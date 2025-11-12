भारत में जल्द लॉन्च होगा सबसे सस्ता Nothing Phone, 8GB RAM के साथ मिलेगा 2TB स्टोरेज!
Nothing Phone 3a Lite भारत में जल्द लॉन्च होने वाला है. कंपनी ने इस फोन का लॉन्च कंफर्म कर दिया है.
Published : November 12, 2025 at 2:01 PM IST
हैदराबाद: ब्रिटेन के स्मार्टफोन ब्रांड नथिंग ने अक्टूबर में अपना एक मिडरेंज स्मार्टफोन ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया था, जिसका नाम Nothing Phone 3a Lite है. अब कंपनी अपने इस फोन को भारत में लॉन्च करने की तैयारी भी पूरी कर चुकी है. कंपनी ने अपने आधिकारिक एक्स (पुराना नाम ट्विटर) अकाउंट के जरिए Nothing Phone 3a Lite का एक टीज़र रिलीज़ किया है. इस टीज़र के जरिए कंपनी ने अपने इस नए फोन का इंडिया लॉन्च कंफर्म कर दिया है.
कंपनी ने अपने इस सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा - “Lite-ning is always accompanied by something more.” इसका मतलब है कि फोन के साथ कुछ स्पेशल ऑफर या एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स भी मिल सकते हैं. हालांकि, कंपनी ने अभी तक अपने इस फोन की लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कंपनी ने फोन के स्टेट्स में “Coming Soon” लिखा है, जिसका मतलब है कि भारत में इस फोन को जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है.
Lite-ning is always accompanied by something more.— Nothing India (@nothingindia) November 11, 2025
Phone (3a) Lite + 🎁
Coming soon to India. pic.twitter.com/NA4iM0Mpg1
इसके अलावा Nothing Phone 3a Lite के टीज़र इमेज में फोन के दो कलर ऑप्शन्स - ब्लैक और व्हाइट दिखाई दे रहे हैं. आपको बता दें कि कंपनी ने इस फोन का ग्लोबल मॉडल भी इन्हीं दो कलर्स में लॉन्च किया था. आइए अब हम आपको इस फोन के ग्लोबल मॉडल के आधार पर इसके भारतीय मॉडल के संभावित स्पेसिफिकेशन्स के बारे में बताते हैं.
|फीचर
|डिटेल्स
|डिस्प्ले
|6.77 इंच FHD+ Flexible AMOLED, 120Hz रिफ्रेश रेट, 3000 निट्स ब्राइटनेस
|प्रोसेसर
|MediaTek Dimensity 7300 Pro
|रैम और स्टोरेज
|8GB RAM + 128GB / 256GB स्टोरेज (2TB एक्सपेंडेबल)
|सॉफ्टवेयर
|Nothing OS 3.5 (Android 16 पर बेस्ड)
|अपडेट्स
|3 Android अपग्रेड + 6 साल के सिक्योरिटी पैच
|कैमरा
|ट्रिपल रियर कैमरा: 50MP प्राइमरी + 8MP अल्ट्रावाइड + तीसरा सेंसर (अनस्पेसिफाइड)
|सेल्फी कैमरा
|16MP
|बैटरी
|5000mAh, 33W फास्ट चार्जिंग + 5W रिवर्स चार्जिंग
|डिज़ाइन
|Panda Glass प्रोटेक्शन, IP54 डस्ट और स्प्लैश रेसिस्टेंस
|कनेक्टिविटी
|Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS
खास बात – नई Glyph Light
Nothing Phone 3a Lite की सबसे खास बातों में से एक इसमें मिलने वाली नई डिज़ाइन वाली Glyph Light है. नथिंग कंपनी ने मोबाइल फोन इंडस्ट्री में अपनी एक अलग और यूनिक पहचान अपने ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन और पारंपरिक Glyph Interface की वजह से बनाई थी. अब इस बार कंपनी ने Phone 3a Lite में पारंपरिक Glyph Interface की जगह नया Glyph Light सिस्टम दिया है, जो नोटिफिकेशन और अलर्ट के लिए काम करता है. यह फीचर यूज़र्स को आकर्षित कर सकता है.
परफॉर्मेंस और बैटरी
इस फोन में कंपनी प्रोसेसर के लिए Dimensity 7300 Pro चिपसेट दे सकती है, जो 5000mAh बैटरी के साथ 33W फास्ट चार्जिंग के साथ आएगी. अब देखना होगा कि इस फोन की कीमत कितनी होती है. हालांकि, इस वक्त फ्लिपकार्ट पर Nothing Phone 3a की शुरुआती कीमत 24,999 रुपये है. ऐसे में नथिंग अपने इसी फोन के लाइट वर्ज़न यानी Phone 3a Lite को 20,000-22,000 रुपये की शुरुआती रेंज में लॉन्च कर सकती है. हालांकि, ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी अपने इस फोन की शुरुआती वेरिएंट 20,000 रुपये से कम यानी 19,999 रुपये में लॉन्च कर दे. हालांकि, कंपनी ने अभी तक अपने इस फोन कीमत के बारे में कोई जानकारी या हिंट नहीं दिया है.