स्टोरेज (2TB एक्सपेंडेबल) सॉफ्टवेयर Nothing OS 3.5 (Android 16 पर बेस्ड) अपडेट्स 3 Android अपग्रेड + 6 साल के सिक्योरिटी पैच कैमरा ट्रिपल रियर कैमरा: 50MP प्राइमरी + 8MP अल्ट्रावाइड + तीसरा मैक्रो सेंसर सेल्फी कैमरा 16MP बैटरी 5000mAh, 33W फास्ट चार्जिंग + 5W रिवर्स चार्जिंग डिज़ाइन Panda Glass प्रोटेक्शन, IP54 डस्ट और स्प्लैश रेसिस्टेंस कनेक्टिविटी Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS

Nothing Phone 3a Lite की कीमत

इस फोन के ग्लोबल मॉडल को की यूरोप में शुरुआती कीमत EUR 249 (लगभग 25,600 रुपये) है, जिसमें यूज़र्स को 8GB RAM और 128GB स्टोरेज की सुविधा मिलती है. इस फोन का दूसरा वेरिएंट 8GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी यूरोप में कीमत EUR 279 (लगभग 28,700 रुपये) है.

अब इस फोन के भारतीय कीमत पर बात करें तो हमारे हिसाब से भारत में इस फोन को 19,999 -22,000 रुपये की शुरुआती रेंज में लॉन्च किया जा सकता है, यानी फोन की शुरुआती कीमत 20,000 रुपये से कम हो सकती है, क्योंकि इस वक्त फ्लिपकार्ट पर Nothing Phone 3a को 24,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर बेचा जा रहा है, जो कि Nothing Phone 3a Lite का अपग्रेडेड वर्ज़न है. बहरहाल, इस फोन को इंडियन वेरिएंट की असली कीमत और स्पेसिफिकेशन्स की पक्की जानकारी तो 27 नवंबर को ही मिलेगी.