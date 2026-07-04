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Nothing Phone 1 को मिला आखिरी बड़ा Android अपडेट, कंपनी ने पूरा किया अपना वादा!

ट्रांसपेरेंट डिजाइन और ग्लिफ इंटरफेस के लिए मशहूर यह फोन 2022 में 32,999 रुपये में भारत में लॉन्च हुआ था. ( Image Credit: Nothing Community )

हैदराबाद: लंदन की स्मार्टफोन कंपनी नथिंग ने अपने स्मार्टफोन करियर की शुरुआत साल 2022 में की थी, जब उन्होने अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया, जिसका नाम Nothing Phone 1 था. उस वक्त इस फोन ने अपने ट्रांसपैरेंट डिज़ाइन के साथ काफी लोकप्रियता हासिल की थी. अब यह फोन आधिकारिक तौर पर अपने सॉफ्टवेयर लाइफसाइकिल के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है. नथिंग ने अपने कम्यूनिटी फोरम पर एक पोस्ट के जरिए बताया है कि इस डिवाइस को Android 15 के साथ आखिरी बड़ा ओएस अपडेट मिल चुका है. इसके साथ ही फोन को जुलाई 2026 का सिक्योरिटी पैच भी दिया जा रहा है, जो इसके चार साल के सिक्योरिटी सपोर्ट कमिटमेंट को पूरा करता है. इसका मतलब अब हम कह सकते हैं कि नथिंग ने अपने पहले फोन के लिए जो वादा किया था, उसे अब पूरा भी कर दिया है. Nothing Phone 1 इस फोन को जुलाई 2022 में भारत में 32,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था. उस समय यह फोन Android 12 पर आधारित Nothing OS 1 के साथ आया था. पिछले चार सालों में इस फोन ने कुल तीन बड़े एंड्रॉयड अपग्रेड्स पाएं हैं और अब Android 15 के साथ इसका अपडेट सफर पूरी तरह थम गया है. कंपनी ने अपने पोस्ट में साफ किया है कि अपडेट इंस्टॉल करने के दौरान फोन थोड़ा गर्म हो सकता है और बैटरी की खपत भी सामान्य से ज्यादा हो सकती है, लेकिन प्रोसेस पूरा होते ही परफॉर्मेंस पहले जैसी सामान्य हो जाएगी.