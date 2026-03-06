ETV Bharat / technology

Nothing Headphone (a) लॉन्च, 135 घंटे प्लेबैक और स्पेशल ऑडियो फीचर

Nothing ने नया Headphone (a) लॉन्च किया. इसमें 135 घंटे बैटरी, Adaptive ANC, Spatial Audio और कस्टम कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं.

The Nothing Headphone (a) is claimed to offer a great audio experience with Adaptive ANC.
Nothing Headphone (a) में Adaptive ANC के साथ शानदार ऑडियो अनुभव देने का दावा किया गया है. (Image Credit: Nothing)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 6, 2026 at 1:20 PM IST

4 Min Read
हैदराबाद: ब्रिटेन की टेक कंपनी नथिंग ने अपने नए ओवर-ईयर हेडफोन्स Nothing Headphone (a) को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इन्हें अपने नए स्मार्टफोन सीरीज़ Nothing Phone (4a) series के साथ पेश किया है. यह कंपनी के ऑडियो पोर्टफोलियो में दूसरा ओवर-ईयर हेडफोन है, जिसे खास तौर पर किफायती कीमत और स्टाइलिश डिजाइन के साथ उतारा गया है.

कंपनी का कहना है कि यह नया हेडफोन फ्लैगशिप मॉडल Nothing Headphone (1) का ज्यादा किफायती विकल्प है.इसमें नथिंग की पहचान बन चुकी इंडस्ट्रियल डिजाइन स्टाइल देखने को मिलती है. इसके साथ ही इसे हल्का और लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए आरामदायक बनाया गया है. इसकी कीमत पर गौर करें तो यूके में इस नए हेडफोन की कीमत GBP 149 रखी गई है, जो भारतीय रुपये में करीब 18,200 रुपये के आसपास होती है. वहीं, अमेरिका में इसकी कीमत 199 डॉलर और यूरोप में 159 यूरो तय की गई है. कंपनी ने इसे ब्लैक, व्हाइट, पिंक और येलो समेत कुल चार अलग-अलग रंगों में पेश किया है.

नथिंग के मुताबिक, इस हेडफोन के लिए प्री-ऑर्डर गुरुवार से ही कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट और कुछ रिटेल पार्टनर्स के जरिए शुरू हो गए हैं. ब्लैक, व्हाइट और पिंक कलर वेरिएंट की ओपन सेल 13 मार्च से शुरू होगी. वहीं, येलो कलर का लिमिटेड एडिशन वर्जन 6 अप्रैल से बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. हालांकि फिलहाल कंपनी ने भारत में इसकी कीमत और उपलब्धता को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है.

नए हेडफोन की खास बातें

फीचर्स की बात करें तो इस हेडफोन का वजन करीब 310 ग्राम है. इसमें सांस लेने वाली मेमोरी फोम ईयर कुशन दिए गए हैं, जिससे लंबे समय तक म्यूजिक सुनते समय भी आराम बना रहता है. इसमें एडेप्टिव एक्टिव नॉयस कैंसिलेशन (Adaptive Active Noise Cancellation) यानी ANC फीचर दिया गया है, जो आसपास के माहौल के हिसाब से खुद ही नॉइज कैंसलेशन का स्तर एडजस्ट कर सकता है.

कॉलिंग के लिए इसमें तीन माइक्रोफोन वाला एनवायरमेंटल नॉयस कैंसिलेशन (Environmental Noise Cancellation) यानी ENC सिस्टम मिलता है. यह यूजर की आवाज को साफ रखने के साथ बैकग्राउंड शोर को कम करने में मदद करता है. इसके अलावा इसमें Static Spatial Audio तकनीक भी दी गई है, जिससे म्यूजिक सुनते समय सराउंड साउंड जैसा अनुभव मिलता है.

हेडफोन के ईयरकप्स पर कंपनी ने Roller, Paddle और Button जैसे फिजिकल कंट्रोल दिए हैं. इनके जरिए यूजर आसानी से वॉल्यूम कंट्रोल, ट्रैक बदलना या अलग-अलग मोड स्विच कर सकते हैं. खास बात यह है कि इसमें Channel Hop फीचर भी दिया गया है,जिससे अलग-अलग ऐप्स या फंक्शन के बीच जल्दी स्विच किया जा सकता है.

इसके अलावा बटन को कैमरा शटर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी यूजर अपने स्मार्टफोन से दूर रहते हुए भी फोटो खींच सकते हैं या वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं. बैटरी के मामले में कंपनी ने दावा किया है कि यह हेडफोन एक बार चार्ज करने पर 135 घंटे तक का प्लेबैक दे सकता है. इसका मतलब है कि आप इस हेडफोन को एक बार फुल चार्ज करने के बाद करीब 5 दिनों तक इस्तेमाल कर पाएंगे.

इसके अलावा इस हेडफोन में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, जहां सिर्फ 5 मिनट चार्ज करने पर करीब 5 घंटे तक का म्यूज़िक सुना जा सकता है. इसके साथ इस हेडफोन में IP52 रेटिंग भी मिली है, जो डिवाइस को हल्के धूल और पानी की छींटों से सुरक्षित रखता है.

