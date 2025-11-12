ETV Bharat / technology

भारत में जल्द लॉन्च होगा सबसे सस्ता Nothing Phone, 8GB RAM के साथ मिलेगा 2TB स्टोरेज!

Nothing Phone 3a Lite भारत में जल्द लॉन्च होने वाला है. कंपनी ने इस फोन का लॉन्च कंफर्म कर दिया है.

Nothing Phone 3a Lite is going to be launched in India soon, in which the new Glyph Light will be available.
Nothing Phone 3a Lite जल्द भारत में लॉन्च होने वाला है, जिसमें नया Glyph Light मिलेगा. (फोटो क्रेडिट: X/Nothing)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 12, 2025 at 2:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: ब्रिटेन के स्मार्टफोन ब्रांड नथिंग ने अक्टूबर में अपना एक मिडरेंज स्मार्टफोन ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया था, जिसका नाम Nothing Phone 3a Lite है. अब कंपनी अपने इस फोन को भारत में लॉन्च करने की तैयारी भी पूरी कर चुकी है. कंपनी ने अपने आधिकारिक एक्स (पुराना नाम ट्विटर) अकाउंट के जरिए Nothing Phone 3a Lite का एक टीज़र रिलीज़ किया है. इस टीज़र के जरिए कंपनी ने अपने इस नए फोन का इंडिया लॉन्च कंफर्म कर दिया है.

कंपनी ने अपने इस सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा - “Lite-ning is always accompanied by something more.” इसका मतलब है कि फोन के साथ कुछ स्पेशल ऑफर या एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स भी मिल सकते हैं. हालांकि, कंपनी ने अभी तक अपने इस फोन की लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कंपनी ने फोन के स्टेट्स में “Coming Soon” लिखा है, जिसका मतलब है कि भारत में इस फोन को जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है.

इसके अलावा Nothing Phone 3a Lite के टीज़र इमेज में फोन के दो कलर ऑप्शन्स - ब्लैक और व्हाइट दिखाई दे रहे हैं. आपको बता दें कि कंपनी ने इस फोन का ग्लोबल मॉडल भी इन्हीं दो कलर्स में लॉन्च किया था. आइए अब हम आपको इस फोन के ग्लोबल मॉडल के आधार पर इसके भारतीय मॉडल के संभावित स्पेसिफिकेशन्स के बारे में बताते हैं.

फीचरडिटेल्स
डिस्प्ले6.77 इंच FHD+ Flexible AMOLED, 120Hz रिफ्रेश रेट, 3000 निट्स ब्राइटनेस
प्रोसेसरMediaTek Dimensity 7300 Pro
रैम और स्टोरेज8GB RAM + 128GB / 256GB स्टोरेज (2TB एक्सपेंडेबल)
सॉफ्टवेयरNothing OS 3.5 (Android 16 पर बेस्ड)
अपडेट्स3 Android अपग्रेड + 6 साल के सिक्योरिटी पैच
कैमराट्रिपल रियर कैमरा: 50MP प्राइमरी + 8MP अल्ट्रावाइड + तीसरा सेंसर (अनस्पेसिफाइड)
सेल्फी कैमरा16MP
बैटरी5000mAh, 33W फास्ट चार्जिंग + 5W रिवर्स चार्जिंग
डिज़ाइनPanda Glass प्रोटेक्शन, IP54 डस्ट और स्प्लैश रेसिस्टेंस
कनेक्टिविटीWi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS

खास बात – नई Glyph Light

Nothing Phone 3a Lite की सबसे खास बातों में से एक इसमें मिलने वाली नई डिज़ाइन वाली Glyph Light है. नथिंग कंपनी ने मोबाइल फोन इंडस्ट्री में अपनी एक अलग और यूनिक पहचान अपने ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन और पारंपरिक Glyph Interface की वजह से बनाई थी. अब इस बार कंपनी ने Phone 3a Lite में पारंपरिक Glyph Interface की जगह नया Glyph Light सिस्टम दिया है, जो नोटिफिकेशन और अलर्ट के लिए काम करता है. यह फीचर यूज़र्स को आकर्षित कर सकता है.

परफॉर्मेंस और बैटरी

इस फोन में कंपनी प्रोसेसर के लिए Dimensity 7300 Pro चिपसेट दे सकती है, जो 5000mAh बैटरी के साथ 33W फास्ट चार्जिंग के साथ आएगी. अब देखना होगा कि इस फोन की कीमत कितनी होती है. हालांकि, इस वक्त फ्लिपकार्ट पर Nothing Phone 3a की शुरुआती कीमत 24,999 रुपये है. ऐसे में नथिंग अपने इसी फोन के लाइट वर्ज़न यानी Phone 3a Lite को 20,000-22,000 रुपये की शुरुआती रेंज में लॉन्च कर सकती है. हालांकि, ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी अपने इस फोन की शुरुआती वेरिएंट 20,000 रुपये से कम यानी 19,999 रुपये में लॉन्च कर दे. हालांकि, कंपनी ने अभी तक अपने इस फोन कीमत के बारे में कोई जानकारी या हिंट नहीं दिया है.

TAGGED:

NOTHING
NOTHING PHONE 3A LITE INDIA LAUNCH
NOTHING PHONE 3A LITE PRICE
NOTHING PHONE 3A LITE SPECIFICATION
NOTHING PHONE 3A LITE CAMERA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ग्रहों के राजा सूर्यदेव बदलने जा रहे राशि, 1 महीने तक दिखेगा असर, इन राशियों का लगेगा जैकपॉट

हज यात्रियों के लिए खुशखबरी: इंडियन कोटा तय, 175,025 श्रद्धालु जा सकेंगे सऊदी अरब

'मैं बचपन से रहमान सर संग काम करना चाहता था', 'पेड्डी' के गाने 'चिकिरी चिकिरी' पर राम चरण ने कही दिल की बात

म्युनिसिपल बॉन्ड बदलेंगे शहरों की किस्मत; दिवाला कानून से होगा कायाकल्प, जानें सबकुछ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.