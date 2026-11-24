Nothing लॉन्च करेगा Ear Note AI ईयरबड्स, जो रिकॉर्ड करेंगे कॉल और बातचीत
Nothing कंपनी के नए Ear Note ईयरबड्स फोन कॉल और आम बातचीत दोनों को रिकॉर्ड कर ट्रांसक्रिप्शन देते हैं जिससे यूजर की सुविधा बढ़ती है.
Published : November 24, 2026 at 1:35 PM IST
हैदराबाद: Nothing कंपनी अब अपने पुराने डिवाइस से थोड़ा हटकर यानी नई टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है. कंपनी ने Ear Note नाम के AI वाले वायरलेस ईयरबड्स का ऐलान किया है. नथिंग 8 दिसंबर को इसे आधिकारिक तौर पर लॉन्च करेगी, जहां इसके बारे में पूरी जानकारी सामने आएगी. आइए हम आपको इस ख़बर के बारे में बताते हैं.
ब्लूमबर्ग ने पहले इस ख़बर के बारे में रिपोर्ट किया था और अब कंपनी के सीईओ कार्ल पेई ने एक्स पर इसकी पुष्टि भी कर दी है. Ear Note को मुख्य रूप से आवाज और बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए बनाया गया है. मार्केट में कई एआई ईयरबड्स आ चुके हैं, लेकिन ये पहले ऐसे ईयरबड्स हैं, जो फोन कॉल और आमने-सामने की बातचीत दोनों रिकॉर्ड कर सकते हैं.
Circling back on December 8.— Nothing (@nothing) November 23, 2026
ये ईयरबड्स फोन पर होने वाली बातचीत को रिकॉर्ड करके उसे टेक्स्ट यानी लिखावट में बदल देते हैं. वहीं, इसके चार्जिंग केस में एक अलग माइक्रोफोन लगा है, जो आमने-सामने की मीटिंग या बातचीत रिकॉर्ड करता है. प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए केस बातचीत को तभी रिकॉर्ड करता है, जब यूज़र केस पर दिया गया बटन दबाए. इससे आसपास वाले लोग समझ जाते हैं कि रिकॉर्डिंग चल रही है.
ऐप और AI सपोर्ट
ये ईयरबड्स कई पॉपुलर एआई एजेंट्स के साथ काम करेंगे, लेकिन कंपनी ने अभी तक उनके नामों का खुलासा नहीं किया है. ये ईयरबड्स एक खास मोबाइल ऐप से जुड़कर काम करते हैं, जो सारी रिकॉर्डिंग्स को सेव रखता है और पूरी बातचीत को टेक्स्ट में बदलने के साथ-साथ उसका छोटी समरी भी तैयार कर देता है. ये फीचर Otter AI ऐप जैसे हैं.
नथिंग ब्रांड स्मार्टफोन, हेडफोन, स्पीकर और वॉच में अपनी खास स्टाइल के लिए जाना जाता है. इसका डिज़ाइन दिखने में थोड़ा विंटेज पुराने दौर जैसा लगता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में पूरी तरह आधुनिक है. नथिंग के सीईओ कार्ल पेई ने कहा कि ये भले ही काम का एक गैजेट है, लेकिन इसे नथिंग की खास स्टाइल और पहचान के साथ बनाया गया है. कार्ल ने ब्लूमबर्ग से बात करते हुए बताया कि कंपनी खुद का कोई एआई सॉफ्टवेयर या एजेंट नहीं बना रही है, बल्कि वह ऐसे हार्डवेयर यानी गैजेट्स तैयार कर रही है, जिनके जरिए लोग एआई का इस्तेमाल कर सकें.
AI is only as useful as what it knows about you. This is the first of many products building a hardware context layer for AI. Rather than ask you to carry a new product, we took something you already wear and trust and made it intelligent. It works in the background so you can stay in the moment. We'll tell you more on December 8.— Carl Pei (@getpeid) November 23, 2026
कीमत और प्राइवेसी चिंता
नथिंग के इस एआई वाले वायरलेस ईयरबड्स की कीमत अभी तक तय नहीं हुई है. लोगों को उम्मीद है कि 8 दिसंबर को लॉन्च के दौरान इस प्रोडक्ट की कीमत का खुलासा कर दिया जाएगा. हालांकि, इस वक्त नथिंग स्टोर पर सबसे महंगे ईयरबड्स की कीमत 149 डॉलर (करीब 12,500 रुपये) है. एआई वियरेबल्स (पहनने वाले स्मार्ट एआई गैजेट्स) का मार्केट बढ़ता जा रहा है. स्मार्ट ग्लास, ईयरबड्स और वॉच अब आसपास की चीजें रिकॉर्ड कर रहे हैं. हालांकि, कई देशों में दोनों पक्षों की सहमति के बिना रिकॉर्डिंग करना अवैध यानी गैर-कानूनी है.
Ear Note यूजर्स की बेहद निजी और संवेदनशील जानकारी (बातचीत) को संभालेगा, इसलिए कंपनी ने एक अलग डेटा और सिक्योरिटी टीम बनाई है. कंपनी ने प्राइवेसी सर्टिफिकेशन लिए हैं और कानूनी विशेषज्ञों (लॉ फर्म) से सलाह ली है. कार्ल पेई ने कहा कि ये प्राइवेसी से जुड़ा संवेदनशील मामला है, इसलिए डिजाइन टीम ने कोई रिस्क नहीं लिया. रिकॉर्डिंग यूजर के कमांड और बटन दबाने से ही शुरू होती है.