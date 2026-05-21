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हर तिमाही क्यों बढ़ रहे हैं स्मार्टफोन के दाम, Nothing के को-फाउंडर ने बताई वजह

कैसे एक चिप सब कुछ बदला इंडस्ट्री में डायनेमो-इफ़ेक्ट बहुत गहरा है. लगभग 400 डॉलर यानी लगभग 38,527.46 रुपये की कीमत वाला एक स्मार्टफोन आम तौर पर लगभग 200 डॉलर यानी करीब 19,263.73 रुपये के मटीरियल से बनाया जाता है. पहले, मेमोरी उस आंकड़े का 15 से 20 प्रतिशत होती थी. हालांकि, LAVA इंटरनेशनल के SVP और प्रोडक्ट हेड सुमित सिंह के अनुसार, आजकल, मेमोरी का यही हिस्सा बाकी कंपोनेंट्स को मिलाकर 50:50 के बराबर हो गया है.

मोबाइल फ़ोन के दूसरे पार्ट्स के साथ-साथ इस एक कंपोनेंट ने पूरी तरह से बदल दिया है कि मैन्युफैक्चरर किसी भी कीमत पर क्या दे सकते हैं. इवेंजेलिडिस ने कहा कि, "मेमोरी चिप्स की मांग में तेज़ी जल्द ही कम नहीं होने वाली है. हमें लगता है कि यह ट्रेंड कम से कम अगले साल के दूसरे छह महीनों तक बना रहेगा. स्मार्टफोन खरीदने का सबसे अच्छा समय असल में कल था."

एक साल पहले एक मिड-रेंज स्मार्टफोन में लगने वाली मेमोरी चिप की कीमत 20 डॉलर यानी करीब 1,927.60 रुपये थी, लेकिन अब इसकी कीमत 100 डॉलर यानी करीब 9,631.86 रुपये से ज़्यादा है और कुछ कॉन्फ़िगरेशन में तो इसकी कीमत 120 डॉलर यानी लगभग 11,558.24 रुपये तक हो गई है.

इन्हें Google, Microsoft, Meta और Amazon जैसी बड़ी टेक कंपनियां चलाती हैं, और ये चुपचाप सस्ते एंड्रॉयड डिवाइस की इकोनॉमिक्स को खत्म कर रही हैं. इवेंजेलिडिस ने इस समस्या के पैमाने को आसान शब्दों में बताया है.

हैदराबाद: स्मार्टफोन्स की कीमत तेज़ी से बढ़ रही है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इसकी मुख्य वजह है. भारत में Nothing के को-फाउंडर और प्रेसिडेंट, अकिस इवेंजेलिडिस के शेयर किए गए एक Instagram पोस्ट के मुताबिक, AI डेटा सेंटर की बहुत ज़्यादा डिमांड की वजह से DRAM मेमोरी चिप्स की दुनिया भर में कमी हो रही है.

उस खर्च को कम करने के लिए, मैन्युफैक्चरर दूसरी जगहों पर कटौती कर रहे हैं. कैमरा सेंसर डाउनग्रेड किए जा रहे हैं, बैटरी छोटी की जा रही हैं, और सस्ते चिपसेट लगाए जा रहे हैं. कस्टमर उतनी ही कीमत या उससे ज़्यादा देते हैं और उन्हें कम कीमत का प्रोडक्ट मिलता है. 5G वाले स्मार्टफोन पहले लगभग 150 डॉलर यानी लगभग 14,447.80 रुपये में मिलते थे, जो अब और भी ज़्यादा हो गए हैं, जिससे यह बजट खरीदारों की पहुंच से और दूर हो गया है.

यह कमी कोई टेम्पररी रुकावट नहीं है. Samsung, SK Hynix, और Micron, दुनिया के तीन बड़े मेमोरी प्रोड्यूसर ने AI डेटा सेंटर के लिए ज़रूरी हाई-बैंडविड्थ मेमोरी चिप्स के लिए स्ट्रेटेजी से मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को रीएलोकेट किया है.

Alphabet, Amazon, Meta और Microsoft के मिलकर अकेले 2026 में AI कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर 650 बिलियन डॉलर खर्च करने का अनुमान है. स्मार्टफोन बनाने वाले उस सप्लाई चेन में प्रायोरिटी नहीं हैं.

भारत को भुगतना होगा खामियाजा

भारत से ज़्यादा कोई बड़ा स्मार्टफोन मार्केट खुला नहीं है, जहां 15,000 रुपये से 30,000 रुपये का प्राइस बैंड कंज्यूमर डिमांड का बड़ा हिस्सा दिखाता है, और यही वह सेगमेंट है, जिस पर सबसे ज़्यादा दबाव है. पहले से लॉन्च हो चुके कई डिवाइस की कीमत रिलीज़ के बाद बढ़ी है.

Samsung Galaxy M36 5G की कीमत 17,499 रुपये से बढ़कर 20,999 रुपये हो गई, जबकि OnePlus 15R की कीमत 47,999 रुपये से बढ़कर 50,499 रुपये हो गई है. Nothing Phone 3a Lite भी लॉन्च के बाद से महंगा हो गया है.

लॉन्च के बाद डिस्काउंट या फेस्टिवल सेल का इंतज़ार करने की कस्टमर की लंबे समय से चली आ रही स्ट्रेटेजी अब नहीं चलेगी. काउंटरपॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक, 2026 की दूसरी तिमाही तक मेमोरी की कीमतें 40 प्रतिशत और बढ़ सकती हैं. यह ध्यान देने वाली बात है कि DRAM की कीमतें 2025 में पहले ही 172 प्रतिशत बढ़ चुकी हैं. 2027 तक और फैब्रिकेशन प्लांट से अच्छी नई सप्लाई की उम्मीद नहीं है.

भारत में CMF की सब्सिडियरी ऑप्टिमस के साथ 100 मिलियन डॉलर के जॉइंट वेंचर के ज़रिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है. हालांकि, किसी भी लेवल का डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऐसे कंपोनेंट की ग्लोबल कमी के रिस्क को खत्म नहीं करता है, जिसे भारत नहीं बनाता है. जो कंज्यूमर अपग्रेड का प्लान बना रहे हैं, उनके लिए कीमतें बढ़ रही हैं, और इंतज़ार करने से डील बेहतर होने की उम्मीद कम है.