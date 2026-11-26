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Nothing Ear (note): नथिंग ने रिलीज़ किया AI ईयरबड्स का टीज़र, इन दो खास बटन के साथ होगा लॉन्च

कार्ल पेई के मुताबिक ईयरबड्स कॉल और केस मीटिंग रिकॉर्ड करेगा, जबकि कीमत की जानकारी लॉन्च के दिन ही मिलेगी. ( Nothing )

हैदराबाद: लंदन-बेस्ड टेक कंपनी नथिंग (Nothing) ने अपने ने एआई ईयरबड्स Nothing Ear (note) का आधिकारिक टीज़र वीडियो जारी कर दिया है. कंपनी इस एआई ईयरबड्स को 8 दिसंबर को लॉन्च करने वाली है. इस वीडियो में ईयरबड्स और चार्जिंग केस को हर एंगल से दिखाया गया है. इससे पहले ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन की रिपोर्ट से इसका डिज़ाइन और कई फीचर्स सामने आ चुके थे.

इस टीज़र का सबसे बड़ा हिस्सा चार्जिंग केस है, जो आम केस जैसा नहीं दिखता. इसकी बॉडी चौकोर है, किनारे साफ-सुथरे हैं और ऊपर Nothing का लोगो छपा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह एल्युमीनियम का बना है. इसके ढक्कन पर दो पारदर्शी खिड़कियां हैं, जिनसे अंदर रखे ईयरबड्स दिखते हैं.

इसके केस की एक तरफ ग्रे रंग का "Talk" बटन है और उसके पास लाल बिंदु वाला छोटा बटन, जो शायद रिकॉर्डिंग बटन हो सकता है. पुराने टीज़र देखकर कई लोगों ने इसे अलग एआई रिकॉर्डर समझ लिया था. बटन्स के पास हरी और लाल एलईडी लाइट है. इसके वीडियो में यूएसबी-सी (USB-C) पोर्ट और छोटे छेद भी दिखे, जो शायद माइक्रोफोन हैं. ईयरबड्स की डंडी पर 'ear (note)' लिखा है, और एक बड़े ड्राइवर की क्लोज़-अप झलक भी दिखाई दी है. कंपनी इसे अपना अब तक का सबसे बेहतरीन इन-ईयर ऑडियो बता रही है. कैसे करेगा काम