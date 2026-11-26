Nothing Ear (note): नथिंग ने रिलीज़ किया AI ईयरबड्स का टीज़र, इन दो खास बटन के साथ होगा लॉन्च
नथिंग ने 8 दिसंबर को आने वाले एआई ईयरबड्स ईयर (नोट) का टीज़र जारी किया, जिसमें चौकोर केस और बटन दिखते हैं.
Published : November 26, 2026 at 10:20 AM IST
हैदराबाद: लंदन-बेस्ड टेक कंपनी नथिंग (Nothing) ने अपने ने एआई ईयरबड्स Nothing Ear (note) का आधिकारिक टीज़र वीडियो जारी कर दिया है. कंपनी इस एआई ईयरबड्स को 8 दिसंबर को लॉन्च करने वाली है. इस वीडियो में ईयरबड्स और चार्जिंग केस को हर एंगल से दिखाया गया है. इससे पहले ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन की रिपोर्ट से इसका डिज़ाइन और कई फीचर्स सामने आ चुके थे.
इस टीज़र का सबसे बड़ा हिस्सा चार्जिंग केस है, जो आम केस जैसा नहीं दिखता. इसकी बॉडी चौकोर है, किनारे साफ-सुथरे हैं और ऊपर Nothing का लोगो छपा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह एल्युमीनियम का बना है. इसके ढक्कन पर दो पारदर्शी खिड़कियां हैं, जिनसे अंदर रखे ईयरबड्स दिखते हैं.
इसके केस की एक तरफ ग्रे रंग का "Talk" बटन है और उसके पास लाल बिंदु वाला छोटा बटन, जो शायद रिकॉर्डिंग बटन हो सकता है. पुराने टीज़र देखकर कई लोगों ने इसे अलग एआई रिकॉर्डर समझ लिया था. बटन्स के पास हरी और लाल एलईडी लाइट है. इसके वीडियो में यूएसबी-सी (USB-C) पोर्ट और छोटे छेद भी दिखे, जो शायद माइक्रोफोन हैं. ईयरबड्स की डंडी पर 'ear (note)' लिखा है, और एक बड़े ड्राइवर की क्लोज़-अप झलक भी दिखाई दी है. कंपनी इसे अपना अब तक का सबसे बेहतरीन इन-ईयर ऑडियो बता रही है.
Ear (note) launches December 8. Press a button and it records. Calls through the earbuds. Meetings through the case. Your agent gets the context and gets to work. Docs drafted, emails sent, tasks assigned, before you've hung up. First step toward a hardware context layer for AI.— Carl Pei (@getpeid) November 25, 2026
कैसे करेगा काम
नथिंग के सीईओ कार्ल पेई (Carl Pei) ने एक्स पर बताया कि बटन दबाते ही रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है. ईयरबड्स कॉल रिकॉर्ड करते हैं और केस मीटिंग रिकॉर्ड करता है. पेई के मुताबिक, इस एआई इयरबड्स के रिकॉर्डिंग फीचर के जरिए आपके कॉल कट होने से पहले ही आपका एआई एजेंट इस जानकारी से दस्तावेज़ का ड्राफ्ट बना सकता है, ईमेल भेज सकता है और काम बांट सकता है. उन्होंने इसे एआई के लिए हार्डवेयर कॉन्टेक्स्ट लेयर की दिशा में पहला कदम बताया है. नथिंग के सह-संस्थापक अकिस इवैंजेलिडिस (Akis Evangelidis) ने भी वीडियो आने के बाद ऐसी ही बात कही है.
इस एआई ईयरबड्स को सपोर्ट करने वाला ऐप सभी रिकॉर्डिंग को समरी और ट्रांसक्रिप्ट में बदल देगा. यह नथिंग के एआई वॉयस असिस्टेंट और दूसरे एआई एजेंट्स को सपोर्ट करेगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी ने यूज़र्स की प्राइवेसी के लिए सिक्योरिटी प्लान्स भी बनाए हैं.
Have another drink. With Ear (note), you’ll get a brief for important stuff before tomorrow’s 9 am. Ear (note) w/ pre-meeting briefs + next steps 8 December https://t.co/aysng1VcWL— Nothing (@nothing) November 25, 2026
नथिंग के इस पहले एआई ईयरबड्स की कीमत के बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन 8 दिसंबर को लॉन्च के वक्त कंपनी इसका खुलासा कर सकती है. हालांकि, लॉन्च से पहले कंपनी इसके बारे में अन्य फीचर्स की जानकारी रिवील कर सकती है. नथिंग ने इसी साल Nothing (Ear 3a) में ऑडियो और कॉल रिकॉर्डिंग फीचर दिया था, लेकिन Nothing Ear (note) उससे भी एक कदम आगे हैं.