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Nothing भारत में लॉन्च करने वाली है नई b सीरीज, कंपनी ने दिखाई पहली झलक

हालांकि कंपनी द्वारा जारी टीज़र वीडियो में और कोई डिटेल्स नहीं बताई गई हैं, लेकिन इसमें 'a' को 'b' में बदलते हुए दिखाया गया है, जिससे इस बात का संकेत मिलता है कि यह डिवाइस इसकी मौजूदा प्रोडक्ट कैटेगरी में से एक हो सकता है.

Nothing ने सोशल मीडिया पर शेयर किया टीजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में, लंदन की टेक फर्म ने एक नए Nothing प्रोडक्ट के लॉन्च को टीज़ किया, जो कंपनी के पहले 'b' सीरीज़ डिवाइस के तौर पर बाजार में उतारा जाएगा. हालांकि, कार्ल पेई की कंपनी ने न तो इस स्मार्टफोन का नाम बताया है और न ही प्रोडक्ट की कैटेगरी बताई है.

इसके अलावा, एक टिपस्टर ने यह भी दावा किया है कि कार्ल पेई की स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी अपने सब-ब्रांड के मौजूदा हैंडसेट प्रोजेक्ट्स को Nothing में ट्रांसफर करने के बाद भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने की योजना बना रही है. हालांकि, कंपनी ने अभी तक नए प्रोडक्ट का सही नाम और कैटेगरी नहीं बताई है.

हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Nothing भारत में अपने स्मार्टफोन की एक नई सीरीज को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए कंपनी ने इसका टीजर जारी किया है. यह स्मार्टफोन देश में नई 'b' सीरीज़ के हिस्से के तौर पर लॉन्च किया जाएगा. कंपनी फिलहाल स्मार्टफोन और वायरलेस ऑडियो प्रोडक्ट्स की एक नंबर्ड सीरीज़ बाजार में बेचती है. ऐसे में आने वाला प्रोडक्ट 'b' सफिक्स वाला पहला Nothing डिवाइस होगा.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Nothing अभी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के हिस्से के तौर पर हैंडसेट और हेडफ़ोन की नंबर वाली सीरीज़ बाजार में बेचता है, और इसके साथ ही एक 'a' सीरीज़ भी शामिल है, जो नंबर वाले मॉडल से सस्ती है. इसलिए, आने वाला डिवाइस किसी भी प्रोडक्ट लाइन के हिस्से के तौर पर आ सकता है.

कंपनी के हैंडसेट लाइनअप में सबसे नया एडिशन Nothing Phone 4a सीरीज़ है, जिसमें Nothing Phone 4a और Phone 4a Pro जैसे स्मार्टफोन शामिल हैं. इन स्मार्टफोन्स को भारत में 5 मार्च को लॉन्च किया गया था. वहीं दूसरी ओर, कंपनी Nothing Ear A की भी बिक्री कर रही है, जिसे भारतीय बाजार में अप्रैल 2024 में लॉन्च किया गया था.

इसके अलावा, टिपस्टर योगेश बरार (@heyitsyogesh) ने दावा किया है कि टेक फर्म के सब-ब्रांड CMF ने अपने सभी मौजूदा स्मार्टफोन प्रोजेक्ट्स Nothing को ट्रांसफर कर दिए हैं, क्योंकि CMF ने इस साल कोई भी नया हैंडसेट लॉन्च करने का अपना प्लान रोक दिया है. इसके साथ, CMF Phone 2 Pro के सक्सेसर के लॉन्च में भी देरी की गई है.

स्मार्टफोन निर्माता CMF ने इस बात की पुष्टि की है कि वह इस साल भारतीय बाजार में कोई फ़ोन लॉन्च नहीं करेगा, लेकिन टिपस्टर ने दावा किया है कि Nothing अगले महीने देश में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है. हालांकि, टिपस्टर ने यह भी बताया है कि आने वाला स्मार्टफोन नए 'b' प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के हिस्से के तौर पर लॉन्च किया जाएगा या नहीं.

Nothing Phone 4a की बात करें तो इसमें 6.78-इंच (1,224×2,720 पिक्सल) का LTPS फ्लेक्सिबल AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz तक का रिफ्रेश रेट और 4,500 nits तक की पीक ब्राइटनेस प्रदान करता है. इस स्मार्टफोन में क्वालकॉम का ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 7s Gen 4 चिपसेट इस्तेमाल किया गया है.

इसके बारे में दावा किया गया है कि यह प्रोसेसर 2.7GHz की पीक क्लॉक स्पीड प्रदान करता है. Nothing Phone 4a में नया ग्लिफ़ बार इंटरफ़ेस भी मिलता है. इसमें 63 मिनी-LED और छह अलग-अलग एड्रेसेबल ज़ोन दिया जाता है.