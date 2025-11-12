ETV Bharat / technology

भारत में जल्द लॉन्च होगा सबसे सस्ता Nothing Phone, 8GB RAM के साथ मिलेगा 2TB स्टोरेज!

Nothing Phone 3a Lite जल्द भारत में लॉन्च होने वाला है, जिसमें नया Glyph Light मिलेगा. ( फोटो क्रेडिट: X/Nothing )

हैदराबाद: ब्रिटेन के स्मार्टफोन ब्रांड नथिंग ने अक्टूबर में अपना एक मिडरेंज स्मार्टफोन ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया था, जिसका नाम Nothing Phone 3a Lite है. अब कंपनी अपने इस फोन को भारत में लॉन्च करने की तैयारी भी पूरी कर चुकी है. कंपनी ने अपने आधिकारिक एक्स (पुराना नाम ट्विटर) अकाउंट के जरिए Nothing Phone 3a Lite का एक टीज़र रिलीज़ किया है. इस टीज़र के जरिए कंपनी ने अपने इस नए फोन का इंडिया लॉन्च कंफर्म कर दिया है. कंपनी ने अपने इस सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा - “Lite-ning is always accompanied by something more.” इसका मतलब है कि फोन के साथ कुछ स्पेशल ऑफर या एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स भी मिल सकते हैं. हालांकि, कंपनी ने अभी तक अपने इस फोन की लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कंपनी ने फोन के स्टेट्स में “Coming Soon” लिखा है, जिसका मतलब है कि भारत में इस फोन को जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है. इसके अलावा Nothing Phone 3a Lite के टीज़र इमेज में फोन के दो कलर ऑप्शन्स - ब्लैक और व्हाइट दिखाई दे रहे हैं. आपको बता दें कि कंपनी ने इस फोन का ग्लोबल मॉडल भी इन्हीं दो कलर्स में लॉन्च किया था. आइए अब हम आपको इस फोन के ग्लोबल मॉडल के आधार पर इसके भारतीय मॉडल के संभावित स्पेसिफिकेशन्स के बारे में बताते हैं.