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Nothing लॉन्च करेगा Ear Note AI ईयरबड्स, जो रिकॉर्ड करेंगे कॉल और बातचीत

प्राइवेसी के लिए केस पर फिजिकल बटन दबाकर ही रिकॉर्डिंग शुरू होती है ताकि आसपास के लोग जान सकें. ( Nothing )

हैदराबाद: Nothing कंपनी अब अपने पुराने डिवाइस से थोड़ा हटकर यानी नई टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है. कंपनी ने Ear Note नाम के AI वाले वायरलेस ईयरबड्स का ऐलान किया है. नथिंग 8 दिसंबर को इसे आधिकारिक तौर पर लॉन्च करेगी, जहां इसके बारे में पूरी जानकारी सामने आएगी. आइए हम आपको इस ख़बर के बारे में बताते हैं.

ब्लूमबर्ग ने पहले इस ख़बर के बारे में रिपोर्ट किया था और अब कंपनी के सीईओ कार्ल पेई ने एक्स पर इसकी पुष्टि भी कर दी है. Ear Note को मुख्य रूप से आवाज और बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए बनाया गया है. मार्केट में कई एआई ईयरबड्स आ चुके हैं, लेकिन ये पहले ऐसे ईयरबड्स हैं, जो फोन कॉल और आमने-सामने की बातचीत दोनों रिकॉर्ड कर सकते हैं.

ये ईयरबड्स फोन पर होने वाली बातचीत को रिकॉर्ड करके उसे टेक्स्ट यानी लिखावट में बदल देते हैं. वहीं, इसके चार्जिंग केस में एक अलग माइक्रोफोन लगा है, जो आमने-सामने की मीटिंग या बातचीत रिकॉर्ड करता है. प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए केस बातचीत को तभी रिकॉर्ड करता है, जब यूज़र केस पर दिया गया बटन दबाए. इससे आसपास वाले लोग समझ जाते हैं कि रिकॉर्डिंग चल रही है. ऐप और AI सपोर्ट ये ईयरबड्स कई पॉपुलर एआई एजेंट्स के साथ काम करेंगे, लेकिन कंपनी ने अभी तक उनके नामों का खुलासा नहीं किया है. ये ईयरबड्स एक खास मोबाइल ऐप से जुड़कर काम करते हैं, जो सारी रिकॉर्डिंग्स को सेव रखता है और पूरी बातचीत को टेक्स्ट में बदलने के साथ-साथ उसका छोटी समरी भी तैयार कर देता है. ये फीचर Otter AI ऐप जैसे हैं.