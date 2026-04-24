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Nothing Phone 3 और Phone 4a में आया Essential Voice फीचर, आसान शब्दों में समझें इसकी खासियत

इंटरनेट कनेक्शन के साथ Gemini AI पर काम करने वाला यह टूल प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए टेक्स्ट को डिवाइस पर ही वापस भेजता है. ( Image Credit: Nothing Community )

हैदराबाद: लंदन-बेस्ड स्मार्टफोन कंपनी नथिंग ने अपने कुछ स्मार्टफोन्स के लिए एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट जारी किया है, जिसमें एक खास फीचर शामिल किया गया है, जो स्मार्टफोन में टाइपिंग को आसान बना देगा. अगर आप मैसेज, ईमेल, नोट्स का सर्च करते समय बोलकर लिखना चाहते हैं तो यह फीचर आपके काफी काम आएगा. नथिंग कम्यूनिटी पोस्ट के मुताबिक, इस नए फीचर का नाम Essential Voice फीचर है. यह फीचर न सिर्फ बोलकर टेक्सट बनाता है, बल्कि उसे साफ-सुथरा और पेशेवर तरीके से तैयार भी कर देता है. कंपनी का कहना है कि नथिंग फोन्स में उनका यह नया Essential Voice फीचर रियल-टाइम बिल्कुल सही स्पीच-टू-टेक्स्ट कन्वर्ट करता है. Essential Voice आखिर है क्या? यह नथिंग के ऑपरेटिंग सिस्टम यानी Nothing OS में आने वाला एक खास और अहम फीचर है और कंपनी के Essential Space टूल का हिस्सा है, जिसे कंपनी काफी प्रमोट भी करती है. यह पूरी तरह AI पर काम करता है और किसी भी ऐप के कीबोर्ड पर उपलब्ध है, चाहे वो थर्ड पार्टी ऐप हो. आप बोलते हैं और यह टेक्स्ट तैयार कर देता है. कंपनी कहती है कि यह आपकी बातों को साफ करके ऐसा बना देता है जैसे आपने खुद लिखा हो, न कि सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट हो. यह फीचर क्यों खास है?